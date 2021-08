رشيدة طليب تثير غضب جماعات يهودية بعد حديثها عن “الأشخاص خلف الستارة” (فيديو)

هاجم اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة الأمريكية، النائبة المسلمة في الكونجرس رشيدة طليب، موجهاً لها اتهامات بـ” معاداة السامية”، بسبب تعليقات لها أمام المؤتمر الوطني للاشتراكيين الديمقراطيين في أمريكا تتحدث عن “الأشخاص خلف الستارة” الذين يستغلون “بقيتنا” من غزة إلى ديترويت.

وانتقدت طليب، وهي من أصل فلسطيني، النظام والهيكل “الذي صممه أولئك الذين يستغلون بقيتنا لتحقيق مكاسبهم الخاصة”.

وقالت طليب :” إذا نظرت خلف الستارة، في ميشيغان – الولاية التي تمثلها- أو في قطاع غزة، فإن نفس الأشخاص هم من يكسبون المال، إنهم يفعلون ذلك للسيطرة على الناس واضطهادهم، ولذلك يجب محاربة هذه الهياكل”.

وزعم اللوبي اليهودي أن طليب استخدمت مجازات معادية للسامية للتلميح إلى عصابة يهودية تسيطر على العالم من وراء الكواليس.

ونشر جوناثان غرينبلات، رئيس رابطة مكافحة التشهير، تغريدة على تويتر قال فيها إنه من المروع سماع مزاعم “خلف الستارة” عن أولئك الذين يمنعون “فلسطين حرة” ويستغلون “الأمريكيين العاديين” من عضو في الكونغرس.

Stunning to hear @RashidaTlaib claim "behind the curtain,” those who prevent a “free Palestine” are the “same people” who exploit “regular Americans."

We've heard this kind of ugly #antisemitic dog whistling before, but it's appalling when it comes from a member of Congress. pic.twitter.com/lBc8hxKAlw

— Jonathan Greenblatt (@JGreenblattADL) August 3, 2021