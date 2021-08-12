قصة الفتاة حور محمد التي يتحرش بها والدها ويهددها بالقتل تثير ضجة في الكويت

تصدر وسم باسم “حور محمد”، قائمة الوسوم الأكثر تداولاً في الكويت، بعد تداول قصتها مع التحرش من قبل والدها، وتعنيفها إلى حد تهديدها بالقتل.

تحرش وتهديد بالقتل

وذكر مغردون أن اسم الضحية كاملاً حور محمد علي الهدلاني، وتبلغ من العمر 17 عاماً، وأن والدها وعمها يهددوها بالقتل بعدما قامت بتقديم بلاغ ضد والدها.

وأشار الناشطون استناداً على رسائل حور محمد، إلى أن الضحية قدمت البلاغ في والدها لأنه تحرش بها، مؤكدين أنه يتعاطى الخمر والمخدرات.

وطالب الناشطون السلطات بسرعة التدخل لإنقاذ حور محمد، وذكروا أنها تسكن في شارع الفردوس التابع لمحافظة الفروانية في الكويت.

ذي السالفه كامل 🔴حور معنفه من اهلها وابوها متحرش واهلها ماتعرفهم هي متبنيه من دار ، وابوها مريض نفسي يضربها ويتحرش فيها وفوق ذا راعي مصايب ومشاكل وسوابق متعاطي مخدرات وخمر وزوجته راضيه بذا الشي وتشجعه والمريضه بس تفتش جوال حور وتهددها انها بتعلم ابوها بكل شي وفعلا صار الشي ذا — Nono♀️ (@llxll1ll4) August 11, 2021

معنفة الكويت حور

وفجرت قصة حور محمد تضامناً واسعاً، ودشن الناشطون أكثر من وسم منها #انجدو حور محمد، #معنفه الكويت حور، #ساعدو حور محمد.

حور محمد علي الهدلاني الكويت ١٧ عام، حور تحتاج للمساعدة لأن ذويها قاموا بتهديدها بالقتل بعد أن رفعت دعوى على والدها لأنه قام بالتحرش بها. ساهموا في رفع هاشتاق #معنفة_الكويت_حور

نطالب السلطات بأخذ الإجراءات الازمه مع حور وأن لا تكون ضحيه لجريمة قتل أخرى . pic.twitter.com/voieexrwAa — Malaksh feha initiative (@malaksh_feha) August 12, 2021

وبينما تعاطف الأغلبية معها، وحاولوا إيصال صوتها للسلطات، إلا أن هناك فئة شككوا في حقيقة الرواية، وقالوا إن اللهجة التي كتبت بها حور محمد سعودية وليست كويتية.

معنفه بالكويت وكلامها سعودي ؟ 😂

والفردوس فيها جاده وهي مو حاطه جادة

بلاش هزار 😉 #معنفه_الكويت_حور pic.twitter.com/jy8h5HRj9r — E (@dmitk7) August 12, 2021

#معنفه_الكويت_حور#صباح_Iلخير اعتقد في لبس فالموضوع؟ او بهارات الله اعلم

الهاشتاق سعودي والكلام سعودي والفردوس كل شوارعها رقمها واحد فيها عنوان الجاده فقط 🤐🙄

انتبهوا من هالهاشتاقات واضح جذب ومختلقه!! pic.twitter.com/YjoZT8i9Qh — ♈️ف (@fatima1q8) August 12, 2021

تشكيك في صحة الرواية!

كما نوه آخر إلى أن شبكة الاتصالات التي غردت منها حور، شبكة في السعودية.

نسوا يقصون اسم الشبكه 😂😂

اتمنى الكويت ما تسكت حق كلاب السعوديه مصخوها ترا 😂😂😂#معنفة_الكويت_حور pic.twitter.com/1zvHC3spcr — Nour (@_SjK__) August 12, 2021

وكتب الناشط السنعوسي بوضاري: (شنو قصة التاغ #معنفة_الكويت_حور ، لا اسم البنت كويتي ، والقصة مفبركة بغباء ، وكل المشاركين بالتاغ غير كويتيين وكلهم منزلين ٢٠٠ تغريدة خلال ساعة وحدة وكلهم يطلبون الفزعة).

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وتابع ساخراً: (ولا واحد فيهم حتى بلغ الداخلية شقصتكم ياحمارين (بصوت طفلة الأمس).

شنو قصة التاغ #معنفة_الكويت_حور ⁉️

لا اسم البنت كويتي ، والقصة مفبركة بغباء ، وكل المشاركين بالتاغ غير كويتيين وكلهم منزلين ٢٠٠ تغريدة خلال ساعة وحدة ‼️

وكلهم يطلبون الفزعة ولا واحد فيهم حتى بلغ الداخلية ‼️شقصتكم ⁉️ ياحماريييييين (بصوت طفلة الأمس) — السنعوسي-بوضاري🇰🇼 (@adel_aldhubaeb) August 12, 2021

ووافقه آخر الرأي وكتب: (لوداقه على عمليات الداخليه كان اسرع من الهشتاق اللي تبي تنشره لكن واضح من السالفه انها فلم ابوها وعمانها وخوالها كلهم بيسترون على ابوها اللي يتحرش فيها).

#معنفه_الكويت_حور لوداقه على عمليات الداخليه كان اسرع من الهشتاق اللي تبي تنشره لكن واضح من السالفه انها فلم ابوها وعمانها وخوالهاكلهم بيسترون على ابوها اللي يتحرش فيها — ابوفهد (@abofahad__33) August 12, 2021

بينما بررت إحدى الناشطات التي حرصت على رفع الوسوم وكتبت: (لاحد يركز بلهجتها كل صحباتها سعودين عشان كذا تتكلم بالهجه السعوديه، لاتسو قافطين وساعدوها شاركو هنا لاتوقفو لين يوصل للنيابة).

⚠️⚠️ لاحد يركز بلهجتها كل صحباتها سعودين عشان كذا تتكلم بالهجه السعوديه سو لاتسو قافطين وساعدوها شاركو هنا لاتوقفو لين يوصل للنيابه #معنفة_الكويت_حور — Nono♀️ (@llxll1ll4) August 12, 2021

بينما غرد حساب (النساء للنساء) فيما نصه: (وزارة الداخلية شنو ناطرين تبون قضية نفس فرح أكبر؟؟؟ شنو المفروض نوصله عشان الحكومه تتحرك ؟؟؟ النواب وينكم الرقص الشرقي وينكم عن قضيه حور وغيرها من البنات !!!).

وزارة الداخلية شنو ناطرين تبون قضية نفس #فرح_اكبر ؟؟؟ شنو المفروض نوصله عشان الحكومه تتحرك ؟؟؟ النواب وينكم الرقص الشرقي وينكم عن قضيه حور وغيرها من البنات !!!@Moi_kuw #ساعدو_حور_محمد #معنفة_الكويت_حور — النساء للنساء♀ (@dss_46) August 11, 2021

هذا ولم يصدر عن السلطات الكويتية حتى الآن، أي تعليق على الهاشتاج وقضية حور محمد.

وفي يوليو الماضي، شهدت الكويت قصة مشابهة حين ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بهاشتاج (انقذوا انفال)، و(انفال في خطر).

وتعود القصة بحسب الناشطون إلى فتاة من البدون تدعى أنفال الشمري، والتي نشرت تغريدة بتاريخ 21 إبريل الماضي جاء فيها: (مين يعرف احد بمخفر صباح السالم يحميني؟).

وعلى الرغم من أن التغريدة قديمة، إلا أن الناشطون أعادوا تداولها مرفقين تغريداتهم بالمستجدات التي تحدث مع أنفال الشمري.

ونشرت المحامية الكويتية دلال المسلم تفاصيل الرسالة التي وصلتها من إحدى متابعاتها، وقالت: (في بنت بدون اسمها أنفال الشمري، توها تخرجت بنسبة 98%، وبنت قمة بالاحترام وتخاف الله ومتدينة جداً).

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وتابعت: (البنت أبوها كان مدمن، قتل أمها وأعتقد أختها، وانسجن سنة وبيطلع، وعمتها صبيحة ومدري مين من أهلها هددوها بالقتل في رمضان).

وأشارت المتابعة إلى أنه بعد قضية قتل فرح أكبر، غردت أنفال بأسماء عائلتها وذكرت الناس بقضيتها، مضيفة: (سكتوا عليها في مخفر صباح السالم، وقالوا إذا جيتي راح نذبحك قدام المخفر).

واستطردت: (البنت اختفت من تويتر، ويقال إن عمتها صبيحة دخلتها الطب النفسي عشان تسقط القضايا التي رفعتها أنفال).

أنفال الشمري.. قُتلت والدتها أمامها

وأوضحت المتابعة التي لم تتضح هويتها أن أنفال قالت إن الأمراض النفسية التي أصيبت بها بسبب العنف الجسدي الذي تتعرض له، ولأن والدتها وأخواتها الخمس قُتلوا أمامها.

وتابعت: (فيها مرض عضوي خطير أيضا ماكانت قادرة على دفع تكاليفه، تبني قضيتها أمانة).

وتفاعل الآلاف مع قضية أنفال عبر الهاشتاج الذي تصدر الدول الخليجية، وتداول الناشطون تغريدات أخرى لها جاء في أحدها: (الكويت تحمي القاتل دائما، خواتي كلهم راحوا قتل، أعطيكم أسماء القاتلين).

الكويت صارت المكسيك !! شالارهاب اللي صاير مو طبيعي وضعنا ! ماستبعد باجر انذبح ولاحد يدري ولاتنوخذ قضيتي بعين الاعتبار شالمهزله؟ ساعدو انفال ولا راح تكون الضحيه المليون بهالشهر ! بعدين احد يجيكم لأن اهله انقتلو ولا تهتمون له ولوضعه !! وإلا الذمه صارت تنباع بفلوس ! #أنفال_في_خطر pic.twitter.com/V7ebuf2kro — مـتنيل🌿 (@li6t_) April 21, 2021

الكويتية المسجونة

وفي يونيو الماضي، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت بموجة غضب واسعة، عقب إعلان السلطات الكويتية عن التوصل لفتاة محبوسة داخل منزل ذويها منذ 9 سنوات، ودفع الكويتيين لإطلاق هاشتاج الكويتية المسجونة للتعبير عن غضبهم من الفعلة.

جم وحده غيرها ماندري عنها…

ماتت الرحمه بقلوب الناس.. #الكويتيه_المسجونه pic.twitter.com/9LyCXDC8uX — بن محمد (@bin_mhmdd) June 29, 2021

وقررت النيابة العامة حينها حجز 5 من أفراد أسرة كويتية مكونة من ثلاث فتيات وشقيقين، بسبب حجزهم حريّة شقيقتهم نحو 9 سنوات في إحدى غرف المنزل ومنعها من الخروج منها، بعدما وجهت إليهم النيابة تهم حجز الحريّة بقصد إيذاء شقيقتهم.

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