الزمالك يقسو على غزل المحلة بثلاثية نظيفة في الدوري المصري (شاهد)

تغلب فريق الزمالك على نظيره فريق غزل المحلة بثلاثة أهداف نظيفة دون رد، ضمن منافسات المباراة المؤجلة من دور ال28 من الدوري المصري الممتاز.

أهداف الزمالك في شباك غزل المحلة

وأحرز فريق الزمالك أولى أهداف اللقاء في الدقيقة ال24 عن طريق أحمد سيد زيزو عبر ركلة جزاء سجلها اللاعب بقوة في شباك غزل المحلة، بينما جاء الهدف الثاني في الدقيقة ال38 عن طريق اللاعب سيف الدين الجزائري.

وفي الدقيقة ال42 نجح المغربي أشرف بن شرقي من تسجيل هدف قتل المباراة بتسديدة قوية عانقت شباك منافسه غزل المحلة، لينتهي منتصف اللقاء بتقدم الزمالك بثلاثة أهداف نظيفة دون رد.

غزل المحلة والفرص الضائعة

وشهد مجريات الشوط الثاني من اللقاء بين الزمالك وغزل المحلة، السيطرة بين كلا الفريقين على مجريات أرضية الملعب، مع وجود عدد من الفرص المهدرة من فريق غزل المحلة باتجاه شباك فريق الزمالك.

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بينما تمكن الزمالك “القلعة البيضاء” من الحفاظ على نتيجة مجريات الشوط الأول وتسجيله ثلاثة أهداف في شباك منافسه غزل المحلة، لينتهي اللقاء بفوز الزمالك بثلاثة أهداف نظيفة على منافسه غزل المحلة.

⏱| نهاية المباراة ⚽️

الزمالك ٣ 🆚 ٠ غزل المحلة

٢٤' أحمد سيد زيزو ⚽️

٣٨' سيف الدين الجزيري ⚽️

٤٢' أشرف بن شرقي⚽️

#Zamalek #MostTitledIn20C | #الزمالك pic.twitter.com/IAtDIio3tP — Zamalek SC (@ZSCOfficial) August 7, 2021

تشكيلة فريق الزمالك

ودخل المدير الفني لفريق الزمالك الفرنسي ” باتريس كارتيرون” 50 عامًا، حيث تواجد في حراسة المرمى محمود جنش.

وفي خط دفاع الفريق كان كلاً من: محمد عبد الشافي، محمود الونش، محمد عبد الغني، حمزة المثلوثى.

بينما في خط الوسط آتى في التشكيلة كلاً من: طارق حامد، إمام عاشور، أشرف بنشرقي، شيكابالا، أحمد سيد زيزو.

واعتمد المدرب في هجوم الفريق على اللعب برأس حربة في التشكيلة سيف الدين الجزائري.

تشكيلة فريق غزل المحلة

ولعب المدير الفني لفريق غزل المحلة خالد عيد، في مواجهة صعبة أمام الزمالك، حيث جاء في حراسة المرمى محمد البشبيشي.

بينما لعب في تشكيلة دفاع الفريق كلاً من: معتز محب، فتحي مبروك، هشام نباوي، هاني عادل، فيما آتى في وسط الفريق كلاً من: خالد لوتفي، خالد رسلان، بسام ماهر.

أما في هجوم الفريق جاء كلاً من: عبد الرحمن عاطف، عبد القادر يحيى، خالد كساب.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري

ويحتل فريق الزمالك المصري في ثاني ترتيب الدوري الممتاز خلف العائد إلى الصدارة فريق الأهلي المصري برصيد 64 نقطة.

على عكس منافسه غزل المحلة الذي تجمد رصيده عند 32 نقطة في المركز الثالث عشر في منافسات الدوري المصري الجاري.

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