يسرا تتغيّب عن جنازة دلال عبدالعزيز لهذا السبب .. وتداول فيديو رقص لها بملابس البحر (شاهد)

أثارت الفنانة المصرية يسرا جدلاً واسعاً بملابسها في زفاف ابنة شقيقة السيناريست مدحت العدل والمنتج جمال العدل، والمنتج محمد العدل، والذي أقيم الأربعاء الماضي في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

دشداشة يسرا في حفل زفاف

حيث ارتدت يسرا دشداشة واسعة بألوان فاقعة تتلاءم مع الصيف، وهو ما أثار انتقادات ضدها، فجاء في التعليقات: (واحد يفهمني #يسرا ليش دائما هذا لبسها بالاعراس ؟ يمكن تخربط بين العرس و البحر ؟).

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وسخر آخر معلقاً: (احس بدشداشتها وشعرها قاعدة تطبخ بالبيت للمعازيم).

سخرية وانتقادات

وكتب متابع ساخراً أيضاً: (مريح وترجع قبل تنام ماتبدل تعتبر دشداشه).

بينما رجحت أخرى أن تكون يسرا تبحث عن الراحة في هذا السن وليس الأناقة، وكتبت المتابعة: (ملت من الازياء تلبس شي مريح لأن هي كبيرة بالعمر فنانين يحبون البساطه بحياتهم عادية).

ووافقتها أخرى الرأي وكتبت: (لبسها ملائم لعمرها).

وسخرت أخرى من غناءها وكتبت: (وحتى تخربط بين غناء و تمثيل).

يسرا: (حر أوي)

حيث ظهرت يسرا وهي تؤدي أغنيتها الشهيرة (3 دقات)، والتي تفاعل معها الحضور، وردد كلماتها العروس والعريس.

كما أدت يسرا أغنيتها (جت الحرارة)، وتفاعل معها الفنانة منة شلبي، والعروس إسراء، وباقي الحضور، ونوهت يسرا لارتفاع درجة حرارة الجو، قائلة (حر أوي)، ليضحك الحضور.

يسرا لن تحضر عزاء دلال عبدالعزيز

وفي سياق آخر، نعت يسرا الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، فنشرت صورتها مع زوجها الراحل سمير غانم، على صفحتها (إنستجرام) لتقديم العزاء لأسرتها وتوضيح سبب تغيبها عن جنازتها.

وكتبت على الصورة: (لله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شيء عنده بمقدار.. خبر وفاتك وجعني أوي.. حبيبتي وحبيبة الكل.. الست صاحبة صحابها الجدعة بنت الأصول.. الأم و الزوجة والسند لكل اللي حوليها الطيبة المفيش زيها).

وتابعت: (يصعب عليا فراقك و إني ماكنش في مصر عشان أودعك.. مفيش كلام هيوفيكي حقك يا غالية على قلوبنا كنتي نعمة الأخت و الأم و الصاحبة.. وجودك في حياتنا كان سند.. ربنا يصبرنا على فراقك و يربط على قلب بناتك فراقك انتِ وسمير.. إنا لله وإنا إليه راجعون).

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يسرا ترقص بعد وفاة سمير غانم

وسبق أن أثارت يُسرا جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب رقصها بعد ساعات فقط من تقديمها واجب العزاء وتشييع جثمان الفنان المصري الراحل سمير غانم.

وظهرت يُسرا في المقطع المتداول حينها وهي ترتدي فستاناً أحمر، وتقف بجانب عمرو دياب في حفل زفاف رجل الأعمال علي الجميل، في مدينة الجونة، وترقص على أغنية (حبيبي يانور العين).

#عرب_وود | يسرا تغني "نور العين" مع عمرو دياب منذ قليل في حفل زفاف رجل الأعمال "علي الجميل" بالجونة. pic.twitter.com/NShxnLD8d8 — ArabWood – عرب وود (@ArabwoodTV) May 21, 2021

وتعرضت يُسرا لهجوم وانتقادات لاذعة من الناشطين الذين اتهموها بالنفاق.

ولم تكن يُسرا الفنانة الوحيدة التي تواجدت في زفاف نجل رجل الأعمال أيمن الجميل حينها، فقد كان رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة وزوجته الفنانة ياسمين صبري، من ضمن الحضور، وكذلك الراقصة جوهرة، والفنانة نيللي كريم.

وفاة سمير غانم ودلال عبدالعزيز

وتوفي الفنان سمير غانم في 20 مايو الماضي عن عمر يناهز الـ84 عاماً بعد تدهور حالته الصحية أثناء وجوده بالمستشفى، عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

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وتوفيت زوجته الفنانة المصرية دلال عبدالعزيز أمس السبت، عن عمر يناهز الـ61 عاماً، بعد صراع دام عدة أشهر مع المرض الذي سببه تداعيات إصابتها بفيروس كورونا أيضاً.

كورونا ضرب العائلة

واستطاع فيروس كورونا المستجد كوفيد – 19 أن يضرب عائلة الفنان غانم خلال الفترة الماضية، حيث أصيبت كل من الفنانة دلال عبد العزيز ودنيا غانم وإيمي.

ودخل الفنان الكبير الخميس 29 أبريل/نيسان، أحد المستشفيات الخاصة، فيما دخلت دلال عبد العزيز قبل بـ4 أيام بعد تدهور حالتها وإصابتها بضيق في التنفس.

وكانت دلال عبد العزيز تخضع للعزل المنزلي في بداية الأزمة بصحبة ابنتها دنيا، ولكن حالتها تطلبت النقل إلى أحد المستشفيات الخاصة من أجل تلقي الرعاية والعلاج قبل أن تتدهور حالتها على مدار شهرين إلى أن رحلت عن عالمنا أمس.

معركة يسرا مع كورونا

وكانت يسرا أيضاً قد أصيبت بفيروس كورونا في 25 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وخضعت النجمة المصرية للعزل المنزلي بإشراف طبي، حتى تتعافى من الفيروس.

كما عكفت يسرا في تلك الفترة على طمأنة متابعيها باستقرار حالتها الصحية، كما قدمت الشكر لكل من تقدم بالسؤال عنها.

وطمأنت يسرا حينها متابعيها باستقرار حالتها الصحية، وشكرت كل من توجه لها بالسؤال عن صحتها.

وكانت الفنانة المصرية يسرا، قد علقت عن تطور حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا نهاية الشهر الماضي ديسمبر/كانون الأول.

وقالت الفنانة المصرية: “الحمدلله أنا أحسن دلوقتي، بفضل دعائكم ليا وحالتي مستقرة الحمدلله..أنا ما زلت خاضعة للعزل المنزلي. وبتبع العلاج تحت إشراف كادر طبي مشرف، خالص الشكر والتقدير ليهم”.

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