مطرب مصري يهاجم روبي بقسوة بعد هذا الفيديو! (شاهد)

تعرضت الفنانة المصرية روبي، لهجوم غير مسبوق من مواطنها المطرب حلمي عبدالباقي، والذي وصف صوتها بالنشاز وهاجم نقابة الموسيقيين أيضاً التي منحتها عضوية.

حلمي عبدالباقي عن روبي: عاوز أعرف مين أداها كارنيه

وشارك حلمي عبدالباقي فيديو عبر حسابه على (فيسبوك)، من أحد حفلات روبي، وعلق: (اتفرجوا هي دي الناس اللي بتشتغل فن، والناس المحترمة الفنانين اللي بجد قاعدين في بيوتهم).

وتابع: (أنا خلاص مبقتش انكسف أقول أي حاجة على أي حد أياً كان، عاوز أعرف مين اللي اداها كارنيه نقابة وكمية النشاز اللي والله لو حد معندوش فكره مش هيعمل ده).

واختتم عبدالباقي كلامه بسخرية وحزن بنفس الوقت قائلاً: (سامحوني أنا آسف لأني زهقت خلاص، للعلم دي الفنانة العظيمة روبي).

هذا ولم تعلق روبي على هجوم عبد الباقي المُفاجئ عليها.

(بعتذرلك)

ومؤخراً، طرح حلمي عبدالباقي أحدث أغانيه بعنوان (بعتذر لك)، وهي من كلمات إبراهيم محمد، وألحان إسلام عاطف، وتوزيع أسامة سعيد.

وحلمي عبدالباقي هو مطرب وممثل مصري، من مواليد مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، ودرس في كلية التجارة بجامعة الزقازيق.

وحاز عبدالباقي على لقب مطرب الجامعة اﻷول 3 مرات، ثم اتجه في الاسكندرية للعمل في الغناء في الصالات وحفلات الزفاف.

وبدأ حلمي عبدالباقي مشواره الفني فى العام 1985 بالبوم (الغربة) وعقبها ألبوم (اضحكي) ثم (عيني عليكي) في 1989 الذي كان سبب شهرته بأغنية (يا خطافة)، وعقبها ألبوم (عجبتيني) عام 1990.

وفي 1991 قدم عبدالباقي ألبوم (اوعديني) ثم ألبوم (سلم عليها) عام 1992، ثم أعاد اكتشاف نفسه مرة أخرى بلون غنائي جديد في ألبوم (هات ايدك) عام 2003.

وشارك حلمي عبدالباقي كممثل في مسرحية (ما وراء النهر).

أغنية أمك وأبوك

وعودة لروبي، فقد طرحت قبل أيام فقط أغنيتها الجديدة والتي تحمل اسم (أمك وأبوك) عبر قناتها الرسمية على (يوتيوب).

وتدور فكرة أغنية (روبي)، حول عدم الثقة بأي شخص ومشاعره عدا الأم والأب، وتقول كلماتها: (محدش شاف صحابي اللي في فرحي اتصوروا، ماكانوش حتي في واتسابي حبة مياه اتبخروا، في الشدة تبص جنبك مش هتلاقي ناس، إنما هتشخلل جيبك هتملى ميكروباص، بس سيبك من اللي في المصلحة يعرفوك، ماتحبش حد قد أمك وأبوك).

وأغنية (أمك وأبوك) لروبي من كلمات مصطفى حسن، ألحان محمد حمزة وتوزيع أمين نبيل ومن إنتاج محمد رشيدي.

انتقادات وسخرية من الفنانة روبي

لكن الفنانة المصرية تعرض لانتقادات من بعض متابعيها على الأغنية التي شبهوها بأغاني الأطفال التي تعرض على قناة (طيور الجنة)، وفضلوا اللون القديم الذي بدأته حين دخلت عالم الغناء قبل سنوات.

(على سهوة)

وكانت الفنانة المصرية قد تعاقدت قبل أيام على ميني ألبوم لصيف 2021، يضم 5 أغنيات يتم طرحها على فترات متباعدة.

وسيتم طرح الأغنية الأولى بعنوان (على سهوة) يوم 5 أغسطس المقبل، وهي من كلمات صابر كمال وألحان بلال سرور وتوزيع أحمد عادل.

وتتعاون روبي في باقي الأغاني مع كل من الشعراء مصطفي حسن وصابر كمال، والملحنين بلال سرور ومحمد حمزة ومحمد يحيي، والموزعين أحمد عادل وأمين نبيل وهاني يعقوب وأحمد إبراهيم.

حفل روبي في العلمين الجديدة

وفي سياق آخر، عادت روبي لإثارة ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مقاطع فيديو تظهر فيها وهي ترقص بطريقة جريئة خلال حفل فني بالساحل الشمالي في مصر .

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وقدّمت الفنانة المصرية للجمهور وصلات غنائية مختلفة لأشهر أغانيها، صاحبتها بأداء رقص جريء، فيما كانت ترتدي قميصاً أبيضاً كشف بطنها وظهرها، وبنطالاً أسود اللون مفتوح من الجانبين .

وأفادت وسائل إعلام مصرية بأن الفنانة روبي قد وضعت شرطا واحدا لحفلها الجديد المرتقب في العلمين الجديدة، والذي يشاركها فيه الفنان محمود العسيلي، وسيكون يوم 6 أغسطس المقبل.

ونص الشرط الذي وضعه المنظمون لحفل الفنانة هذه المرة في مهرجان العلمين الصيفي ألا يقل سن الحضور بالحفل عن 15 عامًا، ما يعني أنه سيكون للكبار فقط.

ووصلت سعر التذكرة للحضور بالحفل وفقًا لموقع الحجوزات للحفلات، والذي يحمل اسم «marche Tickets»، إلى 500 جنيه لفئة البلاتينيوم وفئة «VIP Standing» بـ 1000 جنيه وفئة «VIP Lounges» بـ 2000 جنيه.

روبي وجلسة تصوير جديدة

ومؤخراً، استعرضت الفنانة أنوثتها بجلسة تصوير جديدة نشرتها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات (انستجرام).

وظهرت الفنانة بالصور التي نشرتها وهي ترتدي فستاناً أسود من قماش الستان، بصيحة الكتف والكتف، وانتعلت حذاء مفتوح باللون الأبيض.

واستكلمت الفنانة إطلالتها بتسريحة شعر بسيطة، والقليل من الاكسسوارات حيث ارتدت خاتم وإسورة وقرطين فقط.