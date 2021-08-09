إطلالة مثيرة لياسمين صبري بالأسود من وسط البحر (شاهد)

استعرضت الفنانة المصرية ياسمين صبري، أحدث إطلالاتها من على متن يخت خاص بوسط البحر ولفت أنظار متابعيها.

ووفق الصور التي نشرتها ياسمين صبري عبر حسابها الرسمي بتويتر، فقد ظهرت وهي ترتدي فستان أسود عاري الصدر والأكتاف.

وكانت تضع غطاء رأس خاص بالبحر على شعرها بينما كانت تبتسم وهي تنظر للكاميرا لالتقاط الصور.

ولاقت إطلالة ياسمين صبري تفاعلا كبيرا من قبل متابعيها، الذين أكدوا مجددا أنها تقلد تماما جورجينا رودريغيز، زوجة اللاعب العالمي كرستيانو رونالدوا.

ياسمين صبري في موقف مُحرج بسبب ملابسها وسعر تنورتها خرافي

ويشار إلى أنه قبل أيام استعرضت الفنانة المصرية ياسمين صبري أناقتها في اختيار ملابسها، عبر جلسة تصوير جديدة.

ونشرت ياسمين مجموعة صور عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، وهي ترتدي تيشيرت أبيض بأكمام مكشوفة ونسقت معها تنورة طويلة بنقوش ذات ألوان مبهجة تتناسب مع الأجواء الصيفية المبهجة.

View this post on Instagram A post shared by Yasmine Sabri (@yasmine_sabri)

واستكملت ياسمين صبري إطلالتها بقبعة كبيرة بيضاء ونظارة شمس سوداء، ومجموعة من المجوهرات و الإكسسوارات.

وما لفت الانتباه، أن تنورة صبري، هي ذات قماشة الفستان الذي ارتدته قبلها بأيام، وهو ما عرضها للسخرية من قبل المتابعين الذين اتهموها بتكرار إطلالاتها بشكل ساذج.

View this post on Instagram A post shared by Yasmine Sabri (@yasmine_sabri)

سعر تنورة ياسمين صبري

وتبين أن تنورة صبري تحمل توقيع دار الأزياء العالمية Dolce&Gabbana ، ويبلغ سعرها لوحدها 4,071 درهم إماراتي (ما يعادل 1108 دولار أمريكي).

تهديد من ياسمين صبري

وفي سياق آخر، عادت ياسمين مؤخراً للتأكيد على أنها لا تمتلك أي حساب عبر تطبيق (فيسبوك).

وهددت ياسمين صبري بإغلاق الصفحات التي تحمل اسمها، وكتبت في تغريدة عبر (تويتر): (لا يوجد لدي أي حسابات على (فيس بوك)، وكل الحسابات مزورة وسأقوم بإغلاقها).

لا يوجد لدي اي حسابات علي الفيس بوك

وكل الحسابات مزورة وسأقوم بإغلاقها. #ياسمين_صبري — Yasmine Sabri (@yasminesabri) July 30, 2021

حرب غير حقيقية بين جورجينا وياسمين

جاء ذلك بعدما وقعت ياسمين بموقف محرج حين نشر حساب غير موثق يحمل اسم جورجينا، صوراً لهما تتهم خلاله عارضة الأزياء الإسبانية، ياسمين بتقليدها.

يا جماعة الحقوا جورجينا نزلت بوست لياسمين صبري علي الفيسبوك و ياسمين ردت عليها!!! pic.twitter.com/68nJT2T609 — تبولة التويتي 🇪🇬 🇱🇧 (@taboula_tweety) June 24, 2021

وقالت الصفحة التي تحمل اسم جورجينا رودريغز في الرسالة (كوني نفسك وليس أنا)، وأشارت الصحفة في المنشور إلى الصفحة الرسمية للفنانة صبري.

ومن جانبها ردت صفحة موثقة بالعلامة الزرقاء بموقع (فيسبوك)، باسم ياسمين صبري، على منشور جورجينا المزيف: (أنا لا أتنافس مع أي شخص).

لكن ياسمين غردت من حسابها الموثق عبر (تويتر) ونفت أن يكون حساب (فيسبوك) الذي يحمل اسمها تابعاً لها.

ليس لدي اي حسابات علي الفيس بوك والحساب مزور وسأقوم بإغلاقه.

مستحيل اتكلم كدة مع او علي اي حد. #ياسمين_صبري — Yasmine Sabri (@yasminesabri) June 4, 2021

وكتبت ياسمين في تغريدتها: (ليس لدي اي حسابات علي الفيس بوك والحساب مزور وسأقوم بإغلاقه. مستحيل اتكلم كدة مع او علي اي حد.).

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ياسمين صبري: واقع أجمل

وفي الشهر الماضي، أثارت ياسمين ، شكوك متابعيها حول حملها بطفلها الأول من زوجها رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة.

جاء ذلك بعدما كتبت ياسمين تغريدتين غامضتين عبر حسابها الرسمي على (تويتر).

ماهو الشيء و الشعور الجميل الذي سينقلني لواقع أجمل في الأيام القادمة ؟ — Yasmine Sabri (@yasminesabri) July 15, 2021

وكتبت الفنانة المصرية في التغريدة الأولى: (ماهو الشيء و الشعور الجميل الذي سينقلني لواقع أجمل في الأيام القادمة ؟).

وقالت ياسمين صبري في التغريدة الثانية: (ماهي النقلة الرائعة والمدهشة التي ستتجلي في عالمي ؟).

سخرية وتخمين!

وسخرت التعليقات في البداية من صبري، متسائلين ماذا تريد أكثر بعد زواجها من أحمد أبو هشيمة، وهو يوجد واقع أجمل من واقعها حالياً.

إلى أن بدأ آخرون بتخمين أنها حامل وتنتظر طفلها الأول، وهو ما لم تعلنه ياسمين رسمياً، ولم تنف الموضوع أو تؤكده بعد.

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