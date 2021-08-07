احتفال فريق ليستر سيتي بلقب كأس الدرع الخيرية
احتفال فريق ليستر سيتي بلقب كأس الدرع الخيرية
Videoرياضة

ليستر سيتي يتوج بلقب الدرع الخيرية بعد فوزه على مانشستر سيتي (فيديو)

كتب وطن
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نجح فريق ليستر سيتي من تحقيق الفوز على نظيره مانشستر سيتي بهدف نظيف دون رد، في مباراة نهائي كأس الدرع الخيرية الإنجليزية على ملعب “ويمبلي” في العاصمة البريطانية “لندن”.

هدف ليستر سيتي الوحيد

وسجل فريق ليستر سيتي “الثعالب” هدف اللقاء والفوز بلقب كأس الدرع الخيرية في الدقيقة ال89 عن طريق اللاعب النيجيري كيليتشي إيهيناتشو عبر ركلة جزاء تحصل عليها الفريق بعد عرقلة أحد لاعبي الفريق المنافس مانشستر سيتي ليسجلها اللاعب بقوة في شباك الفريق السماوي بقوة.

وشهد اللقاء المنافسة والسيطرة بين الفريقين طيلة أحداث المباراة، مع إهدار فريق مانشستر سيتي العديد من الفرص في هز شباك منافسه ليستر سيتي في اللقاء، إلا أنه فشل في تسجل أي من الأهداف.

تشكيلة فريق مانشستر سيتي

ولعب المدير الفني لفريق مانشستر سيتي ” بيب غوارديولا”، في تشكيلة أساسية أمام منافسه الجار على نهائي كأس الدرع الخيرية، حيث كان في حراسة المرمى ستيفين.

وفي خط الدفاع جاء كلاً من: بنيامين ميندي، ناثان آكي، روبن دياز، كانسيلو، بينما في خط الوسط آتى كلاً من: جوندوان، فيرناندينو، بالمر.

وفي هجوم الفريق اعتمد على الثلاثي، رياض محرز، إيدوزي، بيرناردو سيلفا.

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تشكيلة ليستر سيتي

ودخل المدير الفني الإيرلندي الشمالي ” بريندان رودجرز” في تشكيلة أساسية في مواجهة حامل اللقب السابق مانشستر سيتي، حيث كان في حراسة المرمى كاسبر شمايكل.

وفي خط الدفاع لعب كلاً من: بيرتراند، شالار سوينجو، ويلفريد نديدي، بيريرا، أما في وسط الفريق كان في التشكيلة كلاً من اللاعبين، ألبرايتون، يوري تيليمانس، سوماري، بارنس.

بينما في خط الهجوم اعتمد المدرب على الثنائي، جيمي فاردي، إيناتشو.

وتعد المرة الثانية التي يتوج بها فريق ليستر سيتي بلقب كأس الدرع الخيرية الإنجليزية، حيث آخر مرة تحصل على اللقب في عام 1971م.

يذكر أن كأس الدرع الخيرية تنظم كل عام بين حامل لقب الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي ومنافسه حامل لقب الاتحاد الإنجليزي ليستر سيتي.

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