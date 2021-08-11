رونالدو والرد على دعوة صديقه للقدوم إلى الدوري الفرنسي
رونالدو والرد على دعوة صديقه للقدوم إلى الدوري الفرنسي
Imageرياضة

رونالدو يرد على دعوة صديقه من أجل القدوم إلى الدوري الفرنسي لمنافسة ميسي

كتب fares Abo Shiha
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تلقى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 35 عامًا، نصيحة من موطنه جوزيه فونتي لاعب فريق ليل الفرنسي من أجل الانضمام إلى الدوري الفرنسي ومنافسة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي القادم الجديد إلى صفوف باريس سان جيرمان.

رونالدو والنصيحة

وقال البرتغالي فونتي في تصريح صحفي مع صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، قائلاً: ” قدوم ميسي للدوري الفرنسي أمرًا مثيرًا، وإذا تحدثنا عن المنافسة سيكون الأمر صعب بالنسبة إلينا ولكن نحن مستعدون للتحدي”.

وأردف، ” أنا أرسل كل يوم لرونالدو من أجل الانضمام إلى فريق ليل الفرنسي، ولكنه يرد عليّ فقط بإرسال الضحكات، لكنني سأقوم بإقناعه بالانضمام حتى يستجيب لذلك”.

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وبعد قدوم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى العاصمة الفرنسية والتوقيع مع باريس سان جيرمان الفرنسي بشكل رسمي لموسمين كاملين مع خيار إضافي للتمديد لموسم آخر

وأصبح الفريق الباريسي أكثر قوة وصلابة بعد الصفقات التاريخية في الآونة الأخير للمنافسة على كافة البطولات المحلية والقارية المختلفة.

فونتي و الدوري الفرنسي

وقد انضم البرتغالي جوزيه فونتي إلى صفوف فريق ليل الفرنسي في صيف عام 2018، وتوج معه الموسم الماضي بلقب الدوري الفرنسي، حيث أنه شارك في 43 مباراة تمكن من خلالها من تسجيل ثلاثة أهداف وصناعة هدف وحيد.

ونجح فريق ليل قبيل بداية الدوري الفرنسي من التتويج بكأس السوبر الفرنسي بعد تمكنه من الفوز على فريق باريس سان جيرمان بهدف وحيد دون رد.

لكن الفريق تعثر في أولى مواجهات الدوري الفرنسي بالتعادل الإيجابي مع فريق ميتز في مباراة خاضها خارج قواعده في مهمة الحفاظ على لقبه.

رونالدو و يوفنتوس

وكشفت تقارير صحفية أن صاروخ ماديرا “رونالدو”، يرغب في البقاء مع فريق يوفنتوس الإيطالي لموسم آخر في ظل المفاوضات المستمرة بين وكيل أعماله وإدارة فريق السيدة العجوز بشأن عقده.

وتألق رونالدو مع فريق يوفنتوس منذ قدومه إلى الفريق الإيطالي في صيف عام 2018، قادمًا من ناديه السابق ريال مدريد في صفقة هي الأعلى بين اللاعبين الإيطاليين حيث بلغت قيمتها نحو 100 مليون يورو، فقد وصل مع فريق السيدة العجوز إلى 100 هدف والتتويج بالعديد من الألقاب والبطولات المحلية.

وينتهي عقد الدون رونالدو مع فريق يوفنتوس الإيطالي في صيف عام 2022 المقبل، مع احتمالية تجديد عقده مع الفريق خلال الأيام القادمة.

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