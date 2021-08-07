دورة لتعليم الرقص الشرقي في الجهراء بالكويت تفجر غضب الكويتيين (شاهد)

أثار إعلان أحد النوادي النسائية في الكويت عن دورة لتعليم الرقص الشرقي، موجة غضب وجدل واسعين بين الكويتيين على مواقع التواصل.

دورة تعليم رقص شرقي في نادي نسائي بالجهراء تثير الجدل pic.twitter.com/LO2qvRJDwy — ترند (@Trendnews) August 7, 2021

دورة الرقص الشرقي في نادي “فيفافت”

ووفق ما رصدته (وطن) فإن نادي “فيفافت” النسائي بالجهراء أعلن عن دورة لتعليم الرقص الشرقي ابتداء من يوم 8 أغسطس الجاري، وحتى يوم 24 أغسطس ما فجر غضب النشطاء الذين اعتبروا ذلك مخالفا لعادات وتقاليد المجتمع الكويتي المحافظ.

أبناء #الجهراء يطالبون بمنع دورة تعليم رقص شرقي في نادي نسائي بمنطقة الجهراء • رفضوا تأييد مثل هذه الدورات التي لا تناسب المجتمع الكويتي وخصوصا في الجهراء pic.twitter.com/vNax7XcPqo — شبكة الاسبوع نيوز 🇰🇼 (@shabakatalusbue) August 7, 2021

هذا وطالب أبناء منطقة الجهراء في الكويت السلطات بوقف دورة الرقص الشرقي، ومنعها حفظا لعادات المجتمع وأعرافه.

وكتبت ناشطة مستنكرة:”تبون تخرجون من ديرتنا رقاصات علشان نقول والنعم فيها تخرجت رقاصة ونعم التربية والنعم فيها وباهلها”

فيما اعتبر آخرون أن هذا أمرا عاديا ويوجد بجميع النوادي النسائية في الكويت.في اشارة الى الرقص الشرقي

كل النوادي موجود هالشي — نشميه نشنش (@naddan20) August 7, 2021

كل نوادي الجهراء فيها كلاسات رقص شرقي مو شي جديد هذا ثالث نادي فيه رقص شرقي — نواره Q8 (@nawar_aldfeery) August 7, 2021

الجهراء سجلت أعلى درجة حرارة على كوكب الأرض

هذا ويشهد العالم هذا الصيف أحوالا جوية شديدة التقلب، بين هطول غزير للأمطار وصولها إلى حد الفيضانات في بعض الدول، وبين ارتفاع كبير في درجة الحرارة، التي وصلت إلى أعلى معدلاتها في عدد من المدن حول العالم، من بينها 13 مدينة عربية.

وكشف موقع “إلدورادو ويذر” المختص بالأحوال الجوية، المدن التي سجلت أعلى درجات حرارة، يوم 2 أغسطس على كوكب الأرض، والتي جاءت في صدارتها مدينة الجهراء الكويتية.

اقرأ أيضاً: فعل فاضح في وضح النهار يفجر غضب السعوديين وأحدهم وثق ما حدث بالفيديو

وأوضح الموقع أن الجهراء سجلت في هذا اليوم درجة حرارة وصلت إلى 49.9 درجات، إلى جانب 7 مدن كويتية أخرى كانت من بين 15 مدينة هي الأعلى حرارة.

روان بن حسين بدون مكياج في أول ظهور بعد وفاة والدتها

وفي سياق آخر لم تتمالك الفاشينستا الكويتية روان بن حسين نفسها، أمام متابعيها في أول ظهور لها بعد وفاة والدتها، وانهارت بالبكاء رغم محاولتها التماسك.

روان بن حسين بدون مكياج

وظهرت روان بن حسين بفيديو عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بدون مساحيق تجميل لأول مرة، وذلك حداداً على والدتها.

وبدأت روان بالتحدث قائلة: (شعور غريب يمكن لأني أول مرة احس بشعور الفقد بس اللي يطمني ان أمي كانت إنسانة خيرة عمرها ما ضرت أحد وإني انا عارفة إنه أن شاء الله أمي في مكان أحسن وسعيدة في المكان اللي هي فيه بس اللي يخلي الواحد يغص هو شعور الفقد).

واستطردت: (راح ييجي يوم أحتاج أكلمها، أحتاج لحضنها، أشم ريحتها، اللهم لا اعتراض).

روان بن حسين: أمي إنسانة حديدية

وتابعت بن حسين باكية: (أمي انسانة حديدية وإنسانة عظيمة لآخر يوم من عمرها، صدق كأنها قالت المهمة انتهت وراحت لما خرجت أخواتي الصغار من الثانوية وكانت طول عمرها تقول الله ياخذ أمانته بس لما بناتي الصغار يتخرجون من الثانوية وأمن مستقبلهم).

وتحدثت روان بن حسين عن دور والدتها في حياتها خاصة بعد أزمة طلاقها من رجل الأعمال الليبي يوسف المقريف، وقالت: (أمنت مستقبل بناتها وأمنت مستقبل ابنتها روان، وقفت معاي بولادتي ووقفت معاي بطلاقي الى حين اخذت ورقة الطلاق والى حين ما ابنتي اخذت جواز سفر بعدين جاء الوقت اللي أمي تحقق أمنيتها وتروح تشوف وجه الله).

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك