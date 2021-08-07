“اللبؤة لا تحاول أن تكون كالأسد”.. تصريحات الشيخة بدور القاسمي عن المرأة تلقى تفاعلا

أثارت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، ابنة حاكم الشارقة سلطان بن محمد القاسمي، تفاعلا كبيرا في تصريحات حديثة لها عن المرأة ودورها في المجتمع.

وعبر منشور لها بحسابها الرسمي على انستغرام قالت الشيخة بدور القاسمي:”جيلنا مشغول للغاية بمحاولة إثبات أن المرأة تستطيع أن تفعل كل ما يمكن للرجال القيام به، وبذلك تفقد النساء الصفات الفريدة التي تميزنا كالأنوثة التي وهبها الله لنا والطريقة الفريدة التي خلقنا بها.”

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الشيخة بدور القاسمي

وتابعت ابنة حاكم الشارقة موضحة:”لم تُخلق النساء لفعل كل ما يمكن للرجل القيام به، بل خُلقت النساء لفعل كل ما لا يستطيع الرجل القيام به.”

‏‎وأضافت مناشدة النساء بالتركيز في الدور الذي خلقن لأجله وعدم مخالفة الطبيعة والفطرة:” اللبؤة لا تحاول أن تكون كالأسد، إنها تحتضن دورها كلبؤة، إنها جبارة وقوية وراعية، فلا تظن أن في هدوئها ضعف.”

واختتمت الشيخة بدور القاسمي منشورها بالقول:” العالم يحتاج إلى نساء أكثر لطفًا ورحمة وتواضعًا وإخلاصًا ومثابرة، فكوني واثقة وجريئة ونقية ورقيقة القلب.”

ولاقت تصريحات الشيخة بدور القاسمي تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي حسب ما رصدت “وطن” من ردود فعل.

أصابت كبد الحقيقة الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي كفى الله مجتمعاتنا شر كل ذكوري متجبر أو نسوية متمردة، لا خلاف في المساواة بين الجنسين.. لكنها لسيت بإنقلاب أي جنس على الآخر، هو تكامل.. وليس تنافرhttps://t.co/9SpH1L2g8l pic.twitter.com/g1yejqkywD — Nasser H. Al-Shaikh (@NAlShaikh) August 5, 2021

الجميل في كلام الشيخة بدور القاسمي أنه جاء متوازنا ً، وأنصف الرجل والمرأة معاً.. دون مجاملة للرجل، ودون اصطفاف مع المرأة.. وهذا ما نحتاجه اليوم.. الكلام المتوازن المُنصف. pic.twitter.com/CBPIZSCIQU — عبدالله النعيمي (@AbdllahAlneaimi) August 6, 2021

– إلى كل امرأة تبحث عن ذاتها في المكان الخطأ.

– إلى كل فتاة ترى في الرجل خصما ومنافسا وتنسى انه "رفيق الطريق".

* اقرأي كلمات الشيخة بدور القاسمي بتركيز ستجدين إجابة لكل سؤال محير، والطريق الأقصر للوجهة الصحيحة.@Bodour pic.twitter.com/grLIMPie8U — فهد بوهندي المنصوري – صحفي 🇦🇪 (@ffbuhindi) August 6, 2021

سمو الشيخة بدور القاسمي و كلمة جريئة و مهمة في زمن اختلطت به الأوراق فاختلّت الحسبة https://t.co/xaUbJ6oKrk pic.twitter.com/qV8ImEJqVU — ‏﮼عوض،بن،حاسوم،الدرمكي (@AwadAldarmaki) August 7, 2021

كلام رائع وصحيح تمامًا من الشيخة بدور القاسمي 💯 pic.twitter.com/cR0tG2xdac — أمل (@Hope3_1) August 4, 2021

من هي بدور القاسمي؟

ويشار إلى أن الشيخة بدور بنت سلطان بن محمد القاسمي، هي رئيس هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير، والمؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة كلمات.

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وهي عضو الأسرة الحاكمة في الشارقة، الإمارة الثالثة من حيث المساحة بين الإمارات السبع التي تشكل دولة الإمارات العربية المتحدة.

أول امرأة عربية ترأس الاتحاد الدولي للناشرين

ويشار إلى أنه في نوفمبر من العام الماضي 2020 فازت الإماراتية بدور بنت سلطان القاسمي، برئاسة الاتحاد الدولي للناشرين.

وفي كلمتها التي ألقتها باللغة الإنجليزية وقتها عبر الموقع الرسمي للاتحاد بعد فوزها بالمنصب تحدثت الشيخة بدور عن التحديات التي تواجه صناعة النشر وفي مقدمتها جائحة كورونا.

وقالت إنه مع استمرار الأزمة قرابة العشرة أشهر حتى الآن ظل الناشرون يصدرون الكتب ويؤدون دورهم لكن التطورات الجديدة تفرض على العاملين بهذا القطاع التطلع لنماذج عمل جديدة من أجل المضي قدما.

وأشارت إلى أن الحاجة للدواء لحماية الأرواح والحفاظ على الصحة البدنية لا تقل أهمية عن الحاجة للكتب من أجل الصحة العقلية، داعية إلى إعادة تقييم التأثير الفعلي للتكنولوجيا على صناعة النشر.

وأصبحت الشيخة بدور أول امرأة عربية وثاني امرأة على الاطلاق تتقلد رئاسة الاتحاد الدولي للناشرين منذ تأسيسه في 1896 والذي يتخذ من سويسرا مقرا.

الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية

وأوائل أغسطس الجاري أكدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي الرئيسة الفخرية لجمعية أصدقاء الرضاعة الطبيعية، أن الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية مناسبة لنجدد الالتزام برؤية راسخة تجاه توفير بيئة آمنة ورعاية صحية للأطفال لضمان مستقبل يخدم نشأتهم ويخدم تطلعات إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت: ننظر إلى هذه المناسبة بمثابة رسالة لنا جميعاً مؤسسات وأفراد لتسهيل القوانين والتشريعات التي تساعد الأمهات على تقديم الرضاعة الطبيعية لأطفالهن والعمل لرفع الوعي بهذا الشأن انطلاقاً من أثره وانعكاسه على صحة المجتمع وسلامة أبنائه.

وأضافت الشيخة بدور القاسمي: إن إمارة الشارقة تتبنى التشجيع على الرضاعة الطبيعية انطلاقاً من رؤية مركزية أرسى دعائمها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة تجاه الاستثمار في الإنسان بوصفه رأس المال الأثمن الذي يضمن تحقيق مشروع الإمارة الحضاري.

ونتطلع لمواصلة مسيرة العمل التي قادتها قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة لنضمن تحسين الصحة الجسدية والنفسية للأطفال والأمهات ونمنح كل طفل بداية سليمة لمستقبل صحي مشرق.

وبدأت «جمعية أصدقاء الرضاعة الطبيعية» التابعة لإدارة التثقيف الصحي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة برنامج فعاليات توعية احتفالاً بالأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية 2021 الذي يحمل هذا العام شعار «الرضاعة الطبيعية مسؤولية مشتركة»، وذلك بالتعاون مع أصدقاء الصحة من مملكة البحرين بهدف التوعية بأهمية وفوائد الرضاعة الطبيعية وتحسين الصحة الجسدية والنفسية للأطفال والأمهات.

ويتضمن البرنامج الذي يستمر حتى الـ 7 من شهر أغسطس الجاري عدداً من المحاضرات التثقيفية الافتراضية ومبادرات التوعية يقدمها نخبة من المختصين والاستشاريين الصحيين في مجال الرضاعة الطبيعية ومسابقة توعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالجمعية إلى جانب منشورات تثقيفية حول الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية وأهدافه وأهمية الرضاعة الطبيعية.

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