ميسي يودع جماهير برشلونة بالدموع (شاهد)

انهار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي 34 عامًا بالبكاء عقب المؤتمر الصحفي الذي عقده اللاعب لوداع جماهير فريق برشلونة بعد قضائه عقدين من الزمن داخل أسوار قلعة الكامبنو.

ميسي والبكاء الشديد

وظهر ليونيل ميسي وهو يجهش بالبكاء الشديد أثناء المؤتمر، حيث أنه لم يتمالك نفسه أمام الحاضرين في اللحظات الأخيرة له قبل مغادرة نادي برشلونة.

#ميسي يجهش في البكاء قبل بداية المؤتمر الصحفي pic.twitter.com/RTy5yN8E2J — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) August 8, 2021

وأعلن نادي برشلونة الإسباني قد أعلن يوم الخميس الماضي بشكل رسمي رحيل نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي عن صفوف الفريق الكتالوني بعد قضاء نحو 20 عامًا قضاها اللاعب داخل أسوار ملعب الكامبنو.

وبين النادي، أن العراقيل الاقتصادية والهيكلية حالت دون بقاء ليونيل ميسي داخل فريق برشلونة الإسباني.

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من جانبه، كشفت تقارير صحفية عن توصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى اتفاق مع باريس سان جيرمان الفرنسي، جاء ذلك عقب إعلان نادي برشلونة الاستغناء عن البرغوث بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها الفريق الكتالوني.

ونشر الصحفي الرياضي الفرنسي محمد بوحفصي، في تغريده له عبر حسابه الرسمي على منصة تويتر، “باريس سان جيرمان بعقد يمتد لمدة عامين مع خيار التجديد لعام إضافي”.

وكشفت موقع “le10sport” الفرنسي، أن فريق باريس سان جيرمان عرض على ميسي عقدًا يتضمن حصوله على راتبه سنوي قدره 25 مليون يورو”.

بينما قالت الصحفية الأرجنتينية فيرونيكا بروناتي، في تغريده لها عبر حسابها الخاص على منصة تويتر، قائلة: ” ميسي أصبح لاعبًا لفريق باريس سان جيرمان، وسيتم تقديمه في برج إيفل الشهر في العاصمة الفرنسية باريس يوم الثلاثاء القادم”.

خليفة بن حمد والتعاقد مع ميسي

وفي ذات السياق، فقد كشف الشيخ القطري خليفة بن حمد آل ثاني، في تغريده نشرها عبر حسابها على منصة “تويتر” اليوم السبت، ” مفاوضات التعاقد مع ليونيل ميسي انتهت رسميًا، وسيكون الإعلان عن الصفقة لاحقًا”.

وحقق النجم الأرجنتيني ميسي مع فريق برشلونة 35 لقبًا خلال مسيرته، سجل من خلالها 672 هدفًا، كما وتوج مع الفريق الكتالوني 10 ألقاب في الدوري الإسباني “الليغا” و4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، بينما توج هدفًا للدوري 9 مرات.

يذكر أن البرغوث ميسي قد انتهى عقده مع نادي برشلونة الإسباني في ال30 من شهر يونيو/ حزيران الماضي، وأصبح بذلك لاعبًا حرًا للتعاقد معه من قبل الأندية في عالم كرة القدم.

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