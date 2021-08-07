مشهد يحبس الأنفاس في الجبل الأخضر بعُمان .. احتراق مركبتين وتدحرج أحدهما نحو سيارات اخرى!

في مشهد يحبس الأنفاس، أظهر مقطع فيديو، احتراق مركبتين وتدحرج أحدهما باتجاه سيارات أخرى في طريق الجبل الأخضر بسلطنة عمان .

وتسبب الحادث في أزمة مرورية، بينما اضطر ركاب المركبات التي كانت قريبة من السيارة التي تدحرجت الى الترجل منها والإبتعاد خوفاً من تعرضهم لأيّ أذى، حيث سمع دوي انفجار بإحدى المركبتين اللتين احترقتا .

فيديو يحبس الأنفاس: احتراق مركبتين وتدحرج أحدهما باتجاه سيارات أخرى في طريق #الجبل_الأخضر ب #سلطنة_عمان pic.twitter.com/7vW14TmKOG — سمير النمري Sameer Alnamri (@sameer_alnamri) August 5, 2021

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لا إصابات في حادث الجبل الأخضر

وقال الدفاع المدني العماني على حسابه في تويتر إن فرق الإطفاء بإدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة الداخلية تعاملت مع حادث احتراق مركبتين على طريق الجبل الاخضر ، دون تسجيل إصابات.

تعاملت فرق الإطفاء بإدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة #الداخلية مع حادث احتراق مركبتين على طريق #الجبل_الأخضر ، دون تسجيل إصابات.#هيئة_الدفاع_المدني_والإسعاف pic.twitter.com/9hvCERxqEU — الدفاع المدني والإسعاف – عُمان (@CDAA_OMAN) August 5, 2021