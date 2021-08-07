عمانيون يطالبون بإغلاق محلات الخمور في سلطنة عمان فورا.. فما القصة؟

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان، موجة غضب واسعة نتج عنها حملة شعبية كبيرة تطالب بإغلاق محلات الخمور في سلطنة عمان، وذلك بعد الإعلان عن نية أحد الفنادق إقامة معرض لبيع الخمور وتحديد السن القانوني لشرائها وتناولها.

أستبعد أنكم ستتعظون وتغلقونها ولكن نقوم بالواجب معذرة إلى الله، تحدثنا سابقا مرارا وتكرارا عن أوكار الدعارة على مرمى بصر الجميع في الخوير ولم يتعظ منكم أحدا حتى أتتنا الجائحة لتطهر شوارعنا من البغي

#نطالب_باغلاق_محلات_الخمور_فورا#الخمر_أم_الخبائث pic.twitter.com/XvF5U9QLOS — طارق بن سعود بن حمد الجابري (@nomadarab) August 7, 2021

وعبر وسم “نطالب بإغلاق محلات الخمور فورا”، استنكرت آلاف التغريدات هذا الأمر وطالب النشطاء السلطات بضرورة اغلاق محالات بيع الخمور ومنع تقديمها في الفنادق.

يا أوليفر

ما رأيك في الخمور؟

أوليفر: أنا أستغرب صراحة.

كثير من معارفي غير المسلمين -ومنهم أهلي- قد تركوا شرب الخمر من زماااان بسبب أضراره.

فلماذا إلى اليوم يا عمان؟#نطالب_باغلاق_محلات_الخمور_فورا#الخمر_أم_الخبائث — Oliver Allan | أوليفر ألن (@OliverAllan90) August 7, 2021

نطالب بإغلاق محلات الخمور فوراً

وكتب الدكتور أحمد الحراصي عبر الوسم:”السائح الغربي لا يحتاج الى زجاجة خمر ليزور عمان وللعلم كثير من الأوروبيين وهم أغلب السواح في عمان تركوا الخمر وعلموا أضرارها ليس الصحية فحسب بل والإجتماعية أيضاً.”

السائح الغربي لا يحتاج الى زجاجة خمر ليزور عمان وللعلم كثير من الأوروبيين وهم أغلب السواح في عمان تركوا الخمر وعلموا أضرارها ليس الصحية فحسب بل والإجتماعية أيضاً. أهملنا السياحة في بلد تمتلك أعلى المقومات السياحية وشرعنا في فتح محلات الخمور. إفلاس!#نطالب_باغلاق_محلات_الخمور_فورا — د. أحمد الحراصي (@aharrasi1) August 7, 2021

وتابع:”أهملنا السياحة في بلد تمتلك أعلى المقومات السياحية وشرعنا في فتح محلات الخمور. إفلاس!”

وقال خالد بن هلال اليحمدي:”لا شك في تحريم الخمر و الضرر الواقع منه صحيا واجتماعيا واقتصاديا، وإلا لم يحرمه الله.”

لا شك في تحريم الخمر و الضرر الواقع منه صحيا واجتماعيا واقتصاديا، وإلا لم يحرمه الله.

الله سبحانه أعلم بمصلحة عباده وخلقه، وفي التحريم منافع عظيمة.

اقتصاديا فإن الحرام يمحق البركة ويلغي النجاح، مهما أتى العبد بأعذار كالمجتمع العالمي وغير ذلك.#نطالب_باغلاق_محلات_الخمور_فورا — خالد بن هلال اليحمدي (@khalidalyahmadi) August 7, 2021

موضحا:”الله سبحانه أعلم بمصلحة عباده وخلقه، وفي التحريم منافع عظيمة. اقتصاديا فإن الحرام يمحق البركة ويلغي النجاح، مهما أتى العبد بأعذار كالمجتمع العالمي وغير ذلك.”

ويشار إلى أن قانون الجزاء العماني حرم تعاطي الخمور وأوجب عقوبة على كل من تعاطاها أو تعامل فيها بيعا وشراء.

23 ضررا على الأقل للخمر على صحة الإنسان: 1- ضمور الدماغ

2- تغير السلوك

3- فقدان الذاكرة

4- الهلوسة

5- الاعتماد عليها

6- كلام مبهم

7- تلف القلب

8- السرطان

9- تلف الكبد

10- عدوى الرئة كالسل

11- التهاب البنكرياس

12- الإرهاق يتبع…

#نطالب_باغلاق_محلات_الخمور_فورا pic.twitter.com/NyLUqXMSna — د. صالح بن سيف الهنائي (@SsAlhinai) August 7, 2021

وحددت المادة (286) حصراً عدة حالات يعاقب فيها بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة ريال عماني، ولا تزيد على خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل “من تعاطى خمراً أو شراباً مسكراً في مكان عام، ومن وجد في حالة سكر في مكان عام، ومن أحدث شغباً أو سبّب إزعاجاً للغير أو أقلق الراحة العامة بسبب سكره.”

#عمان_لايف | نداء سماحة الشيخ أحمد الخليلي للحكــــــومات الإسلامية- أوقفوا الخمور فإنها أساس البلاء #نطالب_باغلاق_محلات_الخمور_فورا pic.twitter.com/OyjreU2YYn — عُمان لايف 🇴🇲 (@om1live) August 7, 2021

فيما اعتبر طارق بن سعود بن حمد الجابري أن “السكوت عن الفساد والخمارات وأوكار الدعارة هي من أعظم أسباب معاناة المواطن”.

السكوت عن الفساد والخمارات وأوكار الدعارة هي من أعظم أسباب معاناتك يا مواطن! #الخمر_أم_الخبائث#نطالب_باغلاق_محلات_الخمور_فورا https://t.co/HbYtGxCPen pic.twitter.com/bSTFhiJvOs — طارق بن سعود بن حمد الجابري (@nomadarab) August 7, 2021

ولفت عيسى الرحبي من جانبه إلى أن عدد الوفيات من الكحول سنوياً 3 مليون شخص حسب منظمة الصحة العالمية.

عدد الوفيات من الكحول سنوياً

(3) مليون شخص حسب #منظمة_الصحة_العالمية من العجائب

أن نجبر الناس على اللقاح خشية الموت من #كوفيد_19 لكن لا نجبر التجار على التوقف عن بيع الخمور خشية الموت أيضاً.. رغم أن شارب الخمر معتدي على نفسه وغيره والمجتمع بأسره#نطالب_باغلاق_محلات_الخمور_فورا — عيسى الرحبي (@clever_1990) August 7, 2021

موضحا أنه من العجائب “أن نجبر الناس على اللقاح خشية الموت من كوفيد 19، لكن لا نجبر التجار على التوقف عن بيع الخمور خشية الموت أيضاً، رغم أن شارب الخمر معتدي على نفسه وغيره والمجتمع بأسره.”

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وأثنى إبراهيم الصوافي على تفاعل العمانيين الكبير مع هذه الحملة ودون:”حيا الله الشعب العماني الغيور على حرمات الله ومقدرات الوطن،الذي هب لإنكار المنكر، ومن فعل ذلك نجا من عذاب الله المتوعد به المجاهرون بالمنكر(فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس)”

حيا الله الشعب العماني الغيور على حرمات الله ومقدرات الوطن،الذي هب لإنكار المنكر، ومن فعل ذلك نجا من عذاب الله المتوعد به المجاهرون بالمنكر(فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس)#الخمر_أم_الخبائث#نطالب_باغلاق_محلات_الخمور_فورا — إبراهيم الصوافي (@alsawafy5) August 7, 2021

وقال خالد بن سعيد العيسري:”معذرة إلى ربي أطالب بأعلى صوت، كل من له يد التدخل لمنع محلات الخمور. وكل مسؤول له دخل في فتح هذه المحلات باغلاقها فورا.”

كما طالب كل المغردين الذين لديهم غيرة لدينهم إعلان رفضهم لفتح هذه المحلات، والدعاء على كل من له دخل في الإفساد لهذه لعمان.”

معذرة إلى ربي

أطالب بأعلى صوت

١. كل من له يد التدخل لمنع محلات الخمور.

٢. كل مسؤول له دخل في فتح هذه المحلات باغلاقها فورا.

٣. كل المغردين الذين لديهم غيرة لدينهم إعلان رفضهم لفتح هذه المحلات.

٤. الدعاء على كل من له دخل في الإفساد لهذه لعمان. #نطالب_باغلاق_محلات_الخمور_فورا — خالد بن سعيد العيسري (@4any11K) August 7, 2021

أحكام شرب الخمر في قانون الجزاء العُماني؟

ويشار إلى أنه تطرق قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني ذي الرقم(٧/٢٠١٨) في المواد (٢٨٥ ، ٢٨٦ ، ٢٨٧) لأحكام حيازة وصنع وجلب الخمر وتهيئة محل للتعاطي بدون ترخيص ، وأحكام شرب الخمر في مكان عام ، وأحكام تحريض شخص أقل من (١٨) سنة على تعاطي الخمر.

فتناولت المادة (٢٨٥) عقوبة كل من حاز أو صنع أو جلب أو تعامل في الخمور أو هيأ أو أعد محلا لتعاطي الخمر أو المسكرات أو مارس أي نشاط متعلق بها دون ترخيص من الجهات المختصة بالسجن مدة لا تقل عن(٦) شهور ولا تزيد على(٣) سنوات.

وبغرامة لا تقل عن(٣٠٠) ريال ولا تزيد على(١٠٠٠) ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما يحكم بمصادرة الخمور والآلات والمواد والوسائل المستخدمة في إنتاجها أو نقلها، وبغلق المحل الذي وقعت فيه الجريمة.

كما تطرقت المادة (٢٨٦) إلى عقوبة كل من تعاطى خمرا أو شرابا مسكرا في مكان عام، أو وجد في حالة سكر في مكان عام، وكل من أحدث شغبا أو سبب إزعاجا للغير أو أقلق الراحة العامة بسبب سكره بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على (٦) أشهر، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) ريال ، ولا تزيد على (٥٠٠) ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفق ما نشرت صحيفة أثير العمانية

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وأفرد المشرع العماني نصا خاصا لحماية الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن(١٨) سنة في المادة (٢٨٧) من ذات القانون ، وذلك بتجريم كل من قدم لهم خمرا أو شرابا مسكرا، أو حرضهم على تعاطيه ، بمعاقبتهم بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) ريال ، ولا تزيد على (١٠٠٠) ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويجوز الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة.

أحكام قيادة مركبة تحت تأثير الخمر في سلطنة عمان؟

كما أنه حماية للأرواح والممتلكات الخاصة العامة جرم قانون المرور الصادر بالمرسوم السلطاني رقم(٢٨/٩٣) وتعديلاته ، سياقة مركبة تحت تأثير خمر أو مخدر أو أية مؤثرات عقلية أخرى ، وذلك بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وفقا لأحكام المادة (٥٠/١).

عقوبات قاسية

هذا ولم يتوقف قانون الجزاء العماني عند هذا الحد في تجريم كل ما يتعلق بالخمور بل إن المادة (285) قضت بعقوبة السجن مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ريال عماني، ولا تزيد على ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

– من حاز أو صنع أو جلب أو تعامل في الخمور

– من هيأ أو أعد محلا لتعاطي الخمر أو المسكرات

– من مارس أي نشاط متعلق بها دون ترخيص من الجهات المختصة.

ويحكم بمصادرة الخمور والآلات والمواد والوسائل المستخدمة في إنتاجها أو نقلها، وبغلق المحل الذي وقعت فيه الجريمة.

أما المادة (287) فتناولت تقديم الخمور للأطفال بعقوبة السجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني.

أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من قدم إلى شخص لم يكمل (١٨) الثامنة عشرة من عمره خمرا أو شرابا مسكرا، أو حرضه على تعاطيه، ويجوز الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة.

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