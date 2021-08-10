الزمالك يعود إلى صدارة الدوري المصري من جديد بعد فوزه على الاتحاد السكندري (شاهد)

عاد فريق الزمالك المصري إلى صدارة ترتيب الدوري المصري بعد نجاحه في تحقيق الفوز على منافسه الاتحاد السكندري بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات الجولة ال 29 من الدوري الممتاز.

أهداف الزمالك في شباك مرمى الاتحاد السكندري

وأحرز فريق الزمالك أولى أهداف اللقاء في الدقيقة ال62 عن طريق اللاعب يوسف إبراهيم بعد عرضية جميلة سددها اللاعب برأسه في شباك مرمى الاتحاد السكندري بقوة.

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وفي الدقيقة ال84 نجح اللاعب محمد عبد الشافي من تسجيل هدف الفوز وخطف النقاط الثلاثة الثمينة من منافسه الاتحاد السكندري لاعتداء الصدارة من جديد في ظل الصراع مع غريمه التقليدي الأهلي المصري أقرب المنافسين له في ترتيب الدوري.

هدف الاتحاد السكندري الوحيد

وسجل فريق الاتحاد السكندري هدف تقليص الفارق في الدقيقة ال75 من المباراة عن طريق خالد قمر بعد عرضية جميلة سجلها اللاعب برأسه على يسار حارس مرمى الزمالك، لينتهي اللقاء بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف وحيد.

وشهد اللقاء المنافسة القوية بين الفريقين طيلة أحداث المباراة مع إهدار العديد من الفرض من كلا الجانبين لهز شباك المرمى بين الفريقين.

تشكيلة فريق الزمالك

ودخل المدير الفني لفريق الزمالك الفرنسي ” باتريس كارتيرون” 50 عامًا بتشكيلة أمام منافسه الاتحاد السكندري، حيث كان في حراسة المرمى محمود جنش.

وفي خط دفاع الفريق لعب كلاً من: محمد عبد الشافي، محمود الونش، محمد عبد الغني، حمزة المثلوثى.

بينما في خط الوسط آتى في التشكيلة كلاً من: طارق حامد، إمام عاشور، أشرف بنشرقي، شيكابالا، أحمد سيد زيزو.

واعتمد المدرب في هجوم الفريق على اللعب برأس حربة في التشكيلة سيف الدين الجزائري.

تشكيلة الاتحاد السكندري

ولعب المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري حسام حسن 54 عاماً في تشكيلة أمام منافسه الضيف فريق الزمالك، حيث تواجد في حراسة المرمى المصري محمد صبحي.

وفي خط الدفاع جاء في التشكيلة كلاً من: داميون لوى، كريم الديب، مروان عطية، السيد سالم، أما في خط الوسط آتى كلاً من: خالد الغندور، عبد الغنى محمد، عمار حمدي، محمد الصباحي، أحمد حجي.

⏱| نهاية المباراة بفوز الفارس الأبيض🏹🔥

الاتحاد السكندري ١ 🆚 ٢ الزمالك

⚽️ ٦١' أوباما

⚽️ ٨٤' محمد عبدالشافي "شيفو"

#Zamalek #MostTitledIn20C | #الزمالك pic.twitter.com/XOSrl4jOPH — Zamalek SC (@ZSCOfficial) August 10, 2021

واعتمد المدرب على اللاعب الجامايكي روماريو ويليامز كرأس حربة في تشكيلة الفريق.

ويتربع فريق الزمالك بعد هذا الفوز على صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 67 نقطة، بفارق ثلاثة نقاط عن غريمه التقليدي الأهلي الذي سيخوض مباراة قوية أمام فريق الإسماعيلي “الدراويش” في قمة الدوري المصري.

بينما تجمد فريق الاتحاد السكندري عقب تلك الخسارة في المركز السادس برصيد 41 نقطة متساويًا مع فريق سموحة بنفس النقاط في منافسات الدوري الممتاز.

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