صورة حلا شيحة على السرير بدون حجاب تثير ضجة واسعة.. ما قصتها ؟!

بشكل مفاجئ أعاد ناشطون بمواقع التواصل تداول صورة قديمة للفنانة حلا شيحة، وهي تجلس متبرجة على السرير بدون حجاب، وذلك عقب تصريحاتها الأخيرة عن التوبة ومهاجمتها فيلم “مش أنا” التي شاركت فيه مؤخرا مع تامر حسني بسبب نشر مشاهد قالت إنها تبرأت منها، ما أثار الجدل بين النشطاء.

ومن بين الحسابات التي نشرت هذه الصورة حساب يحمل اسم حلا شيحة، لكنه غير موثق ولا يحمل العلامة الزرقاء، وتظهر حلا بالصورة جالسة على السرير ومن دون حجاب وقد كشفت عن ساقيها.

بملابس النوم😯

ومن دون حجاب😮

📷 صورة #حلا_شيحة

تثير الجدل على السوشيل ميديا pic.twitter.com/iO5mLfAJvX — 😍عمو فؤاد ☕الأهلاوي❤ (@alxbeboooooo2) August 12, 2021

حلا شيحة

وتعرض هذا الحساب للهجوم بعد نشر الصورة، لاسيما أن حلا كانت انتقدت فيديو أغنية “بحبك” من فيلم “مش أنا” الذي قدمته مع الفنان المصري ​تامر حسني​، بسبب ظهورها في مشاهد أصبحت لا ترغب في مشاهدتها، وتابت عنها، بحسب تعبيرها.

ووجهت حلا وقتها اللوم إلى تامر حسني وصناع الفيلم بسبب عدم حذفهما تلك المشاهد، ما أدخل الطرفين في تصريحات واتهامات متبادلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبمراجعة هذه الصورة يتضح أن حلا كانت قد نشرتها بالفعل على حسابها الرسمي في انستغرام، مع بداية عودتها الأخيرة للفن لكنها وقبل فترة حذفت كل صورها وتبرأت منها.

حلا شيحة تنشر صورة لياسمين عبدالعزيز بالحجاب

ويشار إلى أنه في يوليو الماضي تسببت الفنانة المصرية حلا شيحة بموجة جدل جديدة بين متابعيها، بعد تضامنها على طريقتها الخاصة مع زميلتها الفنانة ياسمين عبدالعزيز، والتي كانت ترقد في العناية المركزة جراء خطأ طبي وقع أثناء إجرائها عملية لتكيس المبايض.

وعبر صفحتها الرسمية بانستغرام نشرت حلا شيحةوقتها، صورة لياسمين عبدالعزيز بالحجاب.

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وعلقت عليها بقولها:””معرفتش أنزل لها صورة إيه وأنا بدعيلها ملقتش أحلى من الصورة دي قمر فيها.”

وتابعت:”ربنا يشفيها ويعافيها بحبها أوي أوي أوي، ويارب تقوم بالسلامة وتبقى زي الفل يارب يارب يارب، بدعيلها من قلبي يا ياسمينو يا قمر.”

حلا شيحة وتامر حسني

وكان الفنان المصري أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في مصر، كشف الشهر الماضي أن مواطنته الفنانة حلا شيحة كانت تعمل خلال العامين الماضيين في الوسط الفني من خلال تصريح من النقابة بالعمل.

شطبت نهائياً بلا عودة

وشدد زكي على أن حلا شيحة بعد الأزمة التي أثارتها واعتبار (الفن حرام) وتبرأها من فيلم (مش أنا) وهجومها على تامر حسني، فقد تقرر شطبها نهائيا من النقابة وعدم قبول أوراقها مجددا، ولن تعود للنقابة بحسب قوله.

وردت حلا شيحة على قرار شطبها من نقابة المهن التمثيلية، والهجوم عليها بمنشور جديد عبر حسابها على (انستجرام) قالت فيه: (حابة أشكر كل الناس الجميلة على رسائلهم الجميلة المشجعة، وحابة أشكر كل الصحافة اللي نشرت فتوى دار الافتاء النهارده اللي موقفي هو نفس موقفها اللي بيوضح إن التمثيل والفن عموما زي أي مهنة في الدنيا حلاله حلال وحرامه حرام).

حلا شيحة: هنيئاً لي بشطب عضوتي

وتابعت حلا شيحة: (أنا لا أحب أن أكون جزءا من أي نوع من التطرف سواء باسم الدين أو باسم الفن، ولو نقابة المهن التمثيلية ترفض موقف دار الإفتاء الواضح فهنيئا لي بشطبها لعضويتي).

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وأضافت الفنانة المصرية: (حبي للفن محدش يقدر ينكره ولا يزايد عليه، أنا ماتكلمتش غير عن نفسي وبقدر كل زمايلي، الزميل الوحيد اللي ذكرته هو اللي الموضوع أصلا متعلق بيه، وعتابي ليه لحسن ظني بيه، والعتاب في الملأ عشان الكليب في الملأ).

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وحول الحديث عن أجرها، قالت حلا شيحة: (وبالنسبة للكلام غير اللائق عن الأجر، كل اللي في المجال شاهدين اني كنت أعتذر عن عدد كبير من الأعمال الفنية وكنت بقبل أجور أقل مما يتناسب معي تعاونا مع صناع العمل، وأصلًا ما استلمتش الجزء الأخير من أجري في الفيلم لما أتأخر نزوله جدا وبدأت اتغير وأصلّح، لأن بصراحة الكلام عن (أجر كبير) ضحكني).

وأكملت: (أنا فنانة بطبعي ومن صغري وكل اللي يعرفوني عارفين حبي للفن، ودايما هعبر عن نفسي بمواهبي الفنية لما أحب، لكن الجديد اني مش هاعمل كده على حساب اللي انا مؤمنه بيه بجد جوايا زي ما قولت مؤخرا).

وأكدت حلا شيحة: (لا أهاجم أحد ولا أحارب أحد ولا أنا أفضل من أحد ولا أنصح أحد قبل ما أنصح نفسي أولاً وكلنا نخطئ مفيش حد معصوم من الخطأ، وبتمنى الخير دايماً لكل الناس بما فيهم كل زمايلي وصناع العمل).

(ابنتي مخطوفة)

من جهته قال الفنان التشكيلي أحمد شيحة، والد حلا شيحة، إنها كانت سعيدة بالعمل، وأن تامر حسني هاتفه وأخبره أنه لا يشعر أن حلا في حالتها الطبيعية.

وأضاف والد حلا شيحة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج (آخر النهار) على قناة (النهار) بتاريخ 17 يوليو الماضي: (بعد الفترة اللي انقطعت فيها خارج مصر عشان ولادها والمدارس، بدأت يحصل عليها تغييرات أنا بقيت قلقان، وبعد التصريح ده، أنا أشك كثيرا إن حلا كانت الدافع وراءه لسبب بسيط، لأن الفيلم نزل ونجح، ما الجدوى إن أنا أعمل هذا الكلام بشكل مجاني وأحرك الدنيا ضدي بسبب الكلام ده خاصة وأن الفيلم ناجح).

وتابع شيحة: (في سكاكين نازلة تقطع بكل قوة في فنانة مصرية، لكني ضد كلامها وضد رأيها، وقولت لدكتور أشرف زكي إني أقدر بيانه وأني أحترمه ولكني أتمنى أن نهدأ قليلا حتى نرى من وراء ذلك من الخبثاء).

والد حلا شيحة يبكي: سأنقذك

وردا على سؤال مقدم البرنامج (هل توافقني إحنا قدام عملية اختطاف لحلا شيحة؟) قال والد حلا شيحة: (نعم، وأنا حزين جدا لهذا الاختطاف، لأن حلا فنانة حب الفن عندها عميق إلى أبعد الحدود وأنا أب وعارف).

وحول تأثير زوج حلا شيحة، الداعية معز مسعود، قال والدها: (لا شك في ذلك، وأنا بقول الكلام ده على كامل مسؤوليتي كأب، وأنا قدّمت التهنئة لتامر حسني على الفيلم).

وبكى والد حلا شيحة على الهواء مرتين موجهاً رسالة لها بأنه سينقذها من هذا التيار.

حلا شيحة تدافع عن معز مسعود

ما قاله والد حلا شيحة عن زوجها، جعلها تدافع عنه بشراسة في منشور مطول أيضاً عبر (انستجرام) قالت فيه: (الحقيقة مصدومة من الكلام اللي والدي قاله عن زوجي اللي اتجوزته بكامل إرادتي والحمد لله لقيت معاه كل المعاني الجميلة من احترام ورجولة وشهامة نادرة الأيام دي، وأنا لم يخطفني أحد كما قال والدي، والكلام ده لا يصح أبدا).

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وأكدت حلا شيحة أن زوجها دائما ما يساعدها ويساندها ويحترم رأيها، مشددة على أنها لن تسمح لأحد بالحديث عن أي تصور خاطئ بشأنه موضحة أن له رؤيته الواضحة في الدين وحتى في الفن، ولا ينتمي لأي جماعة بينما يمثل نفسه.

وقالت حلا شيحة عن والدها: (أنا زعلانة من والدي جداً لانه يعرف معز كويس جدا وقعدوا مع بعض كتير ووالدي يحبه جدا وشاف منه كل خير).

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