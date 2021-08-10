خالد الغندور والتعقيب على قرار الاتحاد المصري
خالد الغندور والتعقيب على قرار الاتحاد المصري
Imageرياضة

خالد الغندور والسخرية من قرار الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن البطولات الأفريقية

كتب وطن
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كشف الإعلامي الرياضي ولاعب الزمالك السابق خالد الغندور، عن تضارب القرارات في اللائحة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد المصري لكرة القدم بشأن تحديد الفرق المشاركة في البطولات الأفريقية الموسم المقبل.

خالد الغندور ولائحة الاتحاد الأفريقي

ونشر خالد الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك”، جزء من لائحة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، قائلاً: ” الكاف قرر في لائحته بالنسبة للدول التي لم تنتهي من مسابقتها المحلية واستمرت حتى موعد إرسال قوائم الأندية المشاركة في البطولة الإفريقية، أنه يتم اعتماد النسخ الماضية للدوري المصري”.

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وأردف الغندور، ” هذا الأمر عكس ما فعله الاتحاد المصري وقراره الأخير الذي تم ترويجه بأن الاتحاد الأفريقي طلب إرسال أسماء الفرق الأربعة المتصدرة في ترتيب الدوري المصري الحالي حتى يوم 13 من شهر أغسطس/ آب الجاري وهو ما سيقوم به الاتحاد بإرسال جدول الترتيب”.

خالد الغندور والاتحاد المصري

وعلق الغندور على قرار الاتحاد المصري، ” لائحة الاتحاد الأفريقي (الكاف) بتقول لو الموسم لم ينتهي، الفرق التي مثلت البلد الموسم الماضي هي التي تشترك”، متسائلاً: ” أحمد مجاهد جاب الكلام ده من أي لائحة”.

ترتيب الدوري المصري

ويتربع فريق الزمالك المصري في صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 67 نقطة، يليه فريق الأهلي في وصافة الترتيب برصيد 64 نقطة.

أما في ثالث الترتيب جاء فريق المصري البورسعيدي برصيد 46 نقطة، وفي المركز الرابع آتى فريق بيراميدز برصيد 43 نقطة، بفارق نقطتين مع فريق سموحة برصيد 41 نقطة في المركز الرابع، ومتساويًا بذلك مع صاحب المركز السادس مع فريق الاتحاد السكندري بنفس النقاط.

وفي السابع الترتيب جاء فريق إنبي برصيد 39 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة آتى فريق طلائع الجيش برصيد 38 نقطة الذي احتل المركز الثامن، يليه فريق الجونة ومصر المقاصة في المركزين التاسع والعاشر من جدول ترتيب الدوري المصري.

هدافو الدوري المصري

ويتربع مهاجم فريق الأهلي محمد شريف بعد هدفه الأخير في شباك مرمى سيراميكا على صدارة ترتيب الهدافين برصيد 18 هدفًا، بفارق هدف مهاجم فريق سيراميكا كليو باترا أحمد ياسر ريان برصيد 15 هدفًا.

وفي ثالث الترتيب آتى لاعب الزمالك المصري أشرف بنشرقي برصيد 13 هدفًا، وبفارق هدف عن المهاجم عمر كمال لاعب فريق المصري البورسعدي برصيد 12 هدفًا.

بينما جاء في خامس جدول الترتيب اللاعب أحمد سمير مع فريق طلائع الجيش برصيد 11 هدفًا.

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