مباراة بيراميدز والمصري البورسعيدي في الدوري الممتاز
مباراة بيراميدز والمصري البورسعيدي في الدوري الممتاز
Imageرياضة

موعد مباراة بيراميدز والمصري البورسعيدي في الدوري والقنوات الناقلة

كتب وطن
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يلتقي فريق بيراميدز أمام منافسه المصري البورسعيدي مساء يوم الخميس ضمن منافسات الجولة ال29 من الدوري المصري الممتاز على ملعب “استاد الاسكندرية”.

موعد مباراة بيراميدز والمصري

وستنطلق المباراة بين كلا الفريقين في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة مصر ” القاهرة”، والسودان، ليبيا.

بينما ستكون عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية”، وفلسطين، لبنان، سوريا، الأردن، العراق، اليمن، قطر، البحرين، وبتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان عند الساعة الحادية عشر مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستبث المباراة عبر شبكة قنوات ” أون تايم سبورت” الرياضية المصرية، الراعي لبث مباريات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.

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كما ستنقل المباراة عبر قناة “ON Time Sport 1″، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 10853، وبمعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي (H).

التعليق على المباراة

ومن المتوقع أن يعلق على أحداث اللقاء بين فريق بيراميدز والمصري البورسعيدي عبر شبكة قنوات ” ON Time Sport” المعلق الرياضي المصري حاتم بطيشة.

تشكيلة فريق بيراميدز

وسيلعب المدير الفني لفريق بيراميدز الأرجنتيني ” رودولفو أروابارينا” 45 عامًا، بتشكيلة أساسية متوقعة أمام نظيره المصري البورسعيدي، حيث سيكون في حراسة المرمى شريف إكرامي.

وفي خط دفاع الفريق سيلعب كلاً من: أحمد فتحي، عمر جابر، عبد الله بكري، أسامة جلال، أما في وسط الفريق سيكون كلاً من: رمضان صبحي، إبراهيم عادل، عبد الله السعيد.

بينما في هجوم الفريق سيعتمد المدرب على الثلاثي، دييغو رولان، محمد فاروق، لومالا عبده.

تشكيلة فريق المصري البورسعيدي

ومن المتوقع أن يدخل مدرب فريق المصري البورسعيدي علي ماهر المباراة بتشكيلة أساسية أمام منافسه بيراميدز، حيث سيكون في حراسة المرمى أحمد مسعود.

أما في خط الدفاع سيلعب كلاً من: كريم العراقي، أحمد شديد قناوي، إسلام صلاح، محمد صلاح، بينما في وسط الفريق سيكون كلاً من: عمر عبد الواحد، أحمد رفعت، سعيدو سيمبوري.

وفي هجوم الفريق سيأتي كلاً من: أحمد جمعة، أوستين أموتو، مصطفى سلطان.

ترتيب الفريقين في الدوري

ويحتل فريق بيراميدز في المركز الرابع من ترتيب الدوري المصري برصيد 43 نقطة، بينما يأتي منافسه فريق المصري البورسعيدي في ثالث الترتيب برصيد 46 نقطة خلال منافسات الموسم الحالي.

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