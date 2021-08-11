مودل روز تكشف تفاصيل أكثر حول طلبها الخلع .. وزوجها يُعلّق!

كشفت عارضة الأزياء السعودية مودل روز، المزيد من تفاصيل رفعها قضية خلع ضد زوجها رجل الأعمال محمد الحمود.

مودل روز: (كل شي بوقته حلو)

وقالت روز في مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على (سناب شات): (ناس كتير بيقولولي اطلعي اتكلمي وقولي شو السالفة، مشكلتي إني ما أقدر أتكلم، كل شي بوقته حلو، عندي أشياء كتير أقدر أطلع أتكلم، بس ولا بحب أتكلم في حياتي الشخصية ولا أحب أتكلم فيها، ولا أحب إن يكون فيه جدال في موضوع يخص حياتي).

مودل روز | أحتاج وقفتكم معي عشان صوتي يوصل للملك سلمان وولي العهد pic.twitter.com/e4zD6SI7q8 — المتداول على اليوتيوب (@YT123Z) August 11, 2021

وتابعت عارضة الأزياء السعودية: (وحتى بعد ما صار ، ما طلعت أو اتكلمت ولا عملت هاشتاج ولا طلبت أحد يساعدني، ولكن المرة دي أنا وصلت لآخري.. وبس إن شالله كل شي ينحل، وكل شي بوقته حلو، واللي قاعدين يطلعون ويحاولوا يتنططوا زي القرود خليهم يتنططوا، بس بييجي يوم ويبين كل شي ويصيروا صغار جدا).

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وردت مودل روز على متابعاتها اللواتي شاركنها تجاربهن في الخلع، فكتبت إحداهن (غريبة أنا رفعت خلع بيومين انتهى الموضوع).

وردت مودل روز عليها قائلة: (علشان كدة طلبت صوتي يوصل لأنه ما بالعادة بتاخد وقت هذا، لأن الخلع بسيط وسهل خاصة بوقت وعهد الأمير محمد بن سلمان، حقوق المرأة لازم تاخدها ما تبغى تعيش مع رجال يبقى تطلب الخلع وهذا حق شرعي أصلا، عرفتوا! فإذا كان ما يرغب يطلق فينخلع).

(لا أحد يلعب عليكم ويتنطط)

وكتبت أخرى (طب اشدخل انتي تقدرين تخلعينه معليك فيه طلق ولا مطلق انتي تقدرين تخلعينه وانتهى)، لترد روز قائلة: (أنا رافعة قضية خلع نهاية السنة اللي فاتت ولازلت قاعدة بنتظر إن القاضي يقبل ينظر فقط في القضية مو يقبل حتى إنه يعطني الخلع، لكن بس ينظر! فإن شالله تتيسر بإذن الله).

وحول حصول محمد الحمود على حكم قضائي ضدها في أمريكا، قالت روز: (لا حد يلعب عليكم ويقولكم القضية انكسبت، ما في قضية انكسبت معروف قضايا أمريكا تاخد سنين وسنين، فما تخلوا أحد يستغل الفرصة ويقعد يتنطط).

وتابعت: (شر البلية ما يضحك.. فكل شي بوقته وكل شي بيبين والحق بيبان، وإن شاء الله راح يبان بس أوقات الصمت يكون مهم وضروري لحد ما يخلص كل شي).

مودل روز: (وصلت الرمق الأخير)

وكشفت مودل روز أن قضية الخلع لا يستدعي حضورها للجسات في السعودية، نظراً لكون الجلسات أونلاين، وحتى محاميها لا يحضر، وعقبت: (يعني حتى لو روحت هناك ما هقدر أروح محكمة وأتكلم مع القاضي).

وهاجم آخر مودل روز في تعليقه قائلاً: (مو على أساس حياتك الخاصة ما تبين أحد يعرفها! شصارلك فجأة تبين تعرضينها)، لترد عارضة الأزياء السعودية: (ومين قال إن أنا قاعدة بعرض حياتي الخاصة، أنا بطلب حاجة، وده حق شرعي، أنا ولا اتكلمت إيش صار وإيش ما صار واتدابحنا وطقينا، ولا فتحت فمي ولا أتوقع إن هذا راح يصير).

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واستطردت: (لأني ما هوصل نفسي لها المستوى لأن هذا مستوى رخيص، وعلشان كدة ساكتة ومتحملة صار لي شهور، ومرت سنة وأنا ساكتة ومتحملة، وإيش صار ما بفتح فمي).

وختمت: (بس أنا وصلت للرمق الأخير ما عاد فيني لأنه فيه ناس زادت الموضوع عن حده، فكان لازم أتحرك وأطلب المساعدة وهذا حقي).

زوج مودل روز يرد على مناشدتها ابن سلمان

من جهته، رد زوج مودل روز، محمد الحمود عليها بعد مناشدتها لولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان لمساعدتها بصورة سيلفي عبر (تويتر).

وعلق عليها قائلاً: (عند الله ما يضيع حق احد الحمدلله).

وكان اسم مودل روز قد تصدر التريند في المملكة قبل يومين، وذلك بعدما استنجدت بولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ليساعدها على التخلص من زوجها.

وفي سلسلة تغريدات عبر حسابها على (تويتر)، كتبت مودل روز: (بـ ٢٠١٨ وقفت بوجه الكل و دافعت عن السعوديه وقلت ان السعوديه بعهد الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان مستحيل تضيع حق امرأة تتعرض للظلم).

بـ ٢٠١٨ وقفت بوجه الكل و دافعت عن السعوديه وقلت ان السعوديه بعهد الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان مستحيل تضيع حق امرأه تتعرض للظلم #روز_تطالب_بحقهاالشرعي_الخلع_في_السعوديه @Turki_alalshikh — Model Roz (@ModelRoz) August 9, 2021

وكشفت مودل روز حقيقة حملها للجنسية الأمريكية حيث تقيم، وقالت: (و بـ ٢٠٢٠ لجئت لقانون السعوديه كأي امرأه سعودية ما تحمل اي جنسية اخرى عشان اطالب بأبسط حقوقي الشرعية وهو الخلع وللأسف صارلي ١٠ شهور انتظر القاضي يقبل ينظر في قضيتي).

و بـ ٢٠٢٠ لجئت لقانون السعوديه كـ أي امرأه سعوديه ما تحمل اي جنسيه اخرى عشان اطالب بأبسط حقوقي الشرعيه وهو الخلع وللأسف صارلي ١٠ شهور انتظر القاضي يقبل ينظر في قضيتي #روز_تطالب_بحقهاالشرعي_الخلع_في_السعوديه @Turki_alalshikh — Model Roz (@ModelRoz) August 9, 2021

وختمت مودل روز كلامها: (جا الوقت الي اكسر فيه صمتي و اطلب ولي العهد الامير محمد بن سلمان حفظه الله انه يساعدني لاني اعرف انه مستحيل يرضى بظلم امرأه سعوديه تطالب بحقها بعهده. ارجوكم وصلوا له صوتي لاني تعبت).

جا الوقت الي اكسر فيه صمتي و اطلب ولي العهد الامير محمد بن سلمان حفظه الله انه يساعدني لاني اعرف انه مستحيل يرضى بظلم امرأه سعوديه تطالب بحقها بعهده.

ارجوكم وصلوا له صوتي لاني تعبت💔#روز_تطالب_بحقهاالشرعي_الخلع_في_السعوديه @Turki_alalshikh — Model Roz (@ModelRoz) August 9, 2021

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