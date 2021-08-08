متحرش الخرج في السعودية يطارد فتاة في حديقة عامة ويحاول لمسها عنوة (فيديو)

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق لحظة تحرش شاب بفتاة في حديقة عامة في محافظة الخرج بالسعودية.

متحرش الخرج

ويظهر الشاب بالفيديو الذي تابعته (وطن)، وهو يُطارد الفتاة ويعتدي عليها بالضرب، بينما يقول ملتقط الفيديو إن الشاب طلب من الفتاة حسابها على (سناب شات)، وحين رفضت وطلبت منه الابتعاد، قام بمطاردتها وضربها ولمسها رغماً عنها.

مقطع متداول لشخص يعتدي بالضرب على سيدة تبيع على الطريق في الخرج#متحرش_الخرج pic.twitter.com/77ikDulVGr — WHR (@whrumor) August 9, 2021

وأوضح ملتقط الفيديو أن الفتاة تعمل كبائعة في الحديقة، مضيفاً: (أتمنى يتم القبض عليه ويعرفون مين هو، والبنت متحتشمة ومتنقبة ومافيها شيء).

تغليظ العقوبة وعودة الهيئة مطلب

وتصدر الفيديو التريند الأول في السعودية عبر هاشتاج (متحرش الخرج)، طالب خلاله المغردون بإلقاء القبض على الفاعل، وتغليظ عقوبة التحرش التي انتشرت في الآونة الأخيرة.

واقترح مغرد أن يتم إخصاء المتحرشين وكتب: (المفروض الاشكال ذي يخصونها زي ما يخصون الحيوانات لانهم نفس العقلية).

وطالب آخر بإعادة تفعيل دور هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقال: (كثر التحرش في الفترة الأخيرة ماهي الا دليل على ان قانون التحرش لم و لن يمنع التحرش كما يحدث في كل دول العالم قبلنا لذلك كانت الوقاية خير من العلاج رجوع الهيئة + قانون تحرش يفرض على الجنسين ولو كان بالتراضي)..

كثرت التحرش في الفترة الأخيرة ماهي الا دليل على ان قانون #التحرش لم و لن يمنع التحرش كما يحدث في كل دول العالم قبلنا لذلك كانت الوقاية خير من العلاج رجوع الهيئة + قانون تحرش يفرض على الجنسين ولو كان بالتراضي.#متحرش_الخرج — خآلِدّ (@killua_san) August 9, 2021

ووافقه آخر الرأي قائلاً: (اذا تحب رجوع هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ضع قلب – اذا وجودهم سيقلل من التحرش والاستهتار ).

– اذا تحب رجوع هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ضع قلب ❤️ – اذا وجودهم سيقلل من التحرش والاستهتار اعمل 🔁#متحرش_الخرج pic.twitter.com/D4zaO1CyZU — وسيم الجنوب (@mrsalnet) August 9, 2021

وطالب آخر بنفس الأمر قائلاً: (اللي ماتربى زين وما خاف من ربه تربيه ويخاف من هالاسود اعيدوهم للميدان ليأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر).

وعلق آخر: (متى ننتهي من هذه العيِّنات “الشهوانية” المُتجرِّئه على أعراض الناس؟ الأمر بدأ يتطور إلى اللمس وبدون خوفٍ أو خجل! أعتقد أن تغليظ العقوبة أمرٌ لابد منه؛ ليكون جزاءً للمتحرش، ورادعاً لكل من تُسوِّل له نفسه الاعتداء على أعراض الناس (تشهير، جلد، عقوبة مالية، سجن).

متى ننتهي من هذه العيِّنات "الشهوانية" المُتجرِّئه على أعراض الناس؟ الأمر بدأ يتطور إلى اللمس وبدون خوفٍ أو خجل! أعتقد أن تغليظ العقوبة أمرٌ لابد منه؛ ليكون جزاءً للمتحرش، ورادعاً لكل من تُسوِّل له نفسه الاعتداء على أعراض الناس (تشهير، جلد، عقوبة مالية، سجن).

#متحرش_الخرج — ‏﮼عبدالله ♡ (@a_1995_Qassim) August 9, 2021

واستنكر آخر إلقاء اللوم على النساء في حوادث التحرش، وكتب: (ملابس النساء وهيئتهم عمرها ما تعطيك عذر لتصبح من فصيلة الحمير).

#متحرش_الخرج

ملابس النساء وهيئتهم عمرها ما تعطيك عذر لتصبح من فصيلة الحمير يا حمار — حُذيفة (@Roman10Pirlo21) August 9, 2021

بينما رجح آخر أن يكون متحرش الخرج في وضع غير طبيعي، وكتب: (لا حول ولاقوة الا بالله العلي العظيم ، هذا التصرّف لا بجيدة الا مجرم ، او تحت ضغط الحبوب واصناف التخدير ، فهل ياترى يقبض عليه ويصبح عبره لغيره من المتحرشين الشواذ!).

#متحرش_الخرج لا حول ولاقوة الا بالله العلي العظيم ، هذا التصرّف لا بجيدة الا مجرم ، او تحت ضغط الحبوب واصناف التخدير ، فهل ياترى يقبض عليه ويصبح عبره لغيرة من المتحرشين الشواذ! — Hashim (@hashimza) August 9, 2021

وأشارت مغردة إلى تسلسل حوادث التحرش والقتل مؤخراً في المملكة، وكتبت: (مو طبيعي كيف انه باسبوعين بسس طلعنا بأكثر من بنت انقتلت والتحرش الي قاعد يصير مو طبيعي ، وطبعا مبرر مافيه مبرر والمسخرة مستمرة).

متحرش بريدة

وفي بداية الشهر الجاري، شهدت السعودية حادثة تحرش أثارت الغضب بعدما تداول ناشطون مقطع فيديو يوثق لحظة تحرش وافد من الجنسية الآسيوية، بامرأة تجلس داخل سيارتها، الامر الذي دفع مغردون لاطلاق هاشتاج متحرش بريدة

ويظهر بالفيديو الذي تم تصويره في شارع المشاغل في مدينة بريدة، لحظة وقوف المتحرش بالقرب من سيارة المرأة، ثم اقترب من باب السائقة، وقام بأفعال خادشة للحياء.

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وعلقت المرأة على الفيديو الذي تعتذر (وطن) عن نشره لما يحتويه من إيحاءات خارجة، بالقول: (قبل لا أصور، كان يسوي حركات أقوى من كذه، ويطق الباب ويحاول يجبرني أفتح الباب له).

وتابعت: (أتمنى الفيديو يوصل عدد كبير ويتم القبض عليه).

ودشنت هاشتاج متحرش (بريده شارع المشاغل)، طالب خلاله المغردون بسرعة القبض على المتحرش الآسيوي.

ولاحقاً، نشر حساب (سناب الداخلية)، فيديو يوثق إلقاء شرطة منطقة القصيم القبض على متحرش بريدة.

وجاءت حادثة متحرش بريدة بعد أيام فقط من حادثة (متحرش أبها) التي أثارت ضجة واسعة وتصدرت التريند.

ونشرت وزارة الداخلية السعودية عبر (سناب الداخلية) أجزاء من المقطع المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام شخص بالتحرش بفتاة في أحد المراكز التجارية في مدينة أبها، معلنةً القبض عليه.

وكان ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا فيديو يوثق اللحظة التي تعرضت لها فيها فتاة للتحرش من قبل الشاب.

Hashtag summary? A man is assaulting a female inside women’s toilet in Abha 😳😳👇🏽 #متحرش_ابها pic.twitter.com/DTS3dVEM8v — مختصر الهاشتاق (@M5t9r_Hashtag) July 27, 2021

ويكشف مقطع الفيديو الذي صورته الفتاة بنفسها عبر هاتفها الشخصي إصرار الشاب المتحرش على الدخول لحمام السيدات معها واللحاق بها في الوقت الذي تطلب منه الخروج وتركها وشأنها.

نظام مكافحة جريمة التحرش في السعودية

الجدير بالذكر أن مجلس وزراء المملكة صادق على حزمة قرارات بينها إضافة فقرة إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جريمة التحرش.

وتقول هذه الفقرة : (يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبات المشار إليها في هذه المادة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية. أو في أي وسيلة أخرى مناسبة. وذلك بحسب جسامة الجريمة وتأثيرها على المجتمع. على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية).

كما وينص نظام مكافحة التحرش، الذي بدأ العمل به في العام 2018. على فرض عقوبات مشددة تتضمن السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات وغرامات مالية باهظة على المدانين. لكنه لم يتضمن حينها مواد تتيح التشهير بالمتحرشين تحت أي ظرف.

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