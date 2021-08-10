نور عمرو دياب تفاجئ الجميع بخطوبتها وهذه جنسية العريس الوسيم

فاجأت نور عمرو دياب، متابعيها بإعلان خطوبتها دون سابق إنذار، واستعدادها للانتقال للعيش معه جنوب لندن.

نور عمرو دياب لا تستطيع ارتداء خاتم الخطوبة

وعبر خاصية البث المباشر، عبر حسابها على (انستجرام)، شاركت نور عمرو دياب متابعيها التحضيرات التي تفعلها من أجل انتقالها للعيش في مكان جديد رفقة خطيبها معبرة عن سعادتها الشديدة لهذه الخطوة.

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وقالت نور عمرو دياب: (أود الذهاب إلى العديد من المحلات مثل H&M و ZARA نظرا لأنني انتقلت إلى جنوب لندن مع خطيبي ولكن لفترة ليست طويلة، أنا سعيدة للغاية ومتحمسة أيضا).

كما كشفت نور عمرو دياب عن جنسية خطيبها، قائلة إنه أفريقي بريطاني، ووعدت متابعيها بأنها ستشاركهم تفاصيل خطبتها وصورا لرحلتها مع خطيبها ومنزلهما وصورة للخاتم قريبا.

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ونوهت ابنة عمرو دياب إلى أنها لا تستطيع ارتداء خاتم الخطوبة بعد بسبب فقدانها بعض الوزن لذا يحتاج بعض التعديل.

من هو خطيب نور عمرو دياب؟

إلى هذا، كشفت صحيفة (الفن) أن خطيب نور عمرو دياب يدعى كيران وودورد، وهو مدرب لياقة بدنية، ويعمل مصورا أيضاً، وأصوله تحديداً من غانا.

وكان كيران ينشر صوراً لنور عمرو دياب عبر حسابه على (انستجرام)، مرفقة بعبارات غزل.

صورة جريئة لابنة عمرو دياب الكبرى

وفي سياق آخر، انتقد الجمهور أحد اطلالات نور عمرو دياب، قبل أسابيع حين نشرت صوراً جديدة لها عبر حسابها في انستغرام.

نور عمرو دياب ظهرت في الصور الجديدة مرتدية فستاناً قصيراً، وبدت في احدى الصور تستعرض مؤخرتها بطريقة وصفها المتابعون بغير اللائقة.

واحتفلت نور عمرو دياب قبل أسابيع بعيد ميلاد والدتها شيرين رضا عبر حسابها بانستغرام حيث نشرت صورة لها وعلقت عليها برسالة حب وثناء على والدتها طليقة عمرو دياب.

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عيد ميلاد شيرين رضا

ونشرت نور عمرو دياب، عبر حسابها الرسمي بانستغرام صورة لوالدتها وهي تضحك وترتدي الملابس الوردية.

وعلقت عليها بالقول: (عيد ميلاد سعيد لأفضل أم على الإطلاق، أنتِ جميلة جدًا، موهوبة، طيبة، ذكية مثل حسن الحظ، حكيمة، ملهمة + كل ما هو جيد).

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وتابعت ابنة عمرو دياب: (أنتِ أفضل نموذج يحتذى به وقدوتي، بحبك إلى ما لا نهاية).

وكانت ابنة عمرو دياب قد أطلت قبل فترة قصيرة ببث مباشر عبر انستغرام مع والدتها، التي اكتفت بالظهور بالصوت فقط أثناء تواجدها في المنزل، فطلبت منها والدتها بأن تتحدث باللغة العربية، إلا أنها أوضحت بأنه نظرا لإقامتها في لندن فإنها اعتادت التحدث بالإنجليزية.

وقالت ابنة عمرو دياب: (لا أنزل مصر بسبب الكورونا، وهناك إغلاق في لندن).

وسبق أن تعرضت نور لحملة تنمر قاسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب أحد صورها التي أظهرت ملامحها بشكل قريب جداً، وعلقت عليها حينها: (عن قرب، اضغط على الصورة لترى من أين أزيائي).

وتباينت ردود الأفعال حول صورة نور دياب، فمنهم من سخر من شكلها، ومنهم من دافع عنها ضد حملة التنمر التي تعرضت لها. وأشادوا بظهورها بلا مساحيق مكياج وعمليات تجميل.

مصممة أزياء و(بلوغر)

وكانت ابنة عمرو دياب التي التزمت الصمت تجاه ما تعرضت له من تعليقات مُتنمرة، قد أجابت عن العديد من الأسئلة عبر خاصية “الستوري” في “انستجرام” بعدما فتحت لمتابعيها مجالاً للأسئلة ليتعرفوا إليها أكثر.

وقالت نور دياب إنها من مواليد العاشر من يونيو 1990 وتعيش حاليا في العاصمة البريطانية لندن، وأنها تعمل كمصممة أزياء و(بلوغر).

وكشفت نور أنها تتحدث 3 لغات وهي العربية والإنجليزية والإسبانية، ودرست إدارة الأعمال، وأن لونها المفضل هو الزهري. وطولها يبلغ 161 سنتميترا.

نور عمرو دياب

وأشارت نور إلى أن والدها هو مطربها المفضل، وأنها لا ترغب في التمثيل مثل والدتها. كما أنها ورثت مهارة الرقص من جدها.

يُشار إلى أن (نور) هي الأبنة الأكبر لعمرو دياب، وأول طفلة يرزق بها الفنان من الزوجة الأولى شيرين رضا. والذي أورد اسمها في أغنيته (نور العين)، الذي أطلقها عام 1996.

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