محمد عساف يتضامن مع الجزائر في مأساتها وهذا ما قاله

أعلن الفنان الفلسطيني محمد عساف، تضامنه مع الجزائر إثر حرائق الغابات التي تشهدها منذ أيام، والناتجة عن فعل فاعل والتي أدّت لمصرع 65 شخصاً منهم 28 عسكرياً.

محمد عساف: (قلبي مع الجزائر)

وبتغريدة له عبر حسابه الرسمي على (تويتر)، كتب محمد عساف فيما نصه (قلبي مع الجزائر…أسأل الله السلامة و النجاة للجزائر العزيزة…. و لكل بلادنا الغالية).

قلبي مع الجزائر…أسأل الله السلامة و النجاة للجزائر العزيزة…. و لكل بلادنا الغالية. #الجزائر — محمد عساف🇵🇸 (@MohammedAssaf89) August 10, 2021

وأثنى مغردون بتضامن محمد عساف مع الجزائر، مشيدين بالعلاقات الجزائرية الفلسطينية القوية والدائمة، حيث لا تزال الجزائر لا تعترف بإسرائيل، وتعتبر من الدول الداعمة لفلسطين على الدوام.

وأعلنت المديرية العامة للحماية المدنية، في بيان لها الثلاثاء، عن إرتفاع عدد ‎حرائق الغابات إلى 99 حريقا عبر 16 ولاية إلى غاية الساعة السابعة مساء.

وأعلنت وزارة الدفاع الوطني عن ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات إلى 65 ضحية، من بينهم 28 عسكريا و37 مدنيا أغلبهم بولاية تيزي وزو.

القبض على أحد مُشعلي حرائق الجزائر

هذا وقد أعلن الدرك الوطني الجزائري القبض على شخص متلبس ببلدية سرايدى، بولاية عنابة، وهو بصدد اشعال حريق في غابة بجبال سرايدي بأعالي إيدوغ، بشمال شرق البلاد.

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ويخضع الشخص الذي تم إيقافه للتحقيق حالياً، بحسب ما ذكرت صحيفة (الخبر) الجزائرية.

واندلع أمس الثلاثاء عدة حرائق بنقاط متفرقة بجبال إيدوغ وأعالي بوزيزي، وتم إخماد بعضها، فيما لا تزال السلطات تكثف جهودها لمواجهة الخطر في المنطقة الغابية.

فعل إجرامي

وسبق أن أكد رئيس وزراء الجزائر، أيمن بن عبد الرحمن، أن التحريات الأولية أثبتت أن حرائق الغابات التي تشهدها البلاد ناتجة عن فعل إجرامي.

وقال بن عبد الرحمن في تصريح أمس الثلاثاء إنه بالرغم من أن الظروف الطبيعية الحالية تساعد على انتشار مثل هذه الحرائق، إلا أن الأيادي الإجرامية ليست بعيدة عنها.

الرئيس الجزائري يعزي في الـ25 عسكري

وقدم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تعازيه في وفاة الـ 25 عسكريا بجبال مدينتي بجاية وتيزي وزو.

وكتب تبون في تغريدة عبر حسابه الموثق على (تويتر): (ببالغ الحزن والأسى، بلغني نبأ استشهاد 25 فردا من أفراد الجيش الوطني الشعبي، بعد أن نجحوا في إنقاذ أكثر من مائة مواطن من النيران الملتهبة، بجبال بجاية وتيزي وزو).

وأضاف: (أمام هذا الخطب الجلل، ننحني بخشوع أمام أرواح أبناء الوطن البررة.تعازيّ لكل أسر الشهداء، إنا لله وإنا إليه راجعون).

ببالغ الحزن والأسى، بلغني نبأ استشهاد 25 فردا من أفراد الجيش الوطني الشعبي، بعد أن نجحوا في إنقاذ أكثر من مائة مواطن من النيران الملتهبة، بجبال بجاية وتيزي وزو.

أمام هذا الخطب الجلل، ننحني بخشوع أمام أرواح أبناء الوطن البررة.

تعازيّ لكل أسر الشهداء، إنا لله وإنا إليه راجعون. — عبدالمجيد تبون – Abdelmadjid Tebboune (@TebbouneAmadjid) August 10, 2021

(تحية للقدس) من محمد عساف

وعودةً لمحمد عساف، طرح النجم الفلسطيني قبل يومين عبر قناته الرسمية على (يوتيوب) أغنية جديدة بعنوان (تحية للقدس) من الألبوم عينه.

وأغنية (تحية للقدس)، باللهجة الفلسطينية وذات اللون الفولكلوري الفلسطيني وهي من كلمات سامي عفانة وألحان محمد المدلل وتوزيع محمود عمار.

وحصدت أغنية محمد عساف الجديدة أكثر من 106 ألف مشاهدة عبر (يوتيوب) حتى الآن.

وفي مايو الماضي، أعلن محمد عساف، عن طرح أغنية جديدة له بعنوان “الله معانا” أهداها لمواطنيه في فلسطين بالتزامن مع الأحداث الأخيرة والعدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة.

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عساف، الذي ينحدر من محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، نشر أغنية ”الله معانا“ عبر صفحاته بمواقع التواصل ما عدا موقع (يوتيوب)، مشيراً إلى أنه لن ينشرها عبر قناته على موقع ”يوتيوب“ بسبب سياسات حظر المحتوى.

أقدم لكم هذه الأغنية،كمساهمة بسيطة مني و هدية لأبناء شعبي و كل جمهوري في كل مكان.

هذه الأغنية لن تٌرفع على قناتي الرسمية على اليوتيوب، بسبب محاربة اليوتيوب للمحتوى الفلسطيني في هذه الفترة.https://t.co/Wlaegs2rhS#أنقذوا_حي_الشيخ_جراح #SaveSheikhJarrah #Palestine #فلسطين pic.twitter.com/tKgQaAzhf3 — محمد عساف🇵🇸 (@MohammedAssaf89) May 22, 2021

ونشر محمد عساف الأغنية عبر صفحته بتويتر وعلق بما نصه: “أقدم لكم هذه الأغنية وفي هذه الظروف، كمساهمة بسيطة مني وهدية لأبناء شعبي وكل جمهوري في كل مكان.”

ويشار إلى أن عساف اعتمد في أغنيته على فريق عمل من قطاع غزة، حيث كتب كلماتها الشاعر الفلسطيني سامي عفانة، ولحنها الفنان الفلسطيني محمد المدلل، فيما تم التوزيع والمونتاج في القطاع أيضاً.

وتضمنت المشاهد التي عرضها كليب الأغنية صوراً من القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، واعتداءات الشرطة الإسرائيلية على الفلسطينيين في مدينة القدس والضفة الغربية.

محمد عساف يعلق على العدوان الاسرائيلي

وكان عساف قد تفاعل خلال فترة العملية العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة، ما دفع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، والمتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، للرد عليه ومهاجمته، وهو ما رد عليه عساف.

ويوم 17 مايو تحديدا قال الفنان الفلسطيني محمد عساف إن “العدوان على كل مناحي الحياة يستمر بدون تمييز”، فرد عليه المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي أوفير جندلمان بتغريدة على حسابه في تويتر.

ويظهر رد مسؤول إسرائيلي بهذا الحجم على الفنان الفلسطيني مدى تأثير الحملة ضد التدخل العسكري في قطاع غزة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي شارك فيها فنانون عالميون معروفون.

وفي تغريدة عبر “تويتر” وقتها قال عساف: “يا الله.. يستمر العدوان على كل مناحي الحياة بدون تمييز، اليوم دمر هذا المحتل مؤسسة مشارق مكان عملي الذي عملت به سنين والذكريات الجميلة قبل ما أكون عساف اليوم.. الاحتلال وإن دمر الحجر، راح تظل ذاكرتنا حاضرة وقوية وراح نبني كل شيء. رحم الله الشهداء”.

يا الله

يستمر العدوان على كل مناحي الحياة بدون تمييز، اليوم دمر هذا المحتل مؤسسة مشارق مكان عملي الذي عملت به سنين والذكريات الجميلة قبل ما أكون عساف اليوم …الاحتلال و ان دمر الحجر، راح تظل ذاكرتنا حاضرة و قوية و راح نبني كل شي. رحم الله الشهداء #gazaunderattack pic.twitter.com/fAfVKwQabo — محمد عساف🇵🇸 (@MohammedAssaf89) May 17, 2021

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