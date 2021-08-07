حادث في الجبل الأخضر
حادث في الجبل الأخضر
Videoفيديو

مشهد يحبس الأنفاس في الجبل الأخضر بعُمان .. احتراق مركبتين وتدحرج أحدهما نحو سيارات اخرى!

كتب Anas Al Salem
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في مشهد يحبس الأنفاس، أظهر مقطع فيديو، احتراق مركبتين وتدحرج أحدهما باتجاه سيارات أخرى في طريق الجبل الأخضر بسلطنة عمان .

وتسبب الحادث في أزمة مرورية، بينما اضطر ركاب المركبات التي كانت قريبة من السيارة التي تدحرجت الى الترجل منها والإبتعاد خوفاً من تعرضهم لأيّ أذى، حيث سمع دوي انفجار بإحدى المركبتين اللتين احترقتا .

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لا إصابات في حادث الجبل الأخضر

وقال الدفاع المدني العماني على حسابه في تويتر إن فرق الإطفاء بإدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة الداخلية تعاملت مع حادث احتراق مركبتين على طريق الجبل الاخضر ، دون تسجيل إصابات.

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