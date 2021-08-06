موناكو يسقط في فخ التعادل أمام نانت في الدوري الفرنسي (شاهد)

تعادل فريق موناكو الفرنسي أمام نظيره نانت بهدف لكليهما في أولى المواجهات مع بدء انطلاق الدوري الفرنسي في مباراة قوية جمعت كلا الفريقين على ملعب “لويس الثاني”.

هدف موناكو في شباك نانت

ونجح فريق موناكو في تسجيل أولى أهداف اللقاء في الدقيقة ال14 من عمر زمن مجريات أحداث الشوط الأول من المباراة عن طريق البرتغالي جيلسون مارتينز.

جاء بعد متابعته لعرضية جميلة من زميله في الفريق اللاعب كايو هنريكي ليسجلها اللاعب على يسار شباك مرمى نانت.

نانت وهدف التعادل

وسجل فريق نانت الفرنسي هدف تقليص الفارق في الدقيقة ال42 في شباك موناكو عن طريق جان شارل كارستيليتو مع نهاية مجريات الشوط الأول.

وشهد الشوط الثاني تكافؤ الفرص والسيطرة بين كلا الفريقين داخل أرضية الملعب، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

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وقد أنهى فريق موناكو الفرنسي الموسم المنصرم في الوصول إلى المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري الفرنسي، حيث من المقرر أن يشارك في مسابقة دوري أبطال أوروبا “Champions League” خلال منافسات الموسم الجديد.

انتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بعدما اهدر تشواميني فرصتين وديوب فرصة.#موناكو_نانت 1⃣ – 1⃣pic.twitter.com/0OHxauBU9q — إيه إس موناكو (@AS_Monaco_AR) August 6, 2021

وكان فريق ليل الفرنسي قد توج بلقب الدوري الفرنسي خلال منافسات الدوري المنصرم، بعد غياب دام لنحو 11 عامًا، كما وحقق مؤخرًا لقب السوبر الفرنسي على حساب منافسه باريس سان جيرمان بهدف نظيف دون رد.

تشكيلة فريق موناكو

ولعب مدرب فريق موناكو نيكو كوفاتش أمام نظيره فريق نانت الفرنسي، حيث كان في حراسة المرمى ألكسندر نوبل.

وفي خط الدفاع جاء كلاً من اللاعبين، جييرمو ماريبان، كايو هنريك، روبين أغويلار، بينما في وسط الفريق آتى كلاً من: أليكسندر جولوفين، سيسك فابريغاس، أوريلين تشواميني.

أما في هجوم الفريق جاء في التشكيلة كلاً من: كيفن فولاند، وسام بن يدر، مايرون بوادو، جيلسون مارتينز.

تشكيلة فريق نانت

ودخل المدير الفني لفريق نانت أنطوان كومباريه في مواجهة منافسه موناكو في الدوري الفرنسي، حيث تواجد في حراسة المرمى ألبان لافون.

بينما في خط الدفاع لعب كلاً من: نيكولاس بالويس، سيباستيان كورشيا، جان شارل كاستيليتو، فابيو، أما في خط الوسط جاء كلاً من: ويلان سيبريان، لودوفيتش بلاس، رولي بيريرا دي سا.

Bon retour à nos 87 supporters présents ce soir dans les tribunes du stade Louis-II 👋#asmfcn pic.twitter.com/2Gas0cbhpf — FC Nantes (@FCNantes) August 6, 2021

وفي هجوم الفريق اعتمد المدرب على الثلاثي، راندال كولو، جان كيفين أوجستين، ماركوس كوكو.

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