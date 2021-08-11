فيفي عبده تُعبر عن حزنها بعد رحيل دلال عبدالعزيز بصورة جريئة من الساحل

فجرت الراقصة المصرية فيفي عبده موجة جدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تعبيرها عن حزنها بعد وفاة صديقتها الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، بطريقة غريبة.

فيفي عبده: قلبي بيوجعني

حيث نشرت فيفي عبده صورة لها عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، وهي ترتدي أحد فساتينها الجريئة والذي ظهرت ترقص به في وقت سابق أيضاً وعلقت: (‏يا مساء الفل من الساحل الشمالي أنا زعلانة وقلبي بيوجعني وربنا اللي عالم).

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وانهالت التعليقات الغاضبة على فيفي عبده فكتب أحدهم: (لا واضح الزعل حقيقي).

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ووجهت أخرى رسالة لاذعة بالقول: (لسه صاحبتك متوفيه خلي عندك دم بقا).

ووافقتها أخرى الرأي وكتبت: (والله انتى وحده مش محترمه دلال لسه مدفونه وكانت معرفة سنين وانتى منزله صوره وتتمرقعى مبتتعظيش ابدا ولا بتفوقي ولا عندك دم).

وكتب آخر: (انتي ودلال كنتو صحاب فبلاش تنزلي صور المصيف وانتي مبسوطة والناس لس حزينة والله عيب يا فوفة عشان بناتهم بس يعني نحس بيهم شوية).

وكانت فيفي عبده قد نعت دلال عبدالعزيز بنشر صورتها، والتعليق: (لا حول ولا قوة الا بالله انا لله و انا اليه راجعون توفيت الفنانة دلال عبد العزيز حبيبتي و حبيبة الناس كلها ربنا يرحمها و يجعل مثواها الجنة و يصبر بناتها و يصبرنا يا رب).

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هذ وقد استأنفت فيفي عبده نشاطها في الاستعراض، بعد إعلانها عن انتهاء أزمتها الصحية التي منعتها من الحركة لمدة أشهر، بعد خضوعها لعملية جراحية إثر تلقيها (حقنة خاطئة) من صيدلي.

وشاركت فيفي عبده جمهورها بفيديو راقص عبر حسابها على (انستجرام)، ظهرت خلاله بفستان مُلون بعدة ألوان، ومكشوف الظهر والأكمام، نسقته مع حذاء أبيض بكعب عالي، ورفعت شعرها واعتمدت مكياجاً خفيفاً.

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ورقصت فيفي عبده بطريقة جريئة على أنغام أغنية (حتة من قلبي) للفنان الإماراتي حسين الجسمي، وأرفقت الراقصة الفيديو بتعليق: (من الساحل الشمالي اغنية الجسمي الجديدة انا بحبكم انتم بتحبوني).

وتجدد الهجوم على فيفي عبده بهذا الفيديو، خاصة أنها خرجت حديثاً من أزمة صحية خطيرة، بينما ذكرها آخرون بعمرها.

فيفي عبده مع أحفادها

هذا وقد ظهرت فيفي عبده بنفس الفستان مع أحفادها جليلة وكمال، في صورة نشرتها أيضاً عبر (انستجرام)، مرفقة بتعليق: (بسم الله ما شاء الله الله اكبر ربنا يحميهم و يحفظهم و يحفظ أولاد الناس كلها النهارده كان عيد ميلاد احفادي حبايبي جليلة و كمال كل سنة و هما طيبين و عقبال 150 سنة بحبهم اوي و بحبكم اوي خمسة مواه كل سنة وبرج الأسد طيب).

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فيفي عبده: (حفيدتي تخرجت)

وقبلها بأسابيع، هنأت فيفي عبده، حفيدتها بمناسبة تخرجها، وما أن نشرت صورتها حتى انهالت التعليقات حول الشبه بينهما.

ونشرت فيفي عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، صورةً لحفيدتها وهي تضع قبة التخرج في وسط الجامعة، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: (الف الف مبروك ياحبيبة قلب تيتا يا احلي شهد الدسوقي في الدنيا، ماعندكيش فكرة انا فرحانه جدا ان حفيدتي اتخرجت النهاردة مبروك علي التخرج عقبال ما اشوفك احلي عروسة ان شاء الله).

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ملك قورة

وفي سياق آخر، تعرضت الممثلة المصرية ملك قورة لهجوم كما حدث مع فيفي عبده، بعدما نشرت صوراً لأحدث ظهورٍ لها، خلال تواجدها على أحد الشواطئ.

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وظهرت ملك قورة وهي ترتدي فستاناً قصيراً، وعلّقت: ” أمضيت يوماً رائعاً على الشاطئ”.

لكنذ ملك قورة تعرّضت لهجوم من متابعة، بسبب نشرها صورها الجريئة على الشاطئ في نفس اليوم الذي كانت تُدفن فيه الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز .

يسرا لم تحضر عزاء دلال عبدالعزيز

كما أثارت الفنانة المصرية يسرا جدلاً واسعاً بغيابها عن جنازة وعزاء دلال عبدالعزيز.

ونعت يسرا، دلال عبد العزيز، فنشرت صورتها مع زوجها الراحل سمير غانم، على صفحتها (إنستجرام) لتقديم العزاء لأسرتها وتوضيح سبب تغيبها عن جنازتها.

وكتبت على الصورة: (لله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شيء عنده بمقدار.. خبر وفاتك وجعني أوي.. حبيبتي وحبيبة الكل.. الست صاحبة صحابها الجدعة بنت الأصول.. الأم و الزوجة والسند لكل اللي حوليها الطيبة المفيش زيها).

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وتابعت: (يصعب عليا فراقك و إني ماكنش في مصر عشان أودعك.. مفيش كلام هيوفيكي حقك يا غالية على قلوبنا كنتي نعمة الأخت و الأم و الصاحبة.. وجودك في حياتنا كان سند.. ربنا يصبرنا على فراقك و يربط على قلب بناتك فراقك انتِ وسمير.. إنا لله وإنا إليه راجعون).

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