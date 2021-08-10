دنيا سمير غانم تتحدث لأول مرة بعد وفاة والدتها دلال عبدالعزيز وهذا ما قالته

عادت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم لاستئناف نشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونعت والدتها في أول تعليق بعد أيام من وفاتها متأثرة بمضاعفات فيروس كورونا.

دنيا سمير غانم: بقيت يتيمة

ونشرت دنيا سمير غانم صورة عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، تجمعها بوالدتها الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، وكتبت: (ماعنديش حاجة أقولها غير إني فعلا بقيت يتيمة من غيرك يا أمي..انتي علمتيني الرضا وأنا راضية وعلمتيني أقول على كل حاجة “الحمد لله”، وآخر كلمة سمعتها منك قبل ما تمشي في عز عذابك وتعبك كانت الحمد لله).

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وأضافت دنيا سمير غانم: (أنا مش زعلانة لإني عارفة إنك عند ربنا الرحمن الرحيم اللطيف ومع بابي حبيبي لإنكوا خلصتوا رحلتكم ورسالتكم في الدنيا، أنا بس غصب عني بفضفض عشان انتوا هتوحشوني أوي.. بفضفض مع الناس الطيبة اللي دعائهم بيطمني عليكم ويصبرني..ربنا يرحمكوا ويسعدكوا يا حبايبي يا أغلى الناس).

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بينما نشرت شقيقتها إيمي، صورة والدها الراحل سمير غانم، مع والدتها، وذلك عبر حسابها على (انستجرام) أيضاً، وعلقت: (رب ارحمهما كما ربياني صغيرا).

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انهيار دنيا سمير غانم وإيمي في جنازة والدتهما

هذا ولم تتمالك الفنانتان المصريتان دنيا سمير غانم وشقيقتها إيمي نفسيهما لحظة خروج جثمان والدتهما من مستشفى الشيخ زايد التخصصي في طريقه إلى مراسم الجنازة ومدافن الأسرة.

ودخلت دنيا وإيمي في حالة انهيار وسط مساندة من زوجيهما الإعلامي رامي رضوان والممثل حسن الرداد اللذان تواجدا منذ الساعات الأولى صباح يوم وفاة دلال عبدالعزيز بالمستشفى للإشراف على اجراءت خروج الجثمان.

وفي إحدى الصور بدت إيمي داخل سيارة وهي تبكي بحرقة.

وصية دلال لابنتيها

هذا وقد كشفت الاعلامية نشوى مصطفى وصية الفنانة دلال عبد العزيز الأخيرة وهي على فراش الموت لكل من دنيا وإيمي سمير غانم، حيث كانت حريصة على التأكيد عليهما بالإهتمام بتنفيذ كافة المساعدات المالية التي كانت تقدمها هي وزوجها لكل محتاج قبل مرضها.

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وقالت نشوى إن دلال عبد العزيز كانت في عز أزمتها ووجودها على جهاز التنفس الصناعي تكتب لابنتيها كافة المعلومات الخاصة بهذه المساعدات من أجل تنفيذها.

وكشف الاعلامي المصري رامي رضوان زوج دنيا سمير غانم عن رؤيا أرسلها له أحد متابعيه عبر فيسبوك، تتعلق بحماته الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز وزوجها الراحل سمير غانم.

ونشر رامي رضوان عبر حسابه في فيسبوك رسالة جاء فيها: “رؤية الغريب اصدق. يشهد الله انه ليلة وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز رأيت المرحوم سمير غانم في ليلة عرسه ويجلس ويتحدث عن عروسته الجميله التي احبها منذ كانت صغيرة وينتظرها في بيت في مكان يسمى دار السلام ونعم الدار هي”.

وتابع صاحب الرؤيا في رسالته لرامي رضوان: “والله ولا ندري ماذا بينهم وبين الله ولكنها بشرى تثلج الصدور ورأيت من واجبي ان تصل هذه الرؤية الى احبائهم فهي اجمل عزاء ارسله الله لكم . وربنا يرحمهم ويغفر لهم”.

انفعال رامي رضوان أمام قبر دلال عبدالعزيز

وانفعل رامي رضوان أثناء دفن حماته على أحد المصورين، وذلك بعد محاولته تصوير لحظة الدفن خلسة.

وأمسك رامي رضوان بالهاتف كما يظهر بالفيديو الذي نشرته وسائل إعلام محلية، وألقى به على الأرض، وعبر عن استيائه من تصرفات بعض المصورين خلال الجنازة قائلاً: (مش ممكن يعني حرام عليكوا).

ولاحظ أحد أفراد أسرة دلال عبدالعزيز محاولة أحد المصورين، تصوير مشهد دفن الفنانة الراحلة في القبر بهاتفه المحمول، فسارع إلى الشخص وعاتبه وطرده من داخل المدفن لكونه لم يحترم العادات والتقاليد، وكذلك احترام الميت.

من هي فتحية حلمي التي دُفنت دلال عبدالعزيز في قبرها؟

هذا وأقيمت مراسم دفن دلال عبدالعزيز وتلقي العزاء، في نفس المقبرة التي دفن بها زوجها الفنان الراحل سمير غانم، وهي المقابر الخاصة بأسرته.

وتساءل الجميع عن اسم (فتحية محمود حلمي)، الموجود على قبر الفنانة دلال عبد العزيز، وتبين أنها والدة الفنان الراحل سمير غانم، التي دفنت في نفس القبر بعد وفاتها، حيث إنها المقابر الخاصة بعائلة الفنان سمير غانم وتأسست في 1973؛ وفقا لتصريحات شقيق الفنان الراحل حسام غانم.

دفن دلال عبدالعزيز

وشيعت الى مثواها الاخير بعد ظهر الأحد الماضي جنازة الفنانة المصرية الراحلة دلال عبدالعزيز بمقابر الأسرة إلى جوار زوجها الراحل سمير غانم، الذي توفي قبل 77 يوما.

وتمت صالة الجنازة على جثمان الراحلة في مسجد المشير نطاوي بالتجمع الخامس، ورافق جثمانها الفنانة دنيا سمير غانم، وإيمي سمير غانم، ورامي رضوان، والفنان حسن الرداد.