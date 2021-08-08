شهادة محمد حسان كاملة أمام المحكمة.. أثار الجدل وهذا ما قاله عن الإخوان وداعش (فيديو)

أثارت شهادة الداعية المصري المعروف محمد حسان، اليوم الأحد، أمام محكمة الجنايات التي تنظر في قضية “داعش إمبابة”، الجدل في مصر حيث تحدث عن التنظيم الإرهابي وجماعة الإخوان ورأيه في حكمهم.

وتأتي شهادة محمد حسان اليوم، عقب شهادة مماثلة للداعية محمد حسين يعقوب قبل فترة، وتسببت وقتها بحالة جدل مماثلة نظرا لما ذكره يعقوب في المحكمة عن الإخوان والسيسي.

في شهادته بقضية "داعش إمبابة".. #محمد_حسان يقول إن الإخوان لم يوفقوا في حكم #مصر لأنهم "لم ينتقلوا من فقه الجماعة إلى فقه الدولة" pic.twitter.com/JNKsvr1OE0 — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) August 8, 2021

رأي محمد حسان في داعش

وقال حسان للقاضي عند سؤاله عن تنظيم الدولة:”إن جماعة داعش منبثقة من تنظيم القاعدة بالعراق، وهي جماعة وحشية مبنية على ذبح الأعناق والحرق بدون أي دليل من الكتاب والسنة”.

#محمد_حسان: جماعة الإخوان فشلوا في الحكم وتمنيت لو تنازلوا عنه اقتداء

بالحسن بن علي حين تنازل عن الخلافة

استغلوا السلطه في تنفيذ اغراضهم😂

الشيخ ايام الإخوان ونصرة سوريا والاكل في قصر الاتحاديه شكله كان شارب حاجه اصفره

عمد الحد كلهم بيخلعوا 🖐️🖐️ pic.twitter.com/3zPfkpb2DS — #αℓℓємвαу 152 (@lembay152) August 8, 2021

وأضاف الداعية المصري أنه “يعتبرهم خوارج، وأن معالجة هذه الأفكار تحتاج لجهود جماعية”.

محمد حسان وجماعة الإخوان

وعن جماعة الإخوان المسلمين وإطاحة السيسي بهم من الحكم، قال حسان إن الإخوان رفعوا شعار الشرعية عندما فشلت أن تتحول من سياسة الجماعة إلى سياسة الدولة، فنتج عن ذلك صدام.

محمد حسان

يكذب على الإخوان المسلمون حيث قال: عندما حدث الصدام بين الجماعة وبين الدولة بكل مؤسساتها؛ فقال ما نصه:

[رفعت الجماعة شعار الشرعية أو الدماء]!!!. والسؤال لمحمد حسان من الذي قال أمام العالم أجمع .. (سلميتنا أقوى من الرصاص)؟! وهل المسلم يكذب يا محمد حسان؟!. pic.twitter.com/Tr0pjFcU7A — Mohsen Othman (@mohsen7n) August 8, 2021

#محمد_حسان: #الإخوان فشلت في الحكم.. وتمنيت لو تنازلوا عنه اقتداء بالحسن بن علي حين تنازل عن الخلافة pic.twitter.com/3p5h13f97y — المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) August 8, 2021

ورد الشيخ محمد حسان، على سؤال رئيس المحكمة المستشار محمد سعيد الشربيني عن رأيه في جماعة الإخوان قائلًا: “فقه الجماعة يختلف عن فقه الدولة، ولن تستطع سياسة الجماعة ذات الطيف الواحد الانتقال إلى مرحلة الدولة ذات الطيف متعدد الألوان.”

وتابع:”ولما حدث الصدام الحقيقي بين الجماعة وبين الدولة، تكون النتيجة للدولة وهذا لم يحدث في مصر، ولن ينفع”.

وقال “حسان”، خلال الإدلاء بشهادته: “سبق أن حدث صدام بين الدولة وبين الجماعة بكل مؤسساتها شرطة وقضاة وشعب، ورفعت الجماعة شعار الدماء.”

ولفت أنه تمنى وقتها أن يحدث مثلما قام به علي بن أبي طالب عندما تنازل عن الخلافة لمعاوية بن سفيان، لمنع إراقة الدماء.

محمد حسان يرد على امتلاكه 2 مليار دولار

وتزامنا مع شهادته تداول البعض لقاء قديما لحسان وتساءلوا عن ثروة الشيخ محمد حسان، فأثناء استضافته في وقت سابق، بأحد البرامج التلفزيونية مع الإعلامي وائل الإبراشي، سأله أحد المشاهدين عن ثروته التي تقدر بـ 2 مليار دولار، وسيارته الفارهة التي يصل سعرها إلى مليون ونصف، قائلاً: «انتشر فيديو يقول إنك تمتلك ثروة 2 مليار دولار في بنوك سويسرا، وتركب سيارة بمليون ونصف جنيه، لماذا لا تتبرع بتلك الأموال».

وردّ الشيخ محمد حسان، أنه إذا امتلك كل الأموال والثورة، لتبرع بها جميعًا، موضحًا أنه إن ثبت امتلاكه لمليون دولار فقط وليس 2 مليار، سيتبرع بها للمصريين.

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مؤكدًا أن سيارته من ماركة «هيونداي»، التي لا يصل ثمنها إلى ذلك المبلغ، كما طالبه أحد المشاهدين ببيع قصرًا من قصوره والتبرع بالأموال للمصريين، ليقسم قائلاً إنه لم يقطن في قصر طوال حياته.

محمد حسان بدا عليه التعب

وبدا على حسان التعب، حيث حضر رفقة شقيقه محمود حسان، وابنه، مستندا عليهما، وكان يبدو عليه معاناته من مشاكل صحية في المثانة استلزمت استعانته بقسطرة.

وحضر محمد حسان إلى مقر انعقاد محاكمة المتهمين في القضية للإدلاء بشهادته.

وتستكمل محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، محاكمة 12 متهما في بقضية “خلية داعش إمبابة” وتستمع لأقوال الداعية محمد حسان، كشاهد في القضية.

ويحاكم المتهمون في القضية باتهامات الانضمام وقيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه.

خلية داعش إمبابة

وأسندت النيابة للمتهمين تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.

وأوضحت أن المتهم الأول تولى تأسيس وإدارة خلية بالجماعة المسماة “داعش” التي تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم، واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية على النحو المبين بالتحقيقات.

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واسندت النيابة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، بأن حازوا وأمدوا ووفروا للجماعة أموالا ومفرقعات ومعلومات، بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.

محمد حسين يعقوب

وسبق أن استمعت المحكمة لشهادة محمد حسين يعقوب، يوم 17 يونيو الماضي، عقب أن استند متهمون بالقضية لكلام حسان ويعقوب كمرجعيين لهما.

وأكد المتهمون في التحقيقات، أنهم يعتنقون ذات الفكر والمنهج الذي يتبعه حسان و يعقوب وأن ما ارتكبوه من جرائم ليست بدافع الإرهاب بل تطبيقًا لتفسيرات يعقوب وحسان.

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