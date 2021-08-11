ضاحي خلفان
ضاحي خلفان
الهدهد

ضاحي خلفان لم تعجبه سياسة بايدن: أمريكا شاخت وعهد قوتها انتهى

كتب محمد أبو يوسف
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أثارت سلسلة تغريدات كتبها نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، جدلاً واسعاً، بعدما رأى أن السياسات الأمريكية تقف عاجزة أمام ردع إيران، مشيراً إلى أن واشنطن فقدت ثقة العالم بها.

وقال ضاحي خلفان في تغريدة رصدتها “وطن” على موقع التدوين “تويتر”، ” مشكلة السياسة الأمريكية انها تقف عاجزة امام تحديات ملالي ايران…ولا يجرؤ أي رئيس أمريكي ان يفعل أكثر من التنديد”.

وأضاف إن أمريكا “في ورطة” بسبب الضغوط الإسرائيلية عليها وعدم قدرتها على توجيه ضربة ذات معنى لإيران، واشار إلى أن بقية دول العالم تُفضل دعم طهران على إشعال حرب في المنطقة.

ضاحي خلفان: أمريكا شاخت

وتابع خلفان قائلا: “اليوم السياسة الأمريكية…ليست اكثر من كلمات جوفاء لا معنى لها”، ورأى أن “عهد القوة والسياسة الأمريكية انتهى”، وأضاف: “شاخت امريكا كما شاخ بايدن…تلك الدولة من ذاك الرجل”، حسب قوله.

كما هاجم ضاحي خلفان انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان واصفاً إياها بأنها “أعجز من أن تكون صانعة سلام”، وأضاف: “هناك عملاقان الآن في الساحة…الصين وروسيا….سياسات رصينة…تعقل وحكمة ورؤية لسلام دولي يسود العالم”، حسب قوله.

ردود وتعليقات ساخرة من تغريدات ضاحي خلفان

وأثارت تغريدات ضاحي خلفان ضجة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، حتى أصبح مادة للتندر بين النشطاء الذين سخروا من سياسة الإمارات.

ولم يكن هذا هو الهجوم الأول من قبل ضاحي على السياسة الأمريكية ورئيسها جو بايدن.

وفي مارس الماضي انتقد خلفان، جو بايدن، بسبب طريقة تعامله مع السعودية في سبيل استمالة إيران نحو طاولة المفاوضات حول الاتفاق النووي، مشيرا إلى أن الإيرانيين “أذكى” من بايدن.

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وقال خلفان “اذا كان بايدن يهاجم السعودية ليفرح ايران ويخدعها حسب ظنه وليستميلها الى المفاوضات النووية التي تترجى امريكا من اجلها ايران…وايران تمارس مزيدا من التعنت”، حسب قوله.

وأضاف قائلا: “إن بايدن بهذا الاسلوب يتبين الى اي مدى غشيم ولا يعرف عن الايرانيين شيئا..هم بالتأكيد اذكى من بايدن ويفهمون اللعبة”، على حد تعبيره.

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وكان قد وجه خلفان انتقادات حادة لبايدن وإدارته بعد صدور تقرير الاستخبارات الأمريكية حول مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي.

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