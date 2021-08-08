محمد شريف ومعادلة رقم أبو تريكه وأزارو
محمد شريف ومعادلة رقم أبو تريكه وأزارو
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محمد شريف يعادل رقم أبو تريكه القياسي مع الأهلي بعد هدفه في شباك سيراميكا

كتب fares Abo Shiha
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نجح هداف فريق الأهلي المصري محمد شريف خلال منافسات الدوري المصري الحالي، في التساوي مع رقم اللاعب المغربي وليد أزارو  والمصري محمد أبو تريكه بعد تسجيله الهدف الرائع في شباك فريق سيراميكا كيلو باترا.

محمد شريف والرقم القياسي الجديد

وأصبح نجم الأهلي محمد شريف على بعد هدف وحيد من معادلة رقم الأسطورة أحمد بلال الذي سجل 19 هدفًا خلال موسم عام 2002-2003، وتخطى اللاعب رقم الأنغولي أمادو فلافيو مهاجم فريق الأهلي الأسبق الذي فاز بلقب هداف الدوري المصري برصيد 17 هدفًا في موسم 2006-2007.

الأهلي وقائمة الأكثر تهديفًا

ويحتل أسطورة فريق الأهلي محمود الخطيب في صدارة القائمة برصيد 23هدفًا خلال موسم 1974-1974، يليه النجم إسماعيل طه برصيد 20 هدفًا خلال موسم 1962-1963، بينما جاء في المركز الثالث أحمد بلال برصيد 19 هدفًا في موسم 2002-2003.

اقرأ المزيد: الأهلي يواصل الصراع على لقب الدوري مع غريمه الزمالك بفوز نظيف على سيراميكا

أما في المركز الثالث جاء النجم محمد شريف برصيد 18 هدفًا خلال الموسم الحالي، ومتساويًا بذلك مع محمد أبو تريكة خلال موسم 2005-2006 ووليد أزارو  في موسم 2017-2018 بنفس رصيد الأهداف.

بينما جاء النجم عماد متعب في المركز الخامس برصيد 15 هدفًا خلال موسم 2004-2005، وكذلك  حسام حسن بنفس رصيد الأهداف خلال موسم 1998-1999.

محمد شريف وصدارة الهدافين

ويتصدر شريف قائمة هدافي الدوري المصري خلال منافسات الدوري الممتاز برصيد 18 هدفًا، بفارق ثلاثة أهداف عن مهاجم فريق سيراميكا كيلو باترا أحمد ياسر ريان الذي سجل 15 هدفًا حتى الآن.

ووصل نجم الأهلي شريف إلى رقم 25 هدفًا مع فريق الأهلي المصري “المارد الأحمر” في كافة المسابقات خلال منافسات الموسم الجاري.

وتمكن فريق الأهلي من تحقيق الفوز الكبير على منافسه فريق سيراميكا كيلوباترا في المباراة المؤجلة من دور الأسبوع ال23 من منافسات الدوري المصري، بأربع أهداف نظيفة دون مقابل.

أهداف الأهلي في شباك سيراميكا

وسجل فريق الأهلي مع بداية انطلاق اللقاء الذي جاء في الدقيقة الخامسة عن طريق المدافع ياسر إبراهيم بعد عرضية جميلة سجلها اللاعب برأسه في شباك مرمى منافسه سيراميكا.

بينما أحرز المهاجم محمد شريف الهدف الثاني لفريق الأهلي في الدقيقة ال54 عبر ركلة جزاء سددها اللاعب بقوة على يمين حارس مرمى الفريق المنافس.

وجاء الهدف الثالث بطرق الخطأ ارتكبه مدافع فريق سيراميكا طارق سامي في الدقيقة ال72، وحسم الأهلي اللقاء بهدف محمد مجدي قفشة في الدقيقة ال79 بتسديدة صاروخية سجلها اللاعب من خارج منطقة الجزاء باتجاه شباك المرمى، لينتهي اللقاء بأربع أهداف نظيفة دون رد.

ويتربع فريق الأهلي ” المارد الأحمر” على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 64 نقطة، متساويًا بذلك مع غريمه التقليدي الزمالك “القلعة البيضاء” بنفس النقاط خلال منافسات الموسم الجاري.

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