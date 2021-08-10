موعد مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي في قمة الدوري المصري والقنوات الناقلة

يلتقي فريق الأهلي أمام منافسه الإسماعيلي ضمن منافسات قمة الجولة ال29 من الدوري المصري الممتاز، والتي ستجمع كلا الفريقين على ملعب ” استاد السلام” في العاصمة المصرية القاهرة.

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي

وستقام مباراة الأهلي ونظيره الإسماعيلي في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة مصر ” القاهرة”، والسودان، ليبيا.

وستكون عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية”، وفلسطين، لبنان، سوريا، الأردن، العراق، اليمن، قطر، البحرين، وبتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان عند الساعة الحادية عشر مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستبث المباراة عبر شبكة قنوات ” أون تايم سبورت” الرياضية المصرية، الراعي لبث مباريات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.

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كما ستنقل المباراة عبر قناة “ON Time Sport 1″، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 10853، وبمعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي (H).

التعليق على المباراة

وسيعلق على أحداث اللقاء بين كلا الفريقين عبر شبكة قنوات ” ON Time Sport” المعلق الرياضي المصري أيمن الكاشف.

تشكيلة فريق الأهلي

وسيلعب فريق الأهلي المصري بقيادة المدير الفني الجنوبي الأفريقي “بيتسو موسيماني”، في تشكيلة أساسية أمام فريق الإسماعيلي في منافسات الدوري المصري، حيث سيكون في حراسة المرمي محمد الشناوي.

الأهلي يبدأ الاستعداد لمواجهة الإسماعيلي ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز 📸🦅💪

🔴|#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/V1KkcMKQ9e — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) August 9, 2021

وفي خط مركز الدفاع، سيأتي كلاً من: ياسر إبراهيم، بدر بانون، علي معلول، أكرم توفيق.

بينما مركز خط الوسط سيكون كلاً من، أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي قفشة، وحسين الشحات، طاهر محمد طاهر.

وسيعتمد المدرب في خط هجوم الفريق على اللاعب محمد شريف، صلاح محسن، محمود عبد المنعم “كهربا”.

تشكيلة فريق الإسماعيلي

وسيدخل المدير الفني لفريق الإسماعيلي أحمد إبراهيم بتشكيلة أساسية أمام منافسه حامل اللقب السابق الأهلي المصري، حيث سيكون في حراسة المرمى محمد صبحي.

وسيلعب في دفاع الفريق كلاً من اللاعبين، حسين السيد، باهر المحمدي، مارون صحراوي، أما في وسط الفريق آري بابل، محمد حسن، أحمد مدبولي، محمد صادق.

بينما في هجوم تشكيلة فريق الإسماعيلي سيكون كلاً من اللاعبين، عبد الرحمن مجدي، فخر الدين بن يوسف، شكري نجيب.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري

ويتربع فريق الأهلي على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 64 نقطة، متساويًا بعدد النقاط مع غريمه التقليدي الزمالك الذي يحتل في وصافة الترتيب.

📸 | لقطات – الاصرار والتركيز أبرز عناوين استعدادات الدراويش قبل مباراة القمة 👌😉#IsmailySC #شجع_الدراويش pic.twitter.com/f3ACLnVtj6 — Ismaily SC (@Ismailyofficial) August 9, 2021

بينما يحتل الفريق المنافس الإسماعيلي في المركز الحادي عشر من جدول الترتيب برصيد 33 نقطة خلال منافسات الموسم الجاري.

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