دنيا بطمة تنشر صورة جريئة في بركة سباحة والجمهور: “شوهتي المغرب .. بطلي حركات مراهقات”

بعد ظهورها في صور جريئة نشرتها شقيقتها ابتسام بطمة جمعتهما بشقيقتهما الأخرى إيمان في حمام السباحة، وأظهرت الجزء العلوي فقط من أجسادهن، نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة صورة جريئة لها داخل المسبح.

وهاجم الجمهور الفنانة المغربية دنيا بطمة، في تعليقاتهم على الصورة التي نشرتها، وقال احدهم”: “صرتي أم لبنتين، عيب بطلي حركات المراهقات”، وعلق آخر: “شوهتي المغرب”، فيما كتب آخر: “عادي اطلعي بالمايو كل شي صار سهل”.

كما نشرت دنيا صورة لها جمعتها بزوجها محمد الترك .

وقبل أيام، نشرت ابتسام بطمة مجموعة صور جمعتها بشقيقتها دنيا وإيمان بطمة في حمام السباحة، وأظهرت الجزء العلوي فقط من أجسادهن، الأمر الذي صدم متابعيهما من الجرأة التي وصلا إليها.

وكتبت ابتسام بطمة على إحدى الصور تعليقاً جاء فيه: (تجاهل الكلام والنظرات وان احتاج الأمر تجاهل الأشخاص).

انتقادات لاذعة

ولم تنشر دنيا الصور عبر صفحتها، لكنها لم تسلم من التعليقات عبر صفحة شقيقتها فكتب أحدهم: (الله يعين منى السابر الحين عرفت ليش كانت تجاهد عشان تاخد بنتها من ذي الاشكال عشان البنت لا تمشي ممشى ذي واخواتها).

وكتب آخر: (ايش فيهم العالم استخفوا صار العري شي عادي والفجور).

ووافقه آخر الرأي معقباً: (ياربي شنو المسخرة قلة صور اتصورون بهاللبس المخل وتنشرونه).

دنيا بطمة بالهوت شورت!

وأصبحت دنيا بطمة تبالغ في كشف جسدها في الآونة الأخيرة، وتحرص على إغلاق خاصية التعليقات خوفاً من مهاجمتها.

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ومؤخراً نشرت دنيا صوراً من أحدث إطلالة لها، بدت فيها وهي ترتدي فستاناً أزرق اللون، غطّى القسم العلوي من جسدها، وكشف عن ساقيها، بطريقةٍ وصفها الجمهور بالجريئة.

وظهرت بعدها دنيا في جلسة تصوير جديدة بهالوت شورت، وتيشرت يكشف بطنها.

وكانت دنيا، قد أثارت جدلا بصور لها خلال مشاركتها وإحيائها حفل زفاف في مدينة الفنيدق في المغرب.

زيادة وزن دنيا تغير ملامحها

وعبّر جمهور دنيا عن دهشتهم من تغير ملامحها بسبب عمليات التجميل، عدا عن السمنة الزائدة التي باتت تعاني منها، فيما اتهمها آخرون بتقليد الفنانة الإماراتية أحلام.

ونشرت دنيا صوراً خاصة بها من الحفل، ظهرت فيها بمكياج صارخ، وارتدت قفطاناً مغربياً بتصميم غريب وغير تقليدي.

كما نشرت دنيا مقاطع فيديو خلال رقصه وأدائها وصلات طربية وغنائية في الحفل.