ليستر سيتي يتوج بلقب الدرع الخيرية بعد فوزه على مانشستر سيتي (فيديو)

نجح فريق ليستر سيتي من تحقيق الفوز على نظيره مانشستر سيتي بهدف نظيف دون رد، في مباراة نهائي كأس الدرع الخيرية الإنجليزية على ملعب “ويمبلي” في العاصمة البريطانية “لندن”.

هدف ليستر سيتي الوحيد

وسجل فريق ليستر سيتي “الثعالب” هدف اللقاء والفوز بلقب كأس الدرع الخيرية في الدقيقة ال89 عن طريق اللاعب النيجيري كيليتشي إيهيناتشو عبر ركلة جزاء تحصل عليها الفريق بعد عرقلة أحد لاعبي الفريق المنافس مانشستر سيتي ليسجلها اللاعب بقوة في شباك الفريق السماوي بقوة.

وشهد اللقاء المنافسة والسيطرة بين الفريقين طيلة أحداث المباراة، مع إهدار فريق مانشستر سيتي العديد من الفرص في هز شباك منافسه ليستر سيتي في اللقاء، إلا أنه فشل في تسجل أي من الأهداف.

تشكيلة فريق مانشستر سيتي

ولعب المدير الفني لفريق مانشستر سيتي ” بيب غوارديولا”، في تشكيلة أساسية أمام منافسه الجار على نهائي كأس الدرع الخيرية، حيث كان في حراسة المرمى ستيفين.

وفي خط الدفاع جاء كلاً من: بنيامين ميندي، ناثان آكي، روبن دياز، كانسيلو، بينما في خط الوسط آتى كلاً من: جوندوان، فيرناندينو، بالمر.

للمرة الأولى منذ عام 1971 📆

.

ليستر سيتي يتوج ببطولة الدرع الخيرية 🏆 كأس آخر يضاف إلى خزائن الثعالب 🦊 pic.twitter.com/s3XVPlsVaj — جول العربي – Goal (@GoalAR) August 7, 2021

وفي هجوم الفريق اعتمد على الثلاثي، رياض محرز، إيدوزي، بيرناردو سيلفا.

اقرأ المزيد: سعوديون يحولون خسارة طارق حامدي إلى قضية سياسية ويطلقون وسم “تركيا وإيران تسرقان ذهبيتنا”

تشكيلة ليستر سيتي

ودخل المدير الفني الإيرلندي الشمالي ” بريندان رودجرز” في تشكيلة أساسية في مواجهة حامل اللقب السابق مانشستر سيتي، حيث كان في حراسة المرمى كاسبر شمايكل.

بعد مشاركته بديلاً ، كيليتشي إيهيناتشو يسجل هدف عن طريق ركلة جزاء ويحسم لقب كأس الدرع الخيرية لصالح فريقه ضد مانشستر سيتي ✨#FPL pic.twitter.com/ISNKDXYywb — فانتسي العرب (@ArabsFpl) August 7, 2021

وفي خط الدفاع لعب كلاً من: بيرتراند، شالار سوينجو، ويلفريد نديدي، بيريرا، أما في وسط الفريق كان في التشكيلة كلاً من اللاعبين، ألبرايتون، يوري تيليمانس، سوماري، بارنس.

بينما في خط الهجوم اعتمد المدرب على الثنائي، جيمي فاردي، إيناتشو.

وتعد المرة الثانية التي يتوج بها فريق ليستر سيتي بلقب كأس الدرع الخيرية الإنجليزية، حيث آخر مرة تحصل على اللقب في عام 1971م.

يذكر أن كأس الدرع الخيرية تنظم كل عام بين حامل لقب الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي ومنافسه حامل لقب الاتحاد الإنجليزي ليستر سيتي.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك