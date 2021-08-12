تشيلسي يقترب من التعاقد مع لوكاكو بصفقة تاريخية

أفادت وسائل إعلام بريطانية أن نادي تشيلسي على بعد أيام قليلة من التوقيع مع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو نجم فريق الإنتر ميلان الإيطالي في صفقة هي الأغلى في تاريخ فريق البلوز الإنجليزي.

لوكاكو وتشيلسي

وقالت شبكة سكاي سبورتس البريطانية، إن ” نادي تشيلسي بطل دوري أبطال أوروبا وافق مبدئيًا على صفقة قياسية للنادي اللندني مقابل مبلغ 97.5 مليون جنيه إسترليني أي ما يعادل 135.26 مليون دولار، لاستعادة لاعبه السابق لوكاكو من فريق الإنتر ميلان الإيطالي.

وبينت، بأن اللاعب خضع للفحص الطبي في فريق إنتر ميلان الإيطالي في وقت سابق من هذا الأسبوع، حيث من المقرر أن يوقع على عقد مع فريق البلوز لمدة خمس سنوات.

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وذكرت صحيفة جازيتا ديلو سبورت الإيطالية، أن النجم البلجيكي لوكاكو قد سافر بطائرته الخاصة إلى لندن مع وكيل أعماله من أجل استكمال إجراءات التعاقد مع فريق تشيلسي الإنجليزي، وينتهي عقد البلجيكي لوكاكو مع الإنتر في شهر يونيو/ حزيران عام 2024.

لوكاكو ومسيرته

وبدأت مسيرة لوكاكو الاحترافية من بوابة فريق أندرلخت البلجيكي، حيث أنه ظهر في 98 مباراة في الدوري الممتاز مسجلاً 41 هدفًا.

وانضم المهاجم البلجكيي لوكاكو إلى فريق تشيلسي في عام 2011، وخاض 15 مباراة فقط قبل بيعه إلى فريق إيفرتون في عام 2014 بعد فترة إعارة في وست بروميتش ألبيون.

وبعدها انتقل إلى صفوف مانشستر يونايتد في صيف عام 2017 حيث شارك في 96 مباراة استطاع من خلالها تسجيل 42 هدفًا، قبل أن ينتقل إلى صفوف إنتر ميلان الإيطالي في صيف عام 2019.

وسجل لوكاكو 24 هدفًا مع فريق الإنتر ميلان خلال الموسم المنصرم، كما أنه ساهم في التتويج بلقب الدوري الإيطالي “الكالتشيو” الأول مع الفريق منذ 11 عامًا، كما وخاض مع الفريق الإيطالي 92 مباراة نجح من خلالها تسجيل 61 هدفاً.

أمام على الصعيد الدولي مع منتخب بلاده، فقد شارك في 91 مباراة، سجل من خلالها 59 هدفًا، كان أخرها المشاركة في بطولة اليورو 2020.

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