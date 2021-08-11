ضاحي خلفان لم تعجبه سياسة بايدن: أمريكا شاخت وعهد قوتها انتهى

أثارت سلسلة تغريدات كتبها نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، جدلاً واسعاً، بعدما رأى أن السياسات الأمريكية تقف عاجزة أمام ردع إيران، مشيراً إلى أن واشنطن فقدت ثقة العالم بها.

وقال ضاحي خلفان في تغريدة رصدتها “وطن” على موقع التدوين “تويتر”، ” مشكلة السياسة الأمريكية انها تقف عاجزة امام تحديات ملالي ايران…ولا يجرؤ أي رئيس أمريكي ان يفعل أكثر من التنديد”.

مشكلة السياسة الأمريكية انها تقف عاجزة امام تحديات ملالي ايران…ولا يجرؤ أي رئيس أمريكي ان يفعل أكثر من التنديد . — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 11, 2021

وأضاف إن أمريكا “في ورطة” بسبب الضغوط الإسرائيلية عليها وعدم قدرتها على توجيه ضربة ذات معنى لإيران، واشار إلى أن بقية دول العالم تُفضل دعم طهران على إشعال حرب في المنطقة.

ولذلك امريكا….في ورطة..عليها ضغوط من إسرائيل..لكن لاتستطيع الدخول في مواجهة مع ايران. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 11, 2021

والعالم اليوم يفضل مساندة ايران على التورط في صراعات لا معنى لها في منطقة تشهد توترات منذ عدة سنوات. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 11, 2021

ضاحي خلفان: أمريكا شاخت

وتابع خلفان قائلا: “اليوم السياسة الأمريكية…ليست اكثر من كلمات جوفاء لا معنى لها”، ورأى أن “عهد القوة والسياسة الأمريكية انتهى”، وأضاف: “شاخت امريكا كما شاخ بايدن…تلك الدولة من ذاك الرجل”، حسب قوله.

اليوم السياسة الأمريكية…ليست اكثر من كلمات جوفاء لا معنى لها. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 11, 2021

عهد القوة والسياسة الأمريكية انتهى. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 11, 2021

كما هاجم ضاحي خلفان انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان واصفاً إياها بأنها “أعجز من أن تكون صانعة سلام”، وأضاف: “هناك عملاقان الآن في الساحة…الصين وروسيا….سياسات رصينة…تعقل وحكمة ورؤية لسلام دولي يسود العالم”، حسب قوله.

هناك عملاقان الآن في الساحة…الصين وروسيا….سياسات رصينة…تعقل وحكمة ورؤية لسلام دولي يسود العالم. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 11, 2021

ردود وتعليقات ساخرة من تغريدات ضاحي خلفان

وأثارت تغريدات ضاحي خلفان ضجة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، حتى أصبح مادة للتندر بين النشطاء الذين سخروا من سياسة الإمارات.

الديمقراطية والسياسة الإماراتية القوية والعريقة ، تنتقد السياسة الأمريكية الضعيفة الهشة — ⁦ALtigani ALamda (@ALtiganiALamda3) August 11, 2021

إذا هذا فهمك لخلافاتهم فالأفضل لاتتكلم في السياسة — ابو رِحآب (@AboRhaib) August 11, 2021

اعتقد معاليك ان المخرج هكذا يريدها ان تكون — محمد العطاس 🇦🇪 (@mohamed_alattas) August 11, 2021

اعتقد ان امريكا ليست عاااااجزة ولكن هناك مصااااااااالح — ahmed alshawish (@AAlshawish) August 11, 2021

ولم يكن هذا هو الهجوم الأول من قبل ضاحي على السياسة الأمريكية ورئيسها جو بايدن.

وفي مارس الماضي انتقد خلفان، جو بايدن، بسبب طريقة تعامله مع السعودية في سبيل استمالة إيران نحو طاولة المفاوضات حول الاتفاق النووي، مشيرا إلى أن الإيرانيين “أذكى” من بايدن.

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وقال خلفان “اذا كان بايدن يهاجم السعودية ليفرح ايران ويخدعها حسب ظنه وليستميلها الى المفاوضات النووية التي تترجى امريكا من اجلها ايران…وايران تمارس مزيدا من التعنت”، حسب قوله.

وأضاف قائلا: “إن بايدن بهذا الاسلوب يتبين الى اي مدى غشيم ولا يعرف عن الايرانيين شيئا..هم بالتأكيد اذكى من بايدن ويفهمون اللعبة”، على حد تعبيره.

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وكان قد وجه خلفان انتقادات حادة لبايدن وإدارته بعد صدور تقرير الاستخبارات الأمريكية حول مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي.

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