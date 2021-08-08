تعرف على الميداليات التي حصدها العرب في أولمبياد طوكيو

نجح العرب في حصد 18 ميدالية أولمبية من بينها 5 ميداليات ذهبية في أفضل مشاركة لهم في تاريخ دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو” التي أقيمت في دولة اليابان.

و حققت 9 دول عربية الميداليات خلال منافسات أولمبياد طوكيو 2021، 6 من قارة آسيا و3 من قارة أفريقيا خلال أسبوعين من التنافس الذي حمل القوة والإثارة في البطولة الأولمبية.

مصر و أولمبياد طوكيو

ونجحت البعثة المصرية المشاركة في أولمبياد طوكيو من حصد 6 ميداليات أولمبية، منها ميدالية ذهبية حصدتها لاعبة الكاراتيه فريال أشرف وميدالية فضية للاعب أحمد الجندي في مسابقة الخماسي الحديث.

وحصدت مصر 4 ميداليات برونزية، اثنين منها في رياضة التايكواندو وواحد في رياضة المصارعة الرومانية وأخرى في رياضة الكاراتيه.

المغرب والميدالية الذهبية

وسجلت دولة المغرب حضورها في أولمبياد طوكيو بعد تمكن العداء المغربي سفيان البقالي من حصد الميدالية الذهبية في سباق مسافة3000 ألف متر موانع.

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وحققت تونس ميداليتان في منافسات في دورة الألعاب الأولمبية في العاصمة اليابانية طوكيو، منها ميدالية فضية حققها اللاعب محمد الجندوبي في مسابقة التايكواندو، وأخرى ميدالية ذهبية للسباح أحمد الحفناوي وذلك من خلال الفوز بسباق السباحة في مسافة 400 متر.

قطر وثلاثة ميداليات أولمبية

ونجحت دولة قطر من حصد ثلاثة ميداليات من بينها ميداليتين ذهبيتين وواحد برونزية، وهى أفضل انجاز تقدمه دولة قطر في تاريخ الأولمبياد، وكانت أولى الميداليات للرباع القطري من أصول مصرية فارس إبراهيم في منافسات رفع الأثقال بفئة وزن 96 كغم.

وكذلك فاز معتز برشم بذهبية الوثب الطويل بعد تعادله مع الإيطالي جيانماركو تامبيري، كما وتمكنت قطر من تحقيق ميدالية برونزية في مسابقة كرة الطائرة الشاطئية للرجال.

السعودية والبحرين في أولمبياد طوكيو

وحقق السعودي طارق حامدي الميدالية الفضية في مسابقة الكارايته، وذلك بعد خسارته المباراة النهائية بقرار من حكم المباراة بسبب توجيهه ضربة قوية لمنافسه الإيراني أدت إلى تعرضه للإغماء على الفور.

بينما حصدت دولة البحرين الميدالية الفضية الوحيدة في منافسات أولمبياد طوكيو في رياضة سباق 10 آلاف متر عن طريق العداءة كالكيدان جيزاهين.

وتمكنت الأردن من حصد الميدالية الفضية عن طريق الأردني صالح الشرباني في وزن فئة 80 كغم، كما وحصد لاعب الكاراتيه الأردني عبد الرحمن المصاطفة الميدالية البرونزية.

سوريا والكويت

وأحرز دولة الكويت الميدالية البرونزية الوحيدة في رياضة مسابقة الرماية عن فئة الإسكيت للرجال، كما وحقق الرباع السوري معن أسعد في رياضة رفع الأثقال الميدالية البرونزية في فئة وزن 109 للرجال.

ويشار إلى أن دورة الألعاب الأولمبية في العاصمة اليابانية “طوكيو” قد اختتمت فعالياتها اليوم الثامن من أغسطس بعد أسبوعين من المنافسات القوية.

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