الأهلي يواصل الصراع على لقب الدوري مع غريمه الزمالك بفوز نظيف على سيراميكا

يواصل فريق الأهلي مشوار الصراع على لقب الدوري المصري مع غريمه التقليدي الزمالك، بعد تحقيقه فوزه الكبير والنظيف على منافسه سيراميكا كيلوباترا بأربع أهداف نظيفة دون مقابل، في مباراة جمعت كلا الفريقين على ملعب “استاد السلام”.

أهداف الأهلي في شباك سيراميكا

وسجل فريق الأهلي مع بداية انطلاق اللقاء في الدقيقة الخامسة عن طريق المدافع ياسر إبراهيم بعد عرضية جميلة سجلها اللاعب برأسه في شباك مرمى منافسه سيراميكا.

بينما أحرز المهاجم محمد شريف الهدف الثاني لفريق الأهلي في الدقيقة ال54 عبر ركلة جزاء سددها اللاعب بقوة على يمين حارس مرمى الفريق المنافس.

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وجاء الهدف الثالث بطرق الخطأ ارتكبه مدافع فريق سيراميكا طارق سامي في الدقيقة ال72، وحسم الأهلي اللقاء بهدف محمد مجدي قفشة في الدقيقة ال79 بتسديدة صاروخية سجلها اللاعب من خارج منطقة الجزاء باتجاه شباك المرمى، لينتهي اللقاء بأربع أهداف نظيفة دون رد.

تشكيلة فريق الأهلي

ولعب فريق الأهلي المصري بقيادة المدير الفني الجنوبي الأفريقي “بيتسو موسيماني”، في تشكيلة أساسية أمام نظيره سيراميكا كليوباترا في منافسات الدوري المصري، حيث كان في حراسة المرمي علي لطفي.

وفي خط مركز الدفاع، آتى كلاً من: ياسر إبراهيم، بدر بانون، علي معلول.

📸| رباعيات الأهلي مستمرة، سيراميكا يستقبل الرباعية الخامسة لفريقنا في الدوري هذا الموسم 4️⃣🦅💪🔥

🔴|#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/nxLSSqwFKR — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) August 7, 2021

وفي مركز خط الوسط جاء كلاً من، أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي قفشة، وحسين الشحات، طاهر محمد طاهر.

واعتمد المدرب في خط هجوم الفريق على اللاعب محمد شريف، صلاح محسن، محمود عبد المنعم “كهربا”.

تشكيلة سيراميكا كليوباترا

ودخل المدير الفني لفريق سيراميكا ضياء السيد في مواجهة صعبة أمام منافسه وصاحب الأرض فريق الأهلي المصري، حيث تواجد في حراسة مرمى الفريق عامر عامر.

موسيماني🎙: سجلنا أربعة أهداف أمام سيراميكا لكنها لم تكن من أفضل مبارياتنا، إذا سألتني فأنا لست سعيدا بالأداء وأهدرنا فرصًا كثيرة، لكني سعيد بالنتيجة ويجب التركيز على الإيجابيات، الأهم هو النتيجة في تلك المرحلة#دوري_وي_المصري pic.twitter.com/7Vwxn2qIwx — Yallakora (@Yallakoranow) August 7, 2021

بينما في خط الدفاع لعب كلاً من: رجب بكار، أحمد محسن، فابريس نغاه، سيف تيكا، وفي وسط الفريق كان في التشكيلة كلاً من اللاعبين، محمد مسعد ، محمد إبراهيم، ميدو جابر.

أما في هجوم الفريق لعب الثلاثي، وينفول كوبيناه، أحمد ياسر ريان، شادي حسين.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري

ويتربع فريق الأهلي المصري على عرش صدارة ترتيب الدوري برصيد 64 نقطة، متساويًا في عدد النقاط مع غريمه التقليدي الزمالك البيضاوي.

على عكس منافسه سيراميكا كليوباترا تجمد رصيده عند 33 نقطة في المركز الثاني عشر بعد الخسارة خلال منافسات ترتيب جدول الدوري المصري الجاري.

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