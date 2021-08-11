رونالدو يرد على دعوة صديقه من أجل القدوم إلى الدوري الفرنسي لمنافسة ميسي

تلقى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 35 عامًا، نصيحة من موطنه جوزيه فونتي لاعب فريق ليل الفرنسي من أجل الانضمام إلى الدوري الفرنسي ومنافسة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي القادم الجديد إلى صفوف باريس سان جيرمان.

رونالدو والنصيحة

وقال البرتغالي فونتي في تصريح صحفي مع صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، قائلاً: ” قدوم ميسي للدوري الفرنسي أمرًا مثيرًا، وإذا تحدثنا عن المنافسة سيكون الأمر صعب بالنسبة إلينا ولكن نحن مستعدون للتحدي”.

البرتغالي جوزيه فونتي لاعب ليل الفرنسي: أنا سعيد لأنه من المدهش أن أسمع أن لاعبا مثل ميسي سيلعب في دورينا. أبعث كل يوم رسالة إلى كريستيانو (رونالدو) ليأتي إلى ليل، ويرد هاهاها. pic.twitter.com/2H7pkpG4Xl — الجزيرة – رياضة (@AJASports) August 11, 2021

وأردف، ” أنا أرسل كل يوم لرونالدو من أجل الانضمام إلى فريق ليل الفرنسي، ولكنه يرد عليّ فقط بإرسال الضحكات، لكنني سأقوم بإقناعه بالانضمام حتى يستجيب لذلك”.

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وبعد قدوم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى العاصمة الفرنسية والتوقيع مع باريس سان جيرمان الفرنسي بشكل رسمي لموسمين كاملين مع خيار إضافي للتمديد لموسم آخر

وأصبح الفريق الباريسي أكثر قوة وصلابة بعد الصفقات التاريخية في الآونة الأخير للمنافسة على كافة البطولات المحلية والقارية المختلفة.

فونتي و الدوري الفرنسي

وقد انضم البرتغالي جوزيه فونتي إلى صفوف فريق ليل الفرنسي في صيف عام 2018، وتوج معه الموسم الماضي بلقب الدوري الفرنسي، حيث أنه شارك في 43 مباراة تمكن من خلالها من تسجيل ثلاثة أهداف وصناعة هدف وحيد.

📸 – تدريبات الأسطورة كريستيانو رونالدو استعداداً لبداية الموسم 🔥 pic.twitter.com/Car9qOtZ4q — CR7❤️RN20 (@CR7Nii) August 10, 2021

ونجح فريق ليل قبيل بداية الدوري الفرنسي من التتويج بكأس السوبر الفرنسي بعد تمكنه من الفوز على فريق باريس سان جيرمان بهدف وحيد دون رد.

لكن الفريق تعثر في أولى مواجهات الدوري الفرنسي بالتعادل الإيجابي مع فريق ميتز في مباراة خاضها خارج قواعده في مهمة الحفاظ على لقبه.

رونالدو و يوفنتوس

وكشفت تقارير صحفية أن صاروخ ماديرا “رونالدو”، يرغب في البقاء مع فريق يوفنتوس الإيطالي لموسم آخر في ظل المفاوضات المستمرة بين وكيل أعماله وإدارة فريق السيدة العجوز بشأن عقده.

Cuatro : ناصر الخليفي مستعد لبيع عقد كيليان مبابي من أجل ضم كريستيانو رونالدو و ليونيل ميسي معًا إلى باريس سان جيرمان ليكونا ثلاثي مع نيمار . pic.twitter.com/WiCtzwhAH6 — قووول (@GooolMx) August 10, 2021

وتألق رونالدو مع فريق يوفنتوس منذ قدومه إلى الفريق الإيطالي في صيف عام 2018، قادمًا من ناديه السابق ريال مدريد في صفقة هي الأعلى بين اللاعبين الإيطاليين حيث بلغت قيمتها نحو 100 مليون يورو، فقد وصل مع فريق السيدة العجوز إلى 100 هدف والتتويج بالعديد من الألقاب والبطولات المحلية.

وينتهي عقد الدون رونالدو مع فريق يوفنتوس الإيطالي في صيف عام 2022 المقبل، مع احتمالية تجديد عقده مع الفريق خلال الأيام القادمة.

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