عمرو دياب يطلق خط أزيائه الخاص “34” وهذا سر الرقم في حياته

فاجأ الفنان المصري عمرو دياب جمهوره بإطلاق خط أزياء خاص به يحمل اسم (34)، وذلك بعد أشهر على إطلاق عطره الخاص.

أزياء عمرو دياب في جميع أنحاء العالم

وأعلن الهضبة عن خط الأزياء الخاص به عبر حسابه الرسمي على (انستجرام)، حيث نشر صوراً له من حفلته الأخيرة في الساحل الشمالي، وكتب: (خط أزياء 34 الخاص بي سيكون متاحا في جميع أنحاء العالم قريبًا.. ترقبوا).

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وتم العمل على خط أزياء عمرو دياب الجديد في سرية تامة منذ أكثر من عام مع فريق عمل كبير ومتخصص.

صُنع في مصر

وكشف عمرو دياب تفاصيل خط الأزياء الجديد الخاص به في بيان صحفي، قال فيه: (الجيل الجديد هم أول اهتمامي، لقد حرصت مع فريق العمل على تقديم منتجات تليق بجيل الشباب وتضاهي المنتجات العالمية وبأسعار أقل بكثير، أشعر بالفخر أن جزء كبيرا من هذه المنتجات يتم تصنيعه في مصر وبمواصفات عالمية).

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وتتضمن مجموعة أزياء الهضبة أكثر من 100 منتج، ويتعاون فيها مع مجموعة البركة القابضة وGroup Four لتصنيع وتسويق المنتجات التي تحمل علامته التجارية (34).

وتشتمل الخطة على إنتاج أكثر من 100 منتج من الملابس والنظارات الشمسية والطبية، كما يوجد خط إنتاج كبير للإكسسوارات والمنتجات الجلدية.

وفي هذا السياق، قال العضو المنتدب أحمد رجب: (في مرحلة تطوير خط الأزياء، اعتمدت مجموعة البركة على الأقمشة المستوردة من شمال إيطاليا، لتضاهي نعومة وجودة المنتجات العالمية في عالم الموضة).

سر رقم 34 في حياة عمرو دياب

وأشار إلى أنه من خلال رحلة 34 في مختلف القطاعات والأسواق، سيتم استخدام المواد الخام التي تتطابق مع العلامات التجارية الكبرى وتنافسها، لضمان جودة استثنائية تمثل مكانة دياب العالمية.

اللافت أن عطر عمرو دياب يحمل نفس الاسم، كما أصدر ألبوم منذ أشهر باسم (34)، ويعود السر وراء اختيار هذا الرقم إلى أنه مميز جداً في حياة الفنان المصري، فهو تاريخ ميلاد والده ووالدته، اللذين ولدا عام 1934.

وفي سياق آخر، شارك دياب، جمهوره عبر صفحته الرسمية على (فيسبوك)، صورًا من حفله الأخير الذي أحياه في منطقة رأس الحكمة، الجمعة الماضية.

وبعد دقائق فقط من النشر، قام الفنان المصري بحذفها بسبب وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز، وكتب منشورا ينعي فيه الفنانة الراحلة، وكتب فيما نصه (خالص عزائي لوفاة الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، رحمها الله وألهم العائلة الصبر والسلوان).

أحلى ونص

هذا وقد تصدر عمرو دياب التريند عبر (تويتر) الشهر الماضي بعد طرح برومو أغنية (أحلى ونص) بساعات والتي اعتبرها الجمهور حينها هدية الهضبة لهم تزامناً مع عيد الأضحى المبارك .

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وأغنية (أحلى ونص)، هي ثالث أغاني الهضبة 2021 بعد أن طرح اغنية (الدنيا بترقص) التي ظهرت معه فيها الممثلة هدى المفتي ثم طرح بعدها أغنية (اتقل).

الدنيا بترقص وهدى المفتي

وتصدرت أيضاً حينها اسم هدى المفتي، الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت وهي تتراقص على الشاطئ برفقة عمرو ، ما جعل الجمهور يتساءل عن وجود علاقة بينهما أو مشروع ارتباط، خاصة أنه سبق أن استعان بحبيبته السابقة الفنانة دينا الشربيني كموديل كليب (أماكن السهر).

وظهر عمرو في الكليب الذي أخرجه ​طارق العريان​، بأربع إطلالات صيفية مختلفة، وإستعان بمجموعة راقصات أجنبيات، لكن هدى المفتي كانت الراقصة الأساسية وبطلة الكليب، وهو ما أثار الشك لدى الجمهور حول علاقتهما.

علاقة الهضبة وعارضة أزياء روسية

وتحدثت تقارير حينها عن أن (الهضبة) يعيش علاقة عاطفية جديدة مع عارضة أزياء روسية.

وبحسب الأنباء، فإن العارضة تدعى نيكي ماريانا وهي من الديانة المسيحية، إذ لا تعرف العادات والتقاليد العربية.

ورغم نشر صور واسم العارضة الروسية، على أنها الحبيبة الجديدة للفنان عمرو دياب، الا ان توقعات تقول إنها قد تكون علاقة عابرة ولن تدوم.

ونُشرت صور العارضة نيكي ماريانا حينما كانت في دبي وزارت عيادة الدكتور نادر صعب.

عمرو دياب ودينا ضياء

بينما ذكرت وسائل إعلام مصرية أن عمرو دياب مرتبط عاطفياً في الوقت الحالي مع إحدى المصورات في مجلة فوج العالمية الشهيرة في نسختها العربية، وتدعى دينا ضياء بهجت.

وذكرت صحيفة (صدى البلد)، أن دينا ضياء تعيش في إسبانيا، وأصبحت ترافق عمرو دياب في جميع رحلاته، وتعود بداية علاقتهما إلى شهر فبراير الماضي حيث تقابل الهضبة مع دينا.

وأشارت إلى أن عمرو دياب ينوى اصطحاب دينا ضياء معه في رحلة اليونان ، حيث سيقوم بإحياء حفل غنائي هناك.

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