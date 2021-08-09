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الفنانة المغربية بسمة بوسيل بإطلالة مثيرة بالمايوه على شاطئ البحر (شاهد)

كتب Anas Al Salem
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نشرت الفنانة المغربية بسمة بوسيل زوجة الفنان المصري تامر حسني، صوراً لها مع أبنائها خلال استمتاعها بأجواء الصيف على أحد الشواطئ في الساحل الشمالي بمصر.

وظهرت بسمة بوسيل في الصور مرتدية لباس البحر، مستمتعةً مع أبنائها بالبحر والاجواء على الشاطئ.

الفنانة بسمة بوسيل

بسمه بوسيل على الشاطئ

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أطفال بسمه بوسيل على الشاطئ

مفاجأة بسمة بوسيل لزوجها تامر حسني 

بسمه بوسيل أعدت مؤخراً مفاجأة لزوجها النجم تامر حسني بمناسبة إطلاقه أحدث كليباته الغنائية “صعبة”، حيث فاجأته باحتفال أعدته مع بعض أصدقائه.

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وردّ الفنان المصري على زوجته بالقول: “شكرا حبيبتي بسومي على الاحتفال الجميل دا وشكرا لكل أصحابي الغاليين اللي اشتركوا في المفاجأة وشكراً لبشرى اللي قررت تعملي عيد ميلادي فجأه وهو مش معاده”.

يذكر أن أغنية “صعبة” من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع عبدالرحمن شوقي، وإخراج تامر حسني، وتخطت الـ52 مليون مشاهدة عبر القناة الرسمية لتامر عبر يوتيوب.

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