غاريث بيل يثير الجدل من جديد بعد العودة إلى ريال مدريد (فيديو)

أثار النجم الويلزي غاريث بيل 32 عامًا الجدل لدى عشاق جماهير ريال مدريد بعد إهداره ركلة الجزاء بطريقة غريبة في المباراة الودية التي جمعت الفريق الملكي الإسباني أمام الميلان الإيطالي على ملعب “ستاديوم” النمساوي بحضور نحو 30 ألف مشجع.

غاريث بيل وإهدار ركلة الجزاء

وأهدر الويلزي بيل ركلة الجزاء في الدقيقة ال41 من مجريات أحداث الشوط الأول، ليفشل اللاعب في تسديها في شباك منافسه الميلان بعد تصدي الحارس لها.

وخيم التعادل السلبي بين فريق ريال مدريد ونظيره الميلان، بعد مباراة شهدت تكافؤ الفرص بين الفريقين طيلة مجريات أحداث اللقاء الودي في إطار الاستعداد لانطلاق منافسات الدوري الإسباني “الليغا” منتصف الأسبوع المقبل.

غاريث بيل والقميص الملكي

ولم يتوقف الأمر على إهداره ركلة الجزاء في شباك منافسه الميلان الإيطالي، بل ارتدى الويلزي لأول مرة في مشواره الكروي قميص رقم 50 في صفوف فريق ريال مدريد بعد عودته من فترة إعارته من فريق توتنهام الإنجليزي.

وكان قبل إعارة اللاعب بيل إلى صفوف توتنهام “السيبريز” كان يرتدي قميص رقم 11 في الفريق الملكي زميله الإسباني ماركو أسينسيو، كما وارتدى بيل قميص رقم 37 داخل صفوف فريق ساوثهامبتون ورقم 22، وكذلك أرقام القمصان 16 و3 و11 في صفوف فريقه السابق توتنهام.

فشل تجديد فترة الإعارة

ورفض إدارة فريق توتنهام الإنجليزي تجديد إعارة الويلزي غاريث بيل لموسم آخر داخل صفوف الفريق، نتيجة عدم إثبات مستوى أدائه وجدارته في إحداث فارق كبير خلال تواجده مع الفريق الإنجليزي في ظل راتبه الكبير.

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وبدأت مسيرته الاحترافية مع فريق ساوثهامبتون الذي انتقل إلى صفوفه في موسم عام 2005، وشارك معه في 43 مباراة سجل من خلالها 5 أهداف.

✔️ بداية مشابهة بين مايك ماينان وجيانلويجي دوناروما مع #ميلان 🔴⚫ 📅 يوليو 2015: دوناروما تصدى لركلة جزاء أمام توني كروس في مباراة ودية جمعت ميلان وريال مدريد 📅 أغسطس 2021: ماينان تصدى لركلة جزاء أمام غاريث بيل في ودية الأمس بين ميلان وريال مدريد أيضاً#الرؤية_بلا_حدود pic.twitter.com/ApUvqDguEk — الرؤية الرياضية (@AlroeyaS) August 9, 2021

وبعدها انتقل إلى فريق توتنهام الإنجليزي في عام 2007 وشهد التألق الملفت مع الفريق في الدوري الإنجليزي حيث شارك في 203 سجل من خلالها 55 هدفًا.

الصفقة الأعلى

وانضم بيل إلى صفوف فريق ريال مدريد في موسم صيف عام 2013 قادمًا من صفوف فريق توتنهام، في صفقة بلغت قيمتها 100 مليون يورو كانت حينها الصفقة الأعلى في عالم كرة القدم، وحقق مع فريق ريال مدريد لقبين في الدوري الإسباني و4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا.

وسجل اللاعب مع فريق ريال مدريد خلال مشاركته في 251 مباراة 105 هدفًا في الدوري الإسباني، ليثير بعدها أزمة مع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان ليجعل على دكة البدلاء.

🚨 سيرتدي غاريث بيل الرقم 50 pic.twitter.com/TCCqKaOSrT — BlancosGlobal (@Blancos_Global) August 8, 2021

وعدم وضعه في صفوف التشكيلة الأساسية مع فريق ريال مدريد، ليتخلص منه الفريق بإعارته إلى توتنهام الموسم الماضي ثم العودة.

وينتهي عقد جاريث بيل مع فريق ريال مدريد الإسباني في صيف عام 2022، بعد موافقة المدرب الإيطالي أنشيلوتي بعودته مرة أخرى إلى ريال مدريد عقب انتهاء فترة إعارته مع توتنهام الإنجليزي.

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