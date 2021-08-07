طارق حامدي لاعب المنتخب السعودي
طارق حامدي لاعب المنتخب السعودي
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سعوديون يحولون خسارة طارق حامدي إلى قضية سياسية ويطلقون وسم “تركيا وإيران تسرقان ذهبيتنا”

كتب محمد أبو يوسف
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شن ناشطون سعوديون هجوما عنيفا بآلاف التعليقات على حساب انستغرام الخاص بالحكم التركي الذي تسبب بطرد لاعب الأوليمبياد السعودي طارق حامدي من مباراته النهائية، حيث رأى العديد منهم بأن قراره التحكيمي كان ظالما وأن طارق يستحق الفوز بالذهبية.

هذا ونشط الذباب السعودي التابع للسلطات عبر تويتر مستغلا هذا الحدث، وحوله لحدث سياسي متهما تركيا وإيران بسرقة الميدالية الذهبية من طارق حامدي، وروجوا لوسم بعنوان “تركيا وإيران تسرقان ذهبيتنا”.

وكان طارق حامدي يلعب اليوم نهائي الكاراتيه رجال وزن 75 كجم “كومتيه”، مع اللاعب الإيراني سجاد، في أولمبياد طوكيو.

وطرد الحكم التركي أوجور كوباس، طارق حامدي بسبب “اللعب العنيف”، وكانت النتيجة تشير إلى تقدم حامدي على خصمه الإيراني سجاد غانجزاده بنتيجة (4-1)، لتذهب الميدالية الذهبية للاعب الإيراني.

هذا وخرج الحكم التركي أوجور كوباس عن صمته وقام بالرد عبر حسابه على ”تويتر“، قائلا: ”بعد أن خرجت من المباراة النهائية، لم أتلق الكثير من التعليقات في حياتي كما تلقيت اليوم.”

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وتابع:”سأغلق حساباتي في وسائل التواصل، أنا الحكم الأوسط، وملزم بتطبيق القواعد، ونتيجة لذلك قرر طبيبان و5 حكام، لقد اتبعت قرار الأغلبية“.

طارق حامدي

من جانبه علق طارق حامدي على خسارته الذهب وقال:”كان الطموح الذهب لكن الحمدلله على كل حال.”

وتابع في تغريدة رصدتها (وطن) على حسابه بتويتر:”أهدي هذا الانجاز لخادم الحرمين الشريفين وسيدي ولي عهده الأمين، وسمو وزير الرياضة ونائب رئيس اللجنة الاولمبية، ورئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه والشعب السعودي كافة.

هذا وقال اللاعب الإيراني سجاد غانجزاده في تصريحات إعلامية بعد تحقيقه الميدالية الذهبیة: ”کنت أعلم أنني أمام ممثل السعودیة متأخرا بالنقاط وكنت أحاول الفوز.”

وتابع:”لكنني لا أتذكر الضربة ولا أتذكر شیئا على الإطلاق، ثم بعد ذلك استعدت وعيي أمام الأطباء الذين أخبروني أنني فزت بالميدالية الذهبية“.

عماد المالكي قائد المنتخب السعودي

من جانبه، قال عماد المالكي، قائد المنتخب السعودي للكاراتيه، عبر تويتر: ”لكثرة الأسئلة، قوة الضربة يحددها الدكتور والحكام، ولأن الإيراني يعرف بأنها فرصته الوحيدة قرر عدم النهوض وترك الأمر للحكام، وهذا ما حدث“.

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وتابع: ”في وجهة نظري من الشاشة، لا أرى أنها تستحق طرد طارق، أرى أن الذهب سلب منا“.

هذا وقرر وزير الرياضة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، تكريم لاعب الكاراتيه طارق حامدي، بمكافأة الميدالية الذهبية، ومنحه مكافأة قدرها 5 ملايين ريال، بعد إنجازه، يوم السبت، بحصوله على الميدالية الأولى للسعودية خلال دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، حيث حصد فضية منافسات الكاراتيه رجال وزن 75 كغم ”كومتيه“.

وقال وزير الرياضة عبر ”تويتر“: ”لأنه البطل في عيوننا جميعا، سيتم تكريم بطلنا الأولمبي طارق حامدي بجائزة الميدالية الذهبية وقدرها (5 ملايين ريال) نظير تميزه وإبداعه وتمثيله المشرف للوطن أمام نجوم العالم“.

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