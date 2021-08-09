بعد بركة السباحة والمايوه.. دنيا بطمة بإطلالة أكثر جرأة

لا تزال الفنانة المغربية دنيا بطمة، تتجاهل هجوم الجمهور عليها واتهامهم لها بتشويه صورة المغرب، وتستمر في زيادة جرأة إطلالاتها.

هوت شوت وتيشرت نصف بطن!

حيث نشرت دنيا بطمة صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، وهي ترتدي (هوت شورت) جينز، مع تيشرت يكشف بطنها.

ويبدو كأن دنيا بطمة تتحدى جمهورها بنشر هذه الصور لاستفزازهم، وتغلق التعليقات في وجههم منعاً للهجوم الذي اعتادت عليه منذ بدأت تجاوز الخطوط الحمراء بملابسها.

وبعد ظهورها في صور جريئة نشرتها شقيقتها ابتسام بطمة جمعتهما بشقيقتهما الأخرى إيمان في حمام السباحة، وأظهرت الجزء العلوي فقط من أجسادهن، نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة صورة جريئة لها داخل المسبح.

وهاجم الجمهور الفنانة المغربية دنيا بطمة، في تعليقاتهم على الصورة التي نشرتها، وقال أحدهم: (صرتي أم لبنتين، عيب بطلي حركات المراهقات)، وعلق آخر: (شوهتي المغرب)، فيما كتب آخر: (عادي اطلعي بالمايو كل شي صار سهل).

كما نشرت دنيا صورة لها جمعتها بزوجها محمد الترك .

وقبل أيام، نشرت ابتسام بطمة مجموعة صور جمعتها بشقيقتها دنيا وإيمان بطمة في حمام السباحة، وأظهرت الجزء العلوي فقط من أجسادهن، الأمر الذي صدم متابعيهما من الجرأة التي وصلا إليها.

وكتبت ابتسام بطمة على إحدى الصور تعليقاً جاء فيه: (تجاهل الكلام والنظرات وان احتاج الأمر تجاهل الأشخاص).

انتقادات لاذعة

ولم تنشر دنيا الصور عبر صفحتها، لكنها لم تسلم من التعليقات عبر صفحة شقيقتها فكتب أحدهم: (الله يعين منى السابر الحين عرفت ليش كانت تجاهد عشان تاخد بنتها من ذي الاشكال عشان البنت لا تمشي ممشى ذي واخواتها).

وكتب آخر: (ايش فيهم العالم استخفوا صار العري شي عادي والفجور).

ووافقه آخر الرأي معقباً: (ياربي شنو المسخرة قلة صور اتصورون بهاللبس المخل وتنشرونه).

دنيا بطمة بالهوت شورت!

ومؤخراً نشرت دنيا صوراً من أحدث إطلالة لها، بدت فيها وهي ترتدي فستاناً أزرق اللون، غطّى القسم العلوي من جسدها، وكشف عن ساقيها، بطريقةٍ وصفها الجمهور بالجريئة.

وظهرت بعدها دنيا في جلسة تصوير جديدة بالهوت شورت، وتيشرت يكشف بطنها.

وكانت دنيا، قد أثارت جدلا بصور لها خلال مشاركتها وإحيائها حفل زفاف في مدينة الفنيدق في المغرب.

زيادة وزن دنيا تغير ملامحها

وعبّر جمهور دنيا عن دهشتهم من تغير ملامحها بسبب عمليات التجميل، عدا عن السمنة الزائدة التي باتت تعاني منها، فيما اتهمها آخرون بتقليد الفنانة الإماراتية أحلام.

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ونشرت دنيا صوراً خاصة بها من الحفل، ظهرت فيها بمكياج صارخ، وارتدت قفطاناً مغربياً بتصميم غريب وغير تقليدي.

كما نشرت دنيا مقاطع فيديو خلال رقصه وأدائها وصلات طربية وغنائية في الحفل.

دنيا بطمة بفستان قصير غريب

كما أثارت دنيا، بملابسها التي ارتدتها خلال افتتاح محال للعود والبخور والعطور المغربية والشرقية جدلا بين جمهورها .

وظهرت مرتدية فستاناً اسود اللون قصيراً، ومزركشاً بزركشات زرقاء كتلك التي تستخدم في ستائر الصالونات.حسب وصف الجمهور

ونشرت بطمة صورة مع زوجها المخرج محمد الترك وعلقت عليها: (الحب الحب)، لكنها اغلقت خاصية التعليقات على الصورة .

وتعرّضت بطمة أخيراً لانتقادات كثيرة بسبب وزنها الزائد وصلت حد السخرية والكلام الجارح، هذا إلى جانب اتهامها في قضية (حمزة مون بيبي)، الحساب الذي عمل على فضح عدد من المشاهير ونشر تسريبات تخصّهم.

دنيا بطمة: (لن أغفر ومحكمة الله بيننا)

وقبل أسابيع نشرت النجمة المغربية تصريحاً أعلنت فيه أنها لن تغفر لأحد اساء لها.

وكتبت دنيا عبر حسابها الرسمي في موقع (إنستغرام): (لن أغفر لأحد، يوم العيد ولا يوم عرفة، بل حسبي الله ونِعم الوكيل في كل من ظلمني، وأوجعني، واتّهمني بالباطل وتحدّث عني بالسوء في غيابي ومن أكل حقي ومن ظننتُ به خيراً وكان شراً، ومن استغل طيبتي معه وكان للجميل ناكراً وسبباً في وجعي يوماً، والله لن أسامحهم أبداً. محكمة الله بيننا).

خطوبة ابتسام بطمة

وفي سياق آخر، نشرت بعض المواقع الاخبارية وحسابات التواصل الاجتماعي، صوراً ادعت أنها تُظهر لحظة مداهمة السلطات الأمنية المغربية حفل خطوبة ابتسام بطمة، في فيلا بمدينة مراكش .

وزعمت تلك الأنباء المتداولة في حينها، أن المداهمة جاءت بسبب (خرق حالة الطوارئ الصحية) المفروضة في المملكة، بعد توافد عدد من المدعوين من أقارب وأصدقاء المحتفلين.

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لكنّ مصدراً مقرباً من عائلة العروسين كشف لمجلة سلطانة الالكترونية، أن كل الأخبار المتداولة عن مداهمة الخطوبة لا أساس لها من الصحة، مؤكداً ان الحفل اقتصر على حضور أفراد العائلة والمقربين فقط، احتراما للتدابير الاحترازية التي فرضتها جائحة كورونا والتي تمنع إقامة التجمعات الكبرى.

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