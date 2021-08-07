نسرين طافش تثير الجدل بأحدث صورها والجمهور يسأل: (وين البنطلون؟)

أثارت الفنانة السورية نسرين طافش، جدلاً بين جمهورها بأحدث صور نشرتها لها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلالها بقطعة ملابس واحدة.

نسرين طافش: (حين لاتحب المكان استبدله)

ونشرت نسرين طافش الصور عبر (تويتر) و(انستجرام)، مرتدية (تيشرت) طويل فقط بدون بنطال، بلون رمادي وعليه رسمات شخصيات ديزني.

حين لاتحب المكان استبدله حين يؤذيك الاشخاص غادرهم حين تملّ ابتكر فكرة جديدة حين تحبط أقرأ بشغف المهم في الحياة ألا تقف متفرجًا#انطوان_تشيخوف Salut 👋🏻♥️ pic.twitter.com/xw0wrbeAGi — نسرين طافش (@NESREENTAFESH) August 5, 2021

وعلقت نسرين طافش: (حين لاتحب المكان استبدله حين يؤذيك الاشخاص غادرهم حين تملّ ابتكر فكرة جديدة حين تحبط أقرأ بشغف المهم في الحياة ألا تقف متفرجًا).

وتعرضت نسرين طافش لسخرية وانتقادات في نفس الوقت بسبب إطلالتها الجريئة، فكتبت إحداهن: (هاي البلوزة بنلبسها للجلي).

(وين البنطلون؟)

وكتب آخر: (لابسة بلوزه طب وين البنطلون).

وسخر آخر من تعليق نسرين طافش المرفق مع صورها، وقال: (قولي انك جايه تعرضي فخادك بلاش تشيخوف ولا خوف بلاش نصدق).

وكتب متابع ساخراً: (بالأمس كنا فساتين طويلة وقصيرة ونص نص، اليوم صرنا ببلوزة طويلة بدون بنطلون، والجاي الله يستر).

نسرين طافش تكشف طولها الحقيقي

وقبل أيام، شاركت نسرين متابعيها مجموعة صور لها برفقة ابن أختها حسن، وأختها زينب عبر صفحتها الخاصة على (انستجرام).

وبدا فرق الطول بين نسرين ونجل شقيقها كبيراً، وهو ما ذكرته في تعليقها بطريقة فكاهية قائلة: (بتتذكرو حسونة ابن اختي عملاق العيلة.. كبر وصار شيخ الشباب.. ولسا عم يطول ما شاء الله.. حبيبي الله يسعدك ويحميك يا شهم يا محب يا الذ وأهضم شب).

وكشفت نسرين طولها حين تابعت تعليقها قائلة: (اسحبو لتشوفو الصورة الأخيرة الأصلية من ست سنين، بس للعلم أنا طولي مية وسبعين، وبالصورة التالتة أختي زينب الغالية الله يحميها ويسعدها ويخليلكم أهلكم وحبايبكم).

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نسرين طافش بالحجاب في يوم عرفة

وفي سياق آخر، أثارت الفنانة جدلاً بين جمهورها إثر نشرها صورة في يوم عرفة، حيث ظهرت بالحجاب.

وظهرت طافش في الصورة التي نشرتها على حسابها الشخصي بانستغرام وهي ترتدي عباءة بيضاء وحجاب غير كامل ظهر منه شعرها.

وعلقت الفنانة السورية على الصورة حينها: (اللهم استجب دعائنا في يوم عرفة وعيد أضحى مبارك يحمل معه الصحة السلام و الفرح لكل العالم).

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وانتقد النشطاء ظهور نسرين طافش بما وصفوه بـ(نصف حجاب) حيث كان يظهر معظم شعرها، كما كشفت عن ذراعيها وجزء من صدرها.

ويشار إلى أنه خلال الفترة الماضية شاركت نسرين طافش جمهورها بصور وفيديوهات من إجازتها ورحلاتها إلى دبي وإلى جزر المالديف.

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كما سافرت نسرين إلى مدينة كان الفرنسية لحضور فعاليات مهرجان كان السينمائي.

وشاركت نسرين في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل “المداح” مع حمادة هلال، من تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري ومن إخراج أحمد سمير فرج.

نسرين طافش تثير الجدل بـ(الهوت شورت)!

وقبل نحو شهر، أثارت طافش جدلاً بين جمهورها إثر أحدث جلسة تصوير لها، ظهرت خلالها بجانب طائرة مروحية (هليوكبتر).

وظهرت نسرين بالصور التي نشرتها عبر حسابها على (انستجرام)، وهي ترتدي هوت شورت نظام جمبسوت مخطط.

وعلقت نسرين على الصور: (طير، طير بعيداً).

وجاءت صور نسرين ضمن جولتها الترفيهية داخل فرنسا، وتحديدًا فى سان تروبيه، حيث تتواجد هناك لحضور فعاليات الدورة 74 من مهرجان كان السينمائي.

نسرين طافش تستعرض أنوثتها

وقبلها بيوم فقط، نشرت الفنانة السورية صورًا وهي ترتدي فستاناً قصيراً للغاية، استعرضت خلاله أنوثتها، وأرفقتهم بتعليق: (لا أحد أعلى شأناً أو أقل شأناً منك ولا حتى مماثلاً لك.. ببساطة كل إنسان كائن فريد بذاته ولا يقارن بأحد .. أنت أنت .. و أنا أنا).

وبدأت نسرين استعراض إطلالاتها في فرنسا بصوراً عبر حسابها في انستغرام، ظهرت فيها وهي ترتدي (شورت) أخضر اللون قصيراً، كشف عن مفاتنها.

وأرفقت طافش الصور الثلاث التي نشرتها بعبارة: (أنت لا تحتاج إلى البحث عن السعادة , فهي ستأتيك حينما تكون قد هيّأت لها موقع إقامتها في قلبك).

نسرين طافش على السجادة الحمراء

ونالت إطلالة الفنانة السورية على السجادة الحمراء ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي، اعجاب الجمهور، ومتابعي الفنانة .

ونشرت طافش عبر حسابها في انستغرام، صوراً بإطلالة ساحرة، بفستان من تصميم اتيليه زهرة.

نسرين طافش بفستان “مذهل” على السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي

ووصفت الجمهور الفنانة السورية بـ(سندريلا) المهرجان، وانها ملكة في كل مكان وزمان، بينما تساءل بعض المتابعين عن عدم نشر نسرين طافش أي صورة للفستان من الأمام.