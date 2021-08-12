بيراميدز يواصل تعثره في الدوري المصري بعد خسارته أمام المصري البورسعيدي (شاهد)

فاز فريق المصري البورسعيدي على منافسه بيراميدز بهدف نظيف دون رد، خلال الجولة ال29 من منافسات الدوري المصري الممتاز.

هدف المصري البورسعيدي في شباك بيراميدز

وسجل فريق المصري البورسعيدي هدف الفوز في مرمى شباك بيراميدز في الدقيقة ال39 من مجريات أحداث اللقاء عن طريق إسلام عطية بعد عرضية قوية من جهة اليسار سددها اللاعب برأسه ببراعة.

وحاول فريق بيراميدز العودة إلى المباراة مع مجريات الشوط الثاني من خلال ممارسة الضغط على لاعبي المصري البورسعيدي، إلا أن المصري اكتفى في الحفاظ على هدف الفوز والدفاع عن مرمى فريقه، لينتهي اللقاء بفوز المصري بهدف نظيف دون رد.

تشكيلة فريق بيراميدز

ولعب المدير الفني لفريق بيراميدز الأرجنتيني ” رودولفو أروابارينا” 45 عامًا، بتشكيلة أساسية متوقعة أمام نظيره المصري البورسعيدي، حيث كان في حراسة المرمى شريف إكرامي.

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وفي خط دفاع الفريق لعب كلاً من: أحمد فتحي، عمر جابر، عبد الله بكري، أسامة جلال، أما في وسط الفريق جاء كلاً من: رمضان صبحي، إبراهيم عادل، عبد الله السعيد.

بينما في هجوم الفريق اعتمد المدرب على الثلاثي، دييغو رولان، محمد فاروق، لومالا عبده.

تشكيلة فريق المصري البورسعيدي

ودخل مدرب فريق المصري البورسعيدي علي ماهر المباراة بتشكيلة أساسية أمام منافسه بيراميدز، حيث تواجد في حراسة المرمى أحمد مسعود.

📸 لقطات لأجواء ما بعد مباراة اليوم بين بيراميدز و #المصري والتي انتهت بفوز أبناء الباسلة بهدف للاشئ سجله إسلام عطية.#AlMasrySC pic.twitter.com/uDyYBkouBs — Al-Masry SC (@AlMasrySC) August 12, 2021

أما في خط الدفاع لعب كلاً من: كريم العراقي، أحمد شديد قناوي، إسلام صلاح، محمد صلاح، بينما في وسط الفريق آتى كلاً من: عمر عبد الواحد، أحمد رفعت، سعيدو سيمبوري.

وفي هجوم الفريق جاء كلاً من: أحمد جمعة، أوستين أموتو، مصطفى سلطان.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري

وتجمد فريق بيراميدز في المركز الرابع من ترتيب الدوري المصري برصيد 43 نقطة بعد هذه الخسارة.

بينما جاء منافسه فريق المصري البورسعيدي في ثالث الترتيب برصيد 49 نقطة بعد تمكنه من الفوز على بيراميدز خلال منافسات الموسم الحالي.

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