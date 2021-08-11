ناصر الخليفي يعلق بعد انضمام البرغوث “ميسي” إلى باريس سان جيرمان

علق رئيس باريس سان جيرمان ورجل الأعمال القطري ناصر الخليفي، عقب نجاح صفقة انتقال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى فريق باريس سان جيرمان بعد انتهاء عقده مع برشلونة والسماح برحيله.

ناصر الخليفي وميسي

وقال القطري ناصر الخليفي في تصريح نشره نادي باريس سان جيرمان عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، ” يسعدني أن ليونيل ميسي اختار الانضمام إلى باريس سان جيرمان، ونحن فخورين بالترحيب به وبعائلته في باريس”.

🎙💬 رئيس @PSG_arab ناصر الخليفي: "يسعدني أن ليونيل ميسي اختار الانضمام لباريس سان جيرمان، ونحن فخورون بالترحيب به في باريس رفقة عائلته". ❤️💙 #PSGxMESSI pic.twitter.com/fpnozzlaDC — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) August 10, 2021

وأردف الخليفي، ” ميسي لم يخف رغبته في مواصلة المنافسة على أعلى المستويات والفوز بالألقاب، وطموحنا بطبيعة الحال كفريق هو أن نفعل الشيء ذاته”.

ناصر الخليفي والاستراتيجية الناجحة

وأضاف، ” ليونيل ميسي إضافة إلى فريقينا ذو المستوى العالي يمثل فترة انتقال استراتيجية ناجحة للغاية للنادي، وبقيادة مدربنا المميز وطاقمه، كما وأتطلع أن يصنع الفريق التاريخ لمشجعينا في جميع أنحاء العالم”.

طموحات ميسي

من جانبه، قال اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد توقيع عقده بشكل رسمي مع باريس سان جيرمان، ” أنا متحمس لبدء فصل جديد من مسيرتي في باريس سان جيرمان، وكل شيء في النادي يطابق طموحاتي الكروية”.

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وأردف ميسي، ” أعرف مدى الموهبة داخل الفريق والجهاز الفني هنا، وأنا مصمم على المساعدة في بناء شيء مميز للنادي وللمشجعين، وأنتظر بفارغ الصبر اللعب على أرضية ملعب حديقة الأمراء”.

🗣️🚨🚨ليونيل ميسي: لا اطيق الانتظار لبدء فصل جديد في مسيرتي في باريس

⬅️ميسي: النادي ورؤيته في انسجام تام مع طموحاتي

⬅️ميسي: أعرف مدى موهبة اللاعبين والطاقم الفني هنا. أنا مصمم على أن أبني إلى جانبهم شيئًا رائعًا للنادي وللمشجعين#باريس_سان_جيرمان pic.twitter.com/IH09p9MOeN — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) August 10, 2021

ولم يكشف باريس سان جيرمان عن قيمة الصفقة المالية التي وقعها مع البرغوث ميسي بشأن انضمامه إلى النادي الباريسي، في ظل التقارير الفرنسية التي أشارت إلى أن قيمة الصفقة تبلغ نحو 40 مليون يورو في الموسم الواحد.

الصفقة الخامسة

وتعد الصفقة الخامسة التي من المقرر أن يعقدها نادي باريس سان جيرمان خلال موسم الانتقالات الصيفية بعد التعاقد مع كلاً من: المغربي أشرف حكيمي القادم من إنتر ميلان مقابل 60 مليون يورو.

وكذلك التعاقد مع الإسباني سيرخيو راموس القادم من فريق ريال مدريد، والهولندي جورجينو فينالدوم القادم من صفوف ليفربول الإنجليزي، الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما والصفقة الخامسة مع الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقد أعلن فريق برشلونة الإسباني يوم الخميس الماضي، عن عدم التوصل إلى اتفاق مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لتجديد عقده الذي انتهى مع الفريق الكتالوني في الثلاثين من شهر يونيو/ حزيران الماضي بسبب الأزمة المالية التي يعاني من النادي.

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