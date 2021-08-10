شاهدوا كيف أصبحت بدور البراهيم بعد عملية تجميل في وجهها وترتدي فستاناً أحمر مفتوح

فاجأت الفاشينستا وخبيرة التجميل السعودية، بدور البراهيم، متابعيها بإجراءها عمليات تجميل في وجهها تجهيزاً لحضور حفل زفاف فقط.

بدور البراهيم داخل عيادة التجميل

ونشرت بدور البراهيم صوراً عبر حسابها على (سناب شات)، من داخل عيادة الطبيب، توثق ما كان عليه وجهها قبل الخضوع لعملية التجميل في وجهها وشفتيها.

وعلقت بدور: (هذا قبل بنات.. روعة وجهي طلع فظيييع.. سويت شفتي مع إني ترددت كتير طلعت تجنن وخطط وجهي طلعت النتيجة تجنن).

وكشفت بدور سبب إقدامها على هذه الخطوة قائلة: (عندي زواج وما شاء الله اشتغل بوجهي بدون أي كدمة تمسون على خير وبكرة اوريكم كشختي لزواج).

فستان أحمر مفتوح

واستعرضت الفاشينستا السعودية لاحقاً نتائج التجميل، لكن الجمهور لم يلتفت إليها بقدر ما أُثار فستانها الأحمر الجريئ والضيق جدلاً واسعاً بينهم.

حيث نشرت البراهيم فيديو في البداية يُظهر الجزء العلوي منها، وقالت: (ما حقدر أصور الفستان عشان ما أصير تريند في السعودية)، في إشارة إلى جرأته.

بدور البراهيم: ما بصور الفستان عشان ما اصير ترند – بعد عدة سنابات قامت بذلك

pic.twitter.com/yFHUPYhXkf — قولدن دوز (@GoldenDose) August 9, 2021

اقرأ أيضاً: عريس متدين “مطوع” ومهر مليون ريال وراء نقاب بدور البراهيم .. ما القصة؟!

الغريب، أن بدور البراهيم فعلت ذلك في سنابات لاحقة، وأظهرت الفستان كاملاً والذي كان عاري الظهر والأكتاف، ماعرضها لهجوم وانتقادات، وذكروها بموقفها من مواطنتها هند القحطاني.

واتهم الناشطون بدور البراهيم بالتناقض، لأنها كانت من أشد منتقدي جرأة إطلالات هند القحطاني.

وفي وقت سابق، ردت بدور البراهيم على متابع لها بحسابها في سناب شات سألها عن سبب طلاقها حيث قال الأخير : “سؤال محيرني دامك بكل هذه الطيبة ليش يطلقك زوجك شي عجيب؟”.

وأجابت “البراهيم” قائلة :” ليش تحتار .. احنا الحريم إذا تزوجنا زي ما انتم عارفين في زمني كله كان زواج تقليدي، نكتشف أثناء الزواج إن هذا الشخص مو مناسب مو ستايلي مو تفكيره نفس تفكيري كيمياء الالتقاء في الكيمياء القبول ما في”.

اقرأ أيضاً: بدور البراهيم تهاجم هند القحطاني وتتحداها:” لو أعرض مفاتني لتابعني العالم كله”

وتابعت : ” ما ني مجبورة أعيش مع واحد الكيميا حقتي ما هي متوافقة مع الكيميا حقته.. أنا الي طلقته مو هو الي طلقني لين ألقى اللي يناسب الكيمياء حقتي .. الكيمياء حقتي صعبة مو مع أي أحد تتوالف”.

وكانت بدور البراهيم قد حسمت في وقت سابق حقيقة زواجها من داعية ديني، أجبرها على ارتداء النقاب مقابل مهر مليون ريال.

بدور البراهيم: لا أريد أن يتحكم بي أحد!

وقال بدور البراهيـم بمقطع فيديو حينها: (قالوا إني متزوجة من مطوع ودفع لي مليون ريال غطاني، لا أريد أن يتزوجني أحد ويتحكم بي).

وتابعت بدور: (أنا بكيفي ألبس نقاب، أقط حجابي، أقط عباءتي، ما فيه أحد يتحكم فيني.. خلوني فوق النخلات).

ووجهت بدور البراهيـم حديثها لمشهور السوشيال ميديا السعودي ياسر الفيصل الذي هاجمها وقال إنها كبيرة في السن، وقالت: (قول بدور البراهيم ناضجة مش كبيرة السن، لا حبيبي أنا ماني قد أمك).

عمليات تجميل

وبدت الفاشينستا السعودية مستاءة جداً ممن انتقدوا ارتداءها النقاب، ووصفتهم بـ(الملاقيف والحشورين) وقالت إنهم لا يعجبهم شيئًا سواء أكان ذلك حجابًا أو نقابًا أو عباءة أو سفورًا، أو غيره.

ولمن قالوا إنها ارتدت النقاب بسبب خضوعها لعمليات تجميل، أكدت بدور أنها لا تحتاج لأي عمليات تجميل بسبب جمالها الطبيعي.

وتابعت: (حبيبتي أنا جمال بدور البراهيم اللي متابعيني أثنوا عليّ، أنا ولا مرة قلت حق نفسي جميلة.. أبدا أبدا وجهي ما يحتاج عملية تجميل أنفي طبيعي وعيوني رسمها ربي خالقها بأحسن صورة، وشفايفين ووجهي الحمد لله مو محتاج).

وأضافت: (أنا في ظروف تحتم علي أني ألبس النقاب، والأمور هذه أنا ما أبغي أتكلم فيها عشان ما تصير شوشرة).

ونشرت بدور صورة لها دون نقاب وقالت: (تخيلوا ألبس نقاب عشان عمليات تجميل هزلت ملامح طبيعية بخلق الرحمن أروح أخربه طبعا الكلام موجه للحقودات).

ثمن الحرية غالي جداً

وحول استمرارية ارتداءها النقاب، أكدت بدور أنها سترتديه لفترة فقط ولن تستمر بالظهور به، مشيرة إلى أن له هيبة غير طبيعية.

وأضافت: (لا أحد يزعجني لأني مشهورة، أشعر وكأني أسرق وقتًا أعيشه بحرية دون أن يضايقني أحد، ولا يدري أحد أنني بدور).

ولمحت بدور إلى أن سبب ارتداءها النقاب، هو حاجتها إلى الخصوصية، وقالت: (قد إيش الحرية ثمنها غالي، المشاهير يفتقدون إنهم يمارسون حياتهم بصورة طبيعية زيكم).

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك