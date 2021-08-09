دعوى قضائية ضد باريس سان جيرمان لمنع التعاقد مع ميسي

قدم عدد من أعضاء نادي برشلونة الإسباني شكوى قضائية إلى المفوضية الأوروبية، إلى جانب طلب الإيقاف المؤقت أمام القضاء المدني والإداري في فرنسا من أجل قطع الطريق أمام باريس سان جيرمان للتعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

باريس سان جيرمان والدعوى القضائية

ونشر محامي أعضاء فريق برشلونة خوان برانكو في تغريده له عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قائلاً: ” الأعضاء في نادي برشلونة رفعوا دعوى قضائية ضد باريس سان جيرمان لأسباب مالية.

مقال من The Athletic بعنوان "هل FFP (قانون اللعب المالي النظيف) ميت؟ لماذا يمكن أن يستمر باريس سان جيرمان في الإنفاق بينما تشد الأندية الأخرى أحزمتها " pic.twitter.com/kDn3EHvJQO — Mustapha ElAlaoui (@Ymustapha178) August 7, 2021

وأردف المحامي برانكو، ” نسب باريس سان جيرمان من حيث اللعب المالي النظيف أسوأ من نسب برشلونة في موسم 2019-2020، حيث بلغت النسبة بين رواتب ومداخيل الفريق الباريسي بنسبة 99% في حين بلغت فريق برشلونة 54%”.

باريس سان جيرمان واللعب المالي

وتابع، ” من غير المعقول أن يؤدي اللعب المالي النظيف إلى تفاقم انجراف أعمال كرة القدم، وتحريكها من قبل القوى السيادية”.

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وقد طالب الأعضاء في فريق برشلونة الإسباني كافة السلطات المختصة، بالتدخل على وجه السرعة لمنع هذه العملية الضارة لمصالحهم.

تشكيلة باريس سان جيرمان المحتملة للموسم المقبل 😳🔥 pic.twitter.com/Hrh6X7tOw2 — E P L W O R L D (@EPLworld) August 6, 2021

ميسي والتوقيع

وفي ذات السياق، كشفت شبكة “سكاي سبورتس” الإيطالية، أن باريس سان جيرمان الفرنسي عرض بشكل رسمي عقدًا مع قائد برشلونة السابق ليونيل ميسي مدته موسمين براتب سنوي يقدر 25 مليون جنيه إسترليني في الموسم الواحد.

ولم يقتصر الأمر على تقديم باريس سان جيرمان عرضًا لليونيل ميسي، بل قدمت العديد من الأندية الأوروبية من أبرزها فريق توتنهام وتشيلسي الإنجليزي.

وكان نادي برشلونة الإسباني قد أعلن يوم الخميس الماضي رحيل نجمه ليونيل ميسي وعدم الاستمرار مع الفريق الكتالوني.

صورة قميص ميسي في باريس سان جيرمان – @Qatari pic.twitter.com/abhp1n3jrN — E P L W O R L D (@EPLworld) August 7, 2021

وبين برشلونة في بيان رسمي نشره عبر حسابه الرسمي، أن المشاكل والعراقيل الاقتصادية والهيكلية وقفت أمام تجديد عقد ميسي.

وشكر برشلونة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على الفترة التي قضاها داخل أسوار ملعب الكامبنو لعشرين عامًا.

يشار إلى أن عقد ميسي انتهى مع فريق برشلونة في ال30 يونيو/ حزيران الماضي، على الرغم من المفاوضات بين ميسي وإدارة برشلونة إلا أنها لم تكتب لها النجاح لها في نهاية المطاف بسبب قوانين اللعب المالي مع الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

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