أعداء الأمس أصدقاء اليوم .. شاهد كيف رحب راموس بزميله الجديد ميسي على طريقته الخاصة؟!

رحب النجم الإسباني الماتادور سيرخيو راموس 35 عامًا، بزميله الجديد وغريمه التقليدي السابق اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي 34 عامًا عقب انضمامه إلى صفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

راموس وميسي

ونشر سيرخيو راموس عبر حسابه الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي “الانستغرام”، صورة لقميصه بجانب قميص ليونيل ميسي في واجهة متجر نادي باريس سان جيرمان “البي أس جي”، معلقاً عليها: ” من كان ليصدق، ليو ميسي؟ أهلاً وسهلاً!”.

وأشار الإسباني راموس إلى العدد الكبير من المباريات التي خاضها القناص الإسباني البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي في الكلاسيكو الإسباني والتي جمعت كلا النجمين، إلى جانب المشاركات في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

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وسيلعب أعداء الأمس في الملاعب الإسبانية وأصدقاء وزملاء اليوم في الملاعب الفرنسية بقميص باريس سان جيرمان داخل ملعب “حديقة الأمراء”، بعد نجاح إدارة الفريق الباريسي في انضمام كلا اللاعبين بصفقتين حريتين عقب انتهاء تعاقدهما مع فريقيهما مع نهاية الموسم المنصرم.

🎥| 🔙 قبل أقل من شهر سيرجيو راموس: " ميسي أحد أفضل اللاعبين في العالم ، وسيكون له مكان دائمًا في فريقي " pic.twitter.com/473tvTNPln — Abokr Omar (@Abokr10) August 10, 2021

غياب راموس

وفي سياق آخر، فقد كشفت تقارير فرنسية أنه من المتوقع أن يغيب اللاعب سيرخيو راموس عن فريقه الجديد باريس سان جيرمان لكرة القدم لعدد من الأسابيع بسبب الإصابة.

وبينت تلك الوسائل، أن المدافع الإسباني سيرخيو راموس يعاني من إصابة في ربلة الساق “السمانة”، مضيفة إلى أن درجة خطورة الإصابة كان أكبر مما كان متوقعًا وفق التقارير الطبية.

El Pais | سيرجيو راموس قال لـ ليو ميسي: "إذا كنت أنت وعائلتك تفضلون البقاء في منزل بدلاً من فندق، فيمكنكم البقاء في منزلي" pic.twitter.com/wIy4jHu3BY — FCB World (@FCBW_A7) August 11, 2021

وأشارت التقارير الصحفية، أنه من المتوقع أن فترة غياب اللاعب راموس ربما ستطول هذه المرة، حيث أنه من الممكن أن يغيب عن الملاعب لمدة تتراوح من 4-8 أسابيع عن صفوف الفريق الباريسي.

وانتقل الإسباني راموس إلى صفوف فريق باريس سان جيرمان قادمًا من ناديه السابق ريال مدريد في صفقة مجانية بعقد لمدة موسمين كاملين.

سيتم تقديم أشرف حكيمي إلى جانب ليونيل ميسي و سيرجيو راموس و جيانلويجي دوناروما و جيورجينهو فاينالدوم يوم السبت قبل مباراة باريسانجرمان و ستراسبورغ pic.twitter.com/jUhso5zcRW — AlmarssadPro (@ProsMarocains) August 11, 2021

وفشل فريقه السابق ريال مدريد في التوصل إلى اتفاق مع اللاعب راموس بشأن تجديد عقده، بعد انتهاء في ال30 من شهر يونيو/ حزيران الماضي، في ظل رفض الأخير الموافقة على شروط إدارة الفريق الملكي بخفض راتبه والتجديد لموسم واحد فقط.

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