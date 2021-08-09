شاهدوا ماذا فعلت روبي على المسرح لترقص بسهولة أكبر (فيديو)

أثارت الفنانة المصرية روبي جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تصرفها الغريب على المسرح في أحدث حفلاتها الغنائية في الساحل الشمالي.

روبي لم تتحمل الحذاء

حيث قامت روبي، بحسب ما ظهر بالفيديوهات المتداولة التي تابعتها (وطن)، بخلع حذائها عالي الكعب، والغناء والرقص حافية القدمين، لتتحرك بحرية أكبر وترقص بسهولة.

وهو ما أثار جدلاً بين الجمهور، ما بين من رأى أن تصرفها عفوياً ولم تخطئ وآخرون هاجموها باعتبار أنه تصرف مبتذل ويسيء للحاضرين.

وارتدت روبي بالحفل بفستان أبيض ناعم، وربطت شعرها من الأمام وتركته ينسدل على كتفها من الخلف.

وقدمت روبي في الحفلة مجموعة من أشهر أغانيها، مثل أغنية (ليه بيدراي كده)، و(مشيت ورا إحساسي) بتوزيع جديد ومختلف.

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حلمي عبدالباقي يهاجم روبي

وفي سياق آخر، تعرضت روبي أول أمس السبت لهجوم غير مسبوق من مواطنها المطرب حلمي عبدالباقي، والذي وصف صوتها بالنشاز وهاجم نقابة الموسيقيين أيضاً التي منحتها عضوية.

وشارك حلمي عبدالباقي فيديو عبر حسابه على (فيسبوك)، من أحد حفلات روبي، وعلق: (اتفرجوا هي دي الناس اللي بتشتغل فن، والناس المحترمة الفنانين اللي بجد قاعدين في بيوتهم).

وتابع: (أنا خلاص مبقتش انكسف أقول أي حاجة على أي حد أياً كان، عاوز أعرف مين اللي اداها كارنيه نقابة وكمية النشاز اللي والله لو حد معندوش فكره مش هيعمل ده).

واختتم عبدالباقي كلامه بسخرية وحزن بنفس الوقت قائلاً: (سامحوني أنا آسف لأني زهقت خلاص، للعلم دي الفنانة العظيمة روبي).

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هذا ولم تعلق روبي على هجوم عبد الباقي المُفاجئ عليها.

أغنية أمك وأبوك

وطرحت روبي قبل أيام أغنيتها الجديدة والتي تحمل اسم (أمك وأبوك) عبر قناتها الرسمية على (يوتيوب).

وتدور فكرة أغنية (روبي)، حول عدم الثقة بأي شخص ومشاعره عدا الأم والأب، وتقول كلماتها: (محدش شاف صحابي اللي في فرحي اتصوروا، ماكانوش حتي في واتسابي حبة مياه اتبخروا، في الشدة تبص جنبك مش هتلاقي ناس، إنما هتشخلل جيبك هتملى ميكروباص، بس سيبك من اللي في المصلحة يعرفوك، ماتحبش حد قد أمك وأبوك).

وأغنية (أمك وأبوك) لروبي من كلمات مصطفى حسن، ألحان محمد حمزة وتوزيع أمين نبيل ومن إنتاج محمد رشيدي.

انتقادات وسخرية من الفنانة روبي

لكن الفنانة المصرية تعرض لانتقادات من بعض متابعيها على الأغنية التي شبهوها بأغاني الأطفال التي تعرض على قناة (طيور الجنة)، وفضلوا اللون القديم الذي بدأته حين دخلت عالم الغناء قبل سنوات.

وكانت الفنانة المصرية قد تعاقدت قبل أيام على ميني ألبوم لصيف 2021، يضم 5 أغنيات يتم طرحها على فترات متباعدة.

وسيتم طرح الأغنية الأولى بعنوان (على سهوة) يوم 5 أغسطس المقبل، وهي من كلمات صابر كمال وألحان بلال سرور وتوزيع أحمد عادل.

وتتعاون روبي في باقي الأغاني مع كل من الشعراء مصطفي حسن وصابر كمال، والملحنين بلال سرور ومحمد حمزة ومحمد يحيي، والموزعين أحمد عادل وأمين نبيل وهاني يعقوب وأحمد إبراهيم.

حفل روبي في العلمين الجديدة

وأثارت روبي ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مقاطع فيديو تظهر فيها وهي ترقص بطريقة جريئة خلال حفل فني بالساحل الشمالي في مصر .

وقدّمت الفنانة المصرية للجمهور وصلات غنائية مختلفة لأشهر أغانيها، صاحبتها بأداء رقص جريء، فيما كانت ترتدي قميصاً أبيضاً كشف بطنها وظهرها، وبنطالاً أسود اللون مفتوح من الجانبين .

وأفادت وسائل إعلام مصرية بأن الفنانة روبي قد وضعت شرطا واحدا لحفلها في العلمين الجديدة، والذي شاركها فيه الفنان محمود العسيلي.

ونص الشرط الذي وضعه المنظمون لحفل الفنانة هذه المرة في مهرجان العلمين الصيفي ألا يقل سن الحضور بالحفل عن 15 عامًا، ما يعني أنه سيكون للكبار فقط.

ووصلت سعر التذكرة للحضور بالحفل وفقًا لموقع الحجوزات للحفلات، والذي يحمل اسم «marche Tickets»، إلى 500 جنيه لفئة البلاتينيوم وفئة «VIP Standing» بـ 1000 جنيه وفئة «VIP Lounges» بـ 2000 جنيه.

حفل روبي الأول بالساحل الشمالي

وكان حفل روبي الأول بالساحل الشمالي في الصيف الحالي، قد أحدث جدلا كبيرا، حيث كان هناك شروطا وقواعد أعلنت عنها الفنانة عبر خاصية ستوري على حسابها على إنستجرام.

وكان من شروط دخول الحفل: (الحد الأدنى لدخول الحفل 25 عاما، للثنائيات فقط (كابلز) لا يسمح بارتداء الهوت شورت أو الملابس الرياضية يسمح بارتداء التربون لا يسمح باستخدام العنف يجب الالتزام بارتداء ملابس بيضاء).

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وبعد الجدل حينها أوضحت الفنانة عبر حالتها الخاصة بموقع (انستجرام): (في سوء فهم للموضوع، الشخص اللي كتب الرولز مش مقصود منها إن الدخول مسموح للتربونات فقط.)

وأضافت: (المقصود منها إن دخول المحجبات مش ممنوع هو كتب تربون على إنه معنى حجاب باللغة الإنجليزية زي ما كتب هوت شورت بالظبط وتقدروا تتأكدوا بالتليفون إن الحجاب مش ممنوع).

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