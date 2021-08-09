سر “السبحة” التي لم تغادر يد دلال عبدالعزيز لعقود يكشفه خبير أحجار (فيديو)

كشف خبير الأحجار الكريمة وطاقة الأحجار معتز أحمد، السر وراء السبحة الحمراء التي كانت النجمة الراحلة دلال عبدالعزيز، تحرص طيلة 20 عاما على ألا تغادر يدها.

ودائما ما كانت تحرص الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز في أي ظهور لها خلال السنوات الأخيرة على الإمساك بـ «سبحة» حمراء، حيث أثارت الحيرة بين الجماهير، وبدأوا يتساءلون عن سر هذه السبحة.

وفي تصريحات لموقع “اليوم السابع” قال خبير الأحجار معتز أحمد، إن الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز كانت في الغالب تتمسك بسبحتين ذات اللون الأحمر، فالنوع الأول من الفاتوران الأحمر ذو الـ 33 حبة.

موضحا أنه حجر صناعي شبيه بالكهرمان، بلد المنشأ المانيا، وله قيمة مادية وليس قيمة طاقية.

دلال عبدالعزيز

وأردف أنه مع الوقت تتحول المادة المصنعة للفاتوران من بلاستيكية إلى زجاجية، كما أن سعرها يزيد مع مرور الزمن عليها وتزاد قيمتها.

أما النوع الثاني وفق خبير الأحجار فهو من العقيق الأحمر البرازيلي الـ 99 حبة، الذي يمتاز بطاقة إيجابية كبيرة فهو يعطي جمال وراحة للأعصاب بسبب طاقته المنبعثة منه.

كما أكد أحمد أن طاقته تزداد بالورد والتسبيح به، وهو رمز للحب والمودة الذي يبعثه اللون الأحمر الطبيعي منه كحجر أصلي وليس مصنع.

وأردف أن اللون الأحمر القوي في الطاقة مرتبط بالروح وصفاءها الذي كان يظهر على ملامحها طوال الوقت نتيجة ذكرها المتواصل دون انقطاع.

دلال عبدالعزيز تنحدث عن سبحتها

وكانت الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، كشفت في أكثر من لقاء تليفزيونى، عن سر السبحة حيث قالت: “إنها تحب دائما تفضل ماسكة السبحة وإن السبحة الحمرا هي الثانية بعد أن انقطعت سبحتها الأولى التي ظلت معها ما يقرب من 20 عاما وحتى بعدما انقطعت احتفظت بها وحاولت إصلاحها”.

وعن سر تمسكها بحمل السبحة قالت إنها تشعر براحة نفسية كبيرة ودائما تتذكر جملة: (ألا بذكر الله تطمئن القلوب).

لذلك تُسبح لله في جميع الأوقات وإنها تعرضت للسخرية في بداية الأمر قائلة: (سبت اللى يتكلم يتكلم دى حاجة بينى وبين ربنا).

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وأضافت دلال عبدالعزيز: «إن السبحة جعلتها تحافظ على الورد اليومى وإنها جزء من يومها وتعودت عليها وتستغل أوقات فراغها فيها حتى لو كان أثناء التصوير بين المشاهد، وهذا الشىء لا يضر بأحد المهم علاقتى بربنا».

رامي رضوان ينفعل بسبب ما فعله شخص خلسةً أمام قبر دلال عبدالعزيز

وفي سياق آخر انفعل الإعلامي المصري رامي رضوان، على أحد المصورين أثناء دفن حماته الفنانة المصرية الراحلة دلال عبدالعزيز، وذلك بعد محاولته تصوير لحظة الدفن خلسة.

رامي رضوان: حرام عليكو

وأمسك رامي رضوان بالهاتف كما يظهر بالفيديو الذي نشرته وسائل إعلام محلية، وألقى به على الأرض، وعبر عن استيائه من تصرفات بعض المصورين خلال الجنازة قائلاً: (مش ممكن يعني حرام عليكوا).

ولاحظ أحد أفراد أسرة دلال عبدالعزيز محاولة أحد المصورين، تصوير مشهد دفن الفنانة الراحلة في القبر بهاتفه المحمول، فسارع إلى الشخص وعاتبه وطرده من داخل المدفن لكونه لم يحترم العادات والتقاليد، وكذلك احترام الميت.

من هي فتحية حلمي التي دُفنت دلال عبدالعزيز في قبرها؟

هذا وأقيمت مراسم دفن دلال عبدالعزيز وتلقي العزاء، في نفس المقبرة التي دفن بها زوجها الفنان الراحل سمير غانم، وهي المقابر الخاصة بأسرته.

وتساءل الجميع عن اسم (فتحية محمود حلمي)، الموجود على قبر الفنانة دلال عبد العزيز، وتبين أنها والدة الفنان الراحل سمير غانم، التي دفنت في نفس القبر بعد وفاتها، حيث إنها المقابر الخاصة بعائلة الفنان سمير غانم وتأسست في 1973؛ وفقا لتصريحات شقيق الفنان الراحل حسام غانم.

دفن دلال عبدالعزيز

وشيعت الى مثواها الاخير بعد ظهر الأحد جنازة الفنانة المصرية الراحلة دلال عبدالعزيز بمقابر الأسرة إلى جوار زوجها الراحل سمير غانم، الذي توفي قبل 77 يوما.

وتمت صالة الجنازة على جثمان الراحلة في مسجد المشير نطاوي بالتجمع الخامس، ورافق جثمانها الفنانة دنيا سمير غانم، وإيمي سمير غانم، ورامي رضوان، والفنان حسن الرداد.

وقالت المصادر إن ابنتي الراحلة إيمي ودنيا، ظهرتا بوضع محزن للغاية؛ اذ انهارتا بالبكاء فور وصولهما. وفي إحدى الصور بدت إيمي داخل سيارة وهي تبكي بحرقة.

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وتوافد عدد من الفنانين لأداء صلاة الجنازة على الفنانة الراحلة من بينها ميرفت أمين، بوسي شلبي، شمس البارودي، سهير البابلي، هالة صدقي، شيرين، المنتج أحمد السبكي ومحمد الشقنقيري.

وقد فرضت عائلة الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز إجراءات أمنية مشددة للحفاظ على الخصوصية ومنع التصوير بالإضافة إلى منع دخول الصحفيين والمراسلين.

سبب وفاة دلال عبدالعزيز

وفي وقت سابق، أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة، أن سبب وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز لم يكن بفيروس كورونا.

وقال عوض تاج الدين خلال مداخلة مع برنامج (السّتات ميعرفوش يكدبوا) المذاع عبر فضائية (cbc)، إن سبب وفاة دلال عبد العزيز هو ما يسمى بمتلازمة ما بعد كورونا.

وأوضح تاج الدين أن (متلازمة ما بعد كورونا) بعد دراستها، تبين أن فيروس كورونا يترك 29 عرضا مرضيا منها التهابات الجهاز التنفسي وتليف الرئتين.

ونوه إلى أن هناك عددا من الحالات توفت بمتلازمة ما بعد الكورونا من ضمنهم الفنانة دلال عبدالعزيز.

وفاة دلال عبدالعزيز

وكشفت مصادر في المستشفى الذي كانت تعالج فيه الراحلة دلال عبد العزيز، تفاصيل الساعات الأخيرة في حياتها.

وأفادت المصادر بحسب ما نقلت عنها صحيفة (الوطن) المصرية بأن حالة الفنانة الراحلة تدهورت بشدة خلال الأيام الأخيرة، حتى أنها وصلت لفقدان كامل للوعي في بعض الأوقات، وأنها لم تكن تستطيع رفع قناع الأكسجين من على وجهها.

وأشارت المصادر إلى أن دلال عبدالعزيز كانت مصابة بتليف شديد في الرئة نتيجة لإصابتها بفيروس كورونا، أعجزها عن التنفس بصورة طبيعية.

وتابعت المصادر: (حالة الفنانة النفسية ساءت للغاية خلال الفترة الأخيرة بسبب طيلة وجودها في المستشفى ووضعها على الأجهزة المساعدة على التنفس، لدرجة أنها في بعض الأوقات كانت ترفض أخذ الدواء).

وأشارت المصادر إلى أنه جرى نقل دلال عبد العزيز من مستشفى خاص كانت تعالج به لمستشفى حكومي في أكتوبر، قبل ما يقرب من أسبوعين، وأنه كان هناك اقتراح طبي بزرع رئة جديدة لها، إلا أن هذا الاقتراح قوبل بالرفض من أسرتها نظرا لخطورة العملية.

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