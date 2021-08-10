خالد الغندور والسخرية من قرار الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن البطولات الأفريقية

كشف الإعلامي الرياضي ولاعب الزمالك السابق خالد الغندور، عن تضارب القرارات في اللائحة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد المصري لكرة القدم بشأن تحديد الفرق المشاركة في البطولات الأفريقية الموسم المقبل.

خالد الغندور ولائحة الاتحاد الأفريقي

ونشر خالد الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك”، جزء من لائحة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، قائلاً: ” الكاف قرر في لائحته بالنسبة للدول التي لم تنتهي من مسابقتها المحلية واستمرت حتى موعد إرسال قوائم الأندية المشاركة في البطولة الإفريقية، أنه يتم اعتماد النسخ الماضية للدوري المصري”.

خالد الغندور عبر فيسبوك🎙️

💬لائحة الكاف بتقول لو الموسم لم ينتهي الفرق التي مثلت البلد الموسم الماضي هي التي تشترك طيب هنا السؤال هو احمد مجاهد جاب الكلام ده من انهي لائحة pic.twitter.com/V3coyEmY9m — kora11.com (@kora11) August 10, 2021

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وأردف الغندور، ” هذا الأمر عكس ما فعله الاتحاد المصري وقراره الأخير الذي تم ترويجه بأن الاتحاد الأفريقي طلب إرسال أسماء الفرق الأربعة المتصدرة في ترتيب الدوري المصري الحالي حتى يوم 13 من شهر أغسطس/ آب الجاري وهو ما سيقوم به الاتحاد بإرسال جدول الترتيب”.

خالد الغندور والاتحاد المصري

وعلق الغندور على قرار الاتحاد المصري، ” لائحة الاتحاد الأفريقي (الكاف) بتقول لو الموسم لم ينتهي، الفرق التي مثلت البلد الموسم الماضي هي التي تشترك”، متسائلاً: ” أحمد مجاهد جاب الكلام ده من أي لائحة”.

ترتيب الدوري المصري

ويتربع فريق الزمالك المصري في صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 67 نقطة، يليه فريق الأهلي في وصافة الترتيب برصيد 64 نقطة.

أحمد مجاهد🎙: سننهي الدوري هذا الموسم في شهر أغسطس، ثم ننهي دوري الموسم المقبل في شهر يونيو، قبل أن تعود الكرة المصرية للوضع الطبيعي، وجاهزون لبداية دوري الموسم الجديد 2021-2022، وحددنا يوم 28 أغسطس الجاري موعدا لقرعة دوري الموسم الجديد#دوري_وي_المصري pic.twitter.com/CK2ToG7geT — Yallakora (@Yallakoranow) August 10, 2021

أما في ثالث الترتيب جاء فريق المصري البورسعيدي برصيد 46 نقطة، وفي المركز الرابع آتى فريق بيراميدز برصيد 43 نقطة، بفارق نقطتين مع فريق سموحة برصيد 41 نقطة في المركز الرابع، ومتساويًا بذلك مع صاحب المركز السادس مع فريق الاتحاد السكندري بنفس النقاط.

وفي السابع الترتيب جاء فريق إنبي برصيد 39 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة آتى فريق طلائع الجيش برصيد 38 نقطة الذي احتل المركز الثامن، يليه فريق الجونة ومصر المقاصة في المركزين التاسع والعاشر من جدول ترتيب الدوري المصري.

هدافو الدوري المصري

ويتربع مهاجم فريق الأهلي محمد شريف بعد هدفه الأخير في شباك مرمى سيراميكا على صدارة ترتيب الهدافين برصيد 18 هدفًا، بفارق هدف مهاجم فريق سيراميكا كليو باترا أحمد ياسر ريان برصيد 15 هدفًا.

📝 || إليكم ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على الاتحاد السكندري 🏆🇪🇬 pic.twitter.com/OdKD8S4c77 — سبورت 360 مصرية (@Sport360Egypt) August 10, 2021

وفي ثالث الترتيب آتى لاعب الزمالك المصري أشرف بنشرقي برصيد 13 هدفًا، وبفارق هدف عن المهاجم عمر كمال لاعب فريق المصري البورسعدي برصيد 12 هدفًا.

بينما جاء في خامس جدول الترتيب اللاعب أحمد سمير مع فريق طلائع الجيش برصيد 11 هدفًا.

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