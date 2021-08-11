دنيا بطمة تتراجع عن جرأتها وتظهر بقفطان مغربي مع (بنات الريف)

يبدو أن الفنانة المغربية دنيا بطمة، تحاول استعادة رضا متابعيها، بإطلالة محتشمة أخيراً بعد سلسلة جلسات تصوير جريئة.

دنيا بطمة وبنات الريف

حيث نشرت دنيا بطمة مجموعة صور جديدة لها عبر حسابها على (انستجرام)، وهي ترتدي قفطاناً مغريباً أنيق ومحتشم بشكل كبير.

وعلقت دنيا بطمة على الصور: ( مساء الاناقة المغربية ، أناقتي بحفلي مؤخرا مع بنات الريف).

وفي آخر صورة، كتبت دنيا بطمة: (ليلة هادئة للجميع ).

المفارقة أن دنيا بطمة جعلت خاصية التعليقات متاحة، عكس ما فعلته مع صورها الجريئة مؤخراً، حيث كانت تحرص على إغلاقها تجنباً للهجوم.

هوت شوت وتيشرت نصف بطن!

وكانت أحدث صورة نشرتها دنيا بطمة وهي ترتدي (هوت شورت) جينز، مع تيشرت يكشف بطنها.

ويبدو كأن دنيا بطمة تتحدى جمهورها بنشر هذه الصور لاستفزازهم، وتغلق التعليقات في وجههم منعاً للهجوم الذي اعتادت عليه منذ بدأت تجاوز الخطوط الحمراء بملابسها.

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وبعد ظهورها في صور جريئة نشرتها شقيقتها ابتسام بطمة جمعتهما بشقيقتهما الأخرى إيمان في حمام السباحة، وأظهرت الجزء العلوي فقط من أجسادهن، نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة صورة جريئة لها داخل المسبح.

وهاجم الجمهور الفنانة المغربية دنيا بطمة، في تعليقاتهم على الصورة التي نشرتها، وقال أحدهم: (صرتي أم لبنتين، عيب بطلي حركات المراهقات)، وعلق آخر: (شوهتي المغرب)، فيما كتب آخر: (عادي اطلعي بالمايو كل شي صار سهل).

كما نشرت دنيا صورة لها جمعتها بزوجها محمد الترك .

وقبلها بأيام، نشرت ابتسام بطمة مجموعة صور جمعتها بشقيقتها دنيا وإيمان بطمة في حمام السباحة، وأظهرت الجزء العلوي فقط من أجسادهن، الأمر الذي صدم متابعيهما من الجرأة التي وصلا إليها.

وكتبت ابتسام بطمة على إحدى الصور تعليقاً جاء فيه: (تجاهل الكلام والنظرات وان احتاج الأمر تجاهل الأشخاص).

انتقادات لاذعة

ولم تنشر دنيا الصور عبر صفحتها، لكنها لم تسلم من التعليقات عبر صفحة شقيقتها فكتب أحدهم: (الله يعين منى السابر الحين عرفت ليش كانت تجاهد عشان تاخد بنتها من ذي الاشكال عشان البنت لا تمشي ممشى ذي واخواتها).

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وكتب آخر: (ايش فيهم العالم استخفوا صار العري شي عادي والفجور).

ووافقه آخر الرأي معقباً: (ياربي شنو المسخرة قلة صور اتصورون بهاللبس المخل وتنشرونه).

دنيا بطمة بالهوت شورت!

ومؤخراً نشرت دنيا صوراً من أحدث إطلالة لها، بدت فيها وهي ترتدي فستاناً أزرق اللون، غطّى القسم العلوي من جسدها، وكشف عن ساقيها، بطريقةٍ وصفها الجمهور بالجريئة.

وظهرت بعدها دنيا في جلسة تصوير جديدة بالهوت شورت، وتيشرت يكشف بطنها.

وكانت دنيا، قد أثارت جدلا بصور لها خلال مشاركتها وإحيائها حفل زفاف في مدينة الفنيدق في المغرب.

زيادة وزن دنيا تغير ملامحها

وعبّر جمهور دنيا عن دهشتهم من تغير ملامحها بسبب عمليات التجميل، عدا عن السمنة الزائدة التي باتت تعاني منها، فيما اتهمها آخرون بتقليد الفنانة الإماراتية أحلام.

ونشرت دنيا صوراً خاصة بها من الحفل، ظهرت فيها بمكياج صارخ، وارتدت قفطاناً مغربياً بتصميم غريب وغير تقليدي.

كما نشرت دنيا مقاطع فيديو خلال رقصه وأدائها وصلات طربية وغنائية في الحفل.

دنيا بطمة بفستان قصير غريب

كما أثارت دنيا، بملابسها التي ارتدتها خلال افتتاح محال للعود والبخور والعطور المغربية والشرقية جدلا بين جمهورها .

وظهرت مرتدية فستاناً اسود اللون قصيراً، ومزركشاً بزركشات زرقاء كتلك التي تستخدم في ستائر الصالونات.حسب وصف الجمهور

ونشرت بطمة صورة مع زوجها المخرج محمد الترك وعلقت عليها: (الحب الحب)، لكنها اغلقت خاصية التعليقات على الصورة .

وتعرّضت بطمة أخيراً لانتقادات كثيرة بسبب وزنها الزائد وصلت حد السخرية والكلام الجارح، هذا إلى جانب اتهامها في قضية (حمزة مون بيبي)، الحساب الذي عمل على فضح عدد من المشاهير ونشر تسريبات تخصّهم.

دنيا بطمة: (لن أغفر ومحكمة الله بيننا)

وقبل أسابيع نشرت النجمة المغربية تصريحاً أعلنت فيه أنها لن تغفر لأحد اساء لها.

وكتبت دنيا عبر حسابها الرسمي في موقع (إنستغرام): (لن أغفر لأحد، يوم العيد ولا يوم عرفة، بل حسبي الله ونِعم الوكيل في كل من ظلمني، وأوجعني، واتّهمني بالباطل وتحدّث عني بالسوء في غيابي ومن أكل حقي ومن ظننتُ به خيراً وكان شراً، ومن استغل طيبتي معه وكان للجميل ناكراً وسبباً في وجعي يوماً، والله لن أسامحهم أبداً. محكمة الله بيننا).

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