راموس يرحب بزميله الجديد ليونيل ميسي على طريقته الخاصة
راموس يرحب بزميله الجديد ليونيل ميسي على طريقته الخاصة
Imageرياضة

أعداء الأمس أصدقاء اليوم .. شاهد كيف رحب راموس بزميله الجديد ميسي على طريقته الخاصة؟!

كتب وطن
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رحب النجم الإسباني الماتادور سيرخيو راموس 35 عامًا، بزميله الجديد وغريمه التقليدي السابق اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي 34 عامًا عقب انضمامه إلى صفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

راموس وميسي

ونشر سيرخيو راموس عبر حسابه الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي “الانستغرام”، صورة لقميصه بجانب قميص ليونيل ميسي في واجهة متجر نادي باريس سان جيرمان “البي أس جي”، معلقاً عليها: ” من كان ليصدق، ليو ميسي؟ أهلاً وسهلاً!”.

وأشار الإسباني راموس إلى العدد الكبير من المباريات التي خاضها القناص الإسباني البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي في الكلاسيكو الإسباني والتي جمعت كلا النجمين، إلى جانب المشاركات في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

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وسيلعب أعداء الأمس في الملاعب الإسبانية وأصدقاء وزملاء اليوم في الملاعب الفرنسية بقميص باريس سان جيرمان داخل ملعب “حديقة الأمراء”، بعد نجاح إدارة الفريق الباريسي في انضمام كلا اللاعبين بصفقتين حريتين عقب انتهاء تعاقدهما مع فريقيهما مع نهاية الموسم المنصرم.

غياب راموس

وفي سياق آخر، فقد كشفت تقارير فرنسية أنه من المتوقع أن يغيب اللاعب سيرخيو راموس عن فريقه الجديد باريس سان جيرمان لكرة القدم لعدد من الأسابيع بسبب الإصابة.

وبينت تلك الوسائل، أن المدافع الإسباني سيرخيو راموس يعاني من إصابة في ربلة الساق “السمانة”، مضيفة إلى أن درجة خطورة الإصابة كان أكبر مما كان متوقعًا وفق التقارير الطبية.

وأشارت التقارير الصحفية، أنه من المتوقع أن فترة غياب اللاعب راموس ربما ستطول هذه المرة، حيث أنه من الممكن أن يغيب عن الملاعب لمدة تتراوح من 4-8 أسابيع عن صفوف الفريق الباريسي.

وانتقل الإسباني راموس إلى صفوف فريق باريس سان جيرمان قادمًا من ناديه السابق ريال مدريد في صفقة مجانية بعقد لمدة موسمين كاملين.

وفشل فريقه السابق ريال مدريد في التوصل إلى اتفاق مع اللاعب راموس بشأن تجديد عقده، بعد انتهاء في ال30 من شهر يونيو/ حزيران الماضي، في ظل رفض الأخير الموافقة على شروط إدارة الفريق الملكي بخفض راتبه والتجديد لموسم واحد فقط.

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