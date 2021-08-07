محمد فؤاد يحتفل بخطوبة نجله الوحيد بدون بدلة رسمية وموقف مُحرج مع الجيران!

تصدر اسم الفنان المصري محمد فؤاد، قائمة محركات بحث (جوجل)، وذلك بعد احتفاله بخطوبة نجله الوحيد عبدالرحمن أمس الجمعة في الساحل الشمالي.

محمد فؤاد لم يرتدِ بدلة رسمية

وظهر العريس في الصور التي انتشرت على نطاق واسع، مرتدياً بدلة بيضاء كما ارتدت العروس فستانًا أبيض، بينما ظهر محمد فؤاد وهو يرتدي جاكيت أبيض اللون وتيشيرت أسود، ثم ظهر بقميص أزرق، ولم يرتد بدلة رسمية تناسب الحدث، وهو ما فاجأ الحضور.

واقتصر حفل الخطوبة الذي أقيم في منزل محمد فؤاد بالساحل الشمالي، على حضور الأهل والأقارب والأصدقاء وعدد من نجوم الفن، منهم الفنانة إيناس عز الدين والتي شاركت متابعيها، صورا ومقاطع فيديو تجمعها بمحمد فؤاد، وقدّمت له التهنئة.

View this post on Instagram A post shared by Enas Ezzeldin – ايناس عز الدين (@enasezzeldinofficial)

View this post on Instagram A post shared by Enas Ezzeldin – ايناس عز الدين (@enasezzeldinofficial)

وانطلق حفل خطوبة ابن الفنان محمد فؤاد، برقص العريس مع عروسه على نغمات أغنية (قدام مرايتها) للفنان المصري عمرو دياب.

أغنية خاصة من محمد نجاتي

هذا وقد قام الفنان المصري محمد نجاتي بإهداء أغنية بصوته تحمل عنوان (بيزنس مان) للعريس نجل محمد فؤاد بمناسبة خطوبته، وشهدت تفاعلا كبيرا من الحاضرين بحفل الخطوبة أثناء أدائه لها.

موقف مُحرج

وتعرض محمد فؤاد لموقف مُحرج قبل بدء حفل الخطوبة، حيث بدأ المعازيم بالتوافد إلى المنزل قبل الحفل بيوم، وفوجئ الفنان المصري بعدم استيعاب منزله للأعداد الموجودة، ما دفعه لاستئذان عدد من جيرانه لاستضافة عدد من المعازيم لحين موعد الحفلة.

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ولقى طلب محمد فؤاد قبولاً من جيرانه، خاصة أن فترة إقامة المعازيم لن تتعدى عدة ساعات.

سبحة ووزن زائد

وفي سياق آخر، أحيا محمد فؤاد حفل زفاف المذيعة دعاء صلاح، قبل أيام، داخل أحد الفنادق الكبري بالقاهرة.

وظهر محمد فؤاد بوزن زائد بشكل لفت انتباه المعازيم، وأدى عدد من أغانيه منها (يا أصلي، كامننا والحب الحقيقي)، وسط تفاعل من الحضور بشكل كبير.

ولفت محمد فؤاد حينها أنظار الحضور بإمساكه السبحة أثناء الغناء.

حفل عيد الأضحى

وكانت آخر حفلات محمد فؤاد في عيد الأضحى الماضي بالساحل الشمالي، وبمجرد صعوده على خشبة المسرح تعالت هتافات الحضور الذين شاركوه وصلات الغناء والرقص على أغانيه الشهيرة التي تألق بها طوال مشواره الفني.

وقدم محمد فؤاد حينها باقة من أبرز أغنياته، منها (كامننا، نفس الحنين، فاكرك يا ناسيني، طمني عليك، يا ناسي روحي، خبيني، ساعات بشتاق).

وفي إبريل الماضي، رد الموسيقار حلمي بكر، على هجوم محمد فؤاد عليه بعد أن قال له عبارته الشهيرة (مين ولاك علينا).

حلمي بكر يرد على محمد فؤاد

وقال بكر لمحمد فؤاد حينها: (في حاجة مش هقولها، مش خايف، بس لما بحب حد مش بحب أجرحه، فبلاش أحرجه، ولما يقول مين ولاني، فهو رئيس الإذاعة، وحتى آخر رئيسة إذاعة إيناس جوهر كنت موجودا في الإذاعة، وعدم معرفتك بهذا الأمر تقصير في حق نفسك).

وأضاف حلمي بكر خلال حواره في برنامج آنذاك في برنامج (العرافة)، الذي يُعرض على شاشة (المحور)، مع الإعلامية بسمة وهبة: ( هناك فارق بين الهجوم والنقد، وبالتالي فإن من يقول إنه يهاجم المغنيين فهو جاهل، لما أقول كلام رد عليّ، ولو معندكش كلام اسكت، ولما تسكت يبقى تسكت إلى الأبد).

بلاغ (فؤش) للنائب العام

ووقع محمد فؤاد في أزمة قبل أشهر تقدم على إثرها ببلاغ إلى النائب العام، ضد شركة (قنوات)، يتهمها فيه بانتهاكها حقوق الملكية والسطو علي القناة الرسمية له.

وقال محمد فؤاد في بلاغه إن الشركة تتعامل بدون وجه حق أو أي سند قانوني أو أي تفويض شخصي منه بذلك وقيامها بإغلاق أغنية (أحكيلك) على القناة الرسمية على اليوتيوب.

وكان محمد فؤاد، قد طرح أغنية (أحكيلك)، عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي وقناته بموقع الفيديوهات يوتيوب، والتي تعاون فيها للمرة الثانية مع الشاعر أسامة محرز، بعد أغنيتهما الأخيرة (ليه).

وشارك محمد فؤاد حينها جمهوره ببوستر أغنيته عبر حسابه على (انستجرام) وعلق قائلًا: (قريبًا)، وهي من كلمات أسامة محرز وألحان وليد سعد وتوزيع خالد نبيل.

وقبلها بأيام، طرح محمد فؤاد أغنية (ليه)، من كلمات أسامة محرز، وألحان محمد خلف، وتوزيع أحمد عبدالسلام.

وفي ديسمبر الماضي طرح الفنان محمد فؤاد أغنية بعنوان (الحفلة)، تعاون خلالها مع صناع أغاني المهرجانات، وهى من كلمات الدبل زوكش، وألحان علاء فيفتي، وتوزيع كولبكس بوي.

وتقول كلمات أغنية (الحفلة): (روق يا برنس وبلاش ساسبنس.. أدخل في المود خليك موجود.. ما تعلي السينس.. أرقص واتحرك وبلاش تتفرج.. فكها كده واقف قافش ليه).

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