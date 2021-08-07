وفاة دلال عبدالعزيز بعد صراع طويل مع المرض

توفيت الفنانة المصرية دلال عبدالعزيز اليوم السبت، عن عمر يناهز الـ61 عاماً، بعد صراع دام عدة أشهر مع المرض الذي سببه تداعيات إصابتها بفيروس كورونا.

وفاة دلال عبدالعزيز

وأعلن الإعلامي المصري رامي رضوان، وفاة دلال عبدالعزيز عبر تغريدة في حسابه الرسمي على (تويتر)، وكتب: (أطيب وأحن قلب في الدنيا حبيبتي النجمة دلال عبد العزيز ماحبتش تسيب حبيبها لوحده وراحت له الجنة انا لله وانا إليه راجعون ارجوكم قراءة الفاتحة والدعاء لهما).

أطيب وأحن قلب في الدنيا حبيبتي النجمة دلال عبد العزيز ماحبتش تسيب حبيبها لوحده وراحت له الجنة

انا لله وانا إليه راجعون

ارجوكم قراءة الفاتحة والدعاء لهما pic.twitter.com/zqN4nbCa15 — Ramy Radwan (@RamyRadwan) August 7, 2021

وهو ما أكده أيضاً الممثل حسن رداد، زوج إيمي سمير غانم، والذي عبر عن صدمته قائلاً: (والله ما قادر اكتب ولا مصدق، توفيت الى رحمة الله تعالى حماتى و أمى الغالية الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، أطيب خلق الله).

حسن رداد في حالة صدمة

وتابع رداد عبر صفحته على (فيسبوك): (عمرى ما شفت منك غير كل خير يا حبيبتى، ربنا يغفرلك و يرحمك و يجمعنا مع بعض فى الاخرة ، عايز اقولك انك هتلاقى مفاجاة حلوة مستنياكى، هتلاقى حبيب عمرك اللى طول الوقت بتسالى عليه، هتوحشينا قوى يا أمى، ربنا يجمعنا مع بعض فى الاخرة).

دلال عبدالعزيز تسأل عن زوجها لآخر لحظة

وكانت مصادر طبية قد أكدت في وقت سابق أن أن حالة الراحلة عبدالعزيز آخذةً في التراجع بعد تأثر رئتيها بشكل كبير إثر إصابتها بفيروس كورونا قبل أشهر.

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وأوضحت المصادر الطبية التي نقلت عنها صحيفة (الوطن) المصرية حينها، أنّ تراجع الحالة النفسية لدلال ، سببه تراجع حالتها الصحية وليس نقلها من مستشفى إلى آخر.

وقال المصدر المطلع على حالة الفنانة: (الفريقان الطبيان في المستشفى الذي كانت به والذي نقلت إليه، على قدر عالٍ من الكفاءة والخبرة، وحالتها النفسية تراجعت بسبب سوء حالتها الصحية وبقائها لفترة طويلة في المستشفى).

وأشار المصدر إلى أنّ دلال عبدالعزيز تأثرت بشدة في الأيام الماضية، ما تسبب في فقدانها الوعي بشكل كامل في بعض الأحيان.

لم تتحمل نقلها من سرير لكرسي متحرك!

وأضافت المصادر أنّ دلال عبدالعزيز لم تتحمل نقلها من السرير إلى كرسي متحرك، كما تستخدم بعض الأجهزة لمساعدتها على التنفس بسبب تراجع قدرة رئتيها على التنفس بصورة طبيعية.

وأكدت المصادر حينها أنّ عبدالعزيز لا تطلب شيئا من الأطباء، عكس فترة مرضها الأولى، ولكنها فقط تسأل بصورة دائمة عن زوجها الراحل الفنان سمير غانم، والذي لا تعرف بوفاته حتى الآن.

وتأتي وفاة دلال عبدالعزيز بعد مرور شهرين فقط على وفاة زوجها الفنان سمير غانم بعد تدهور حالته الصحية أثناء وجوده بالمستشفى، عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

كورونا ضرب عائلة سمير غانم

واستطاع فيروس كورونا المستجد كوفيد – 19 أن يضرب عائلة الفنان غانم خلال الفترة الماضية، حيث أصيبت كل من الفنانة دلال عبد العزيز ودنيا غانم وإيمي.

ودخل الفنان الكبير الخميس 29 أبريل/نيسان، أحد المستشفيات الخاصة، فيما دخلت دلال عبد العزيز قبله بـ4 أيام بعد تدهور حالتها وإصابتها بضيق في التنفس.

وكانت دلال عبد العزيز تخضع للعزل المنزلي في بداية الأزمة بصحبة ابنتها دنيا، ولكن حالتها تطلبت النقل إلى أحد المستشفيات الخاصة من أجل تلقي الرعاية والعلاج، قبل أن يتم نقلها إلى مستشفى حكومي والذي توفيت به.

من هي دلال عبدالعزيز؟

يذكر أن الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز ولدت في قرية فرغان إحدى قرى ديرب نجم، بالمحافظة الشرقية، وحصلت على بكالوريوس من كلية الزراعة جامعة الزقازيق، كما حصلت على بكالوريوس من كلية الإعلام جامعة القاهرة، وعلى ليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية من كلية الآداب جامعة القاهرة، وحصلت دبلوم في العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.

ودخلت عبدالعزيز للمجال الفني في عام 1977 ببعض الأدوار الصغيرة منها دورها في مسلسل بنت الأيام.

و كانت بداية دلال عبدالعزيز الفعلية حين قدمها الفنان نور الدمرداش للمسرح، وشاركت بالعديد من المسلسلات والمسرحيات والأفلام السينمائية واستطاعت خلال تلك الأعمال الحصول على العديد من الجوائز كأفضل ممثلة.

وقدمت دلال عبدالعزيز الكثير من الشخصيات والأدوار الثانوية التي حققت لها الانتشار الفني، لكنها لم تحظ بالفرص التي تظهر موهبتها، فشاركت في أعمال مثل (مبروك جالك ولد، أبواب المدينة، أديب، عمرو بن العاص، الرحلة 83، عصفور في القفص).

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وشاركت الفنانة الراحلة في أفلام عديدة في السينما، أشهرها (طير في السما، يا رب ولد، حادي بادي).

وفي عام 1984 تزوجت دلال من الفنان سمير غانم، وأنجبت ابنتيهما دنيا وأمل التي (عرفت باسم إيمي) ، وكلتاهما دخلتا مجال الفن والتمثيل، وكونت الراحلة ثنائيا مسرحيا مع زوجها في (فارس وبني خيبان، أخويا هايص وأنا لايص) وغيرها من المسرحيات التي حققت رواجا وقت عرضها.

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