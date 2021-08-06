موعد ومعلق مباراة الزمالك ضد غزل المحلة في الدوري المصري والقنوات الناقلة

يلتقي فريق الزمالك المصري أمام منافسه غزل المحلة مساء اليوم السبت في المباراة المؤجلة من دور ال 28 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، حيث سيجتمع كلا الفريقين على ملعب ” استاد الإسكندرية”.

موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك وغزل المحلة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت دولة مصر “القاهرة”، والسودان، وليبيا.

بينما ستكون عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، العراق، اليمن، الأردن، لبنان، سوريا، قطر، البحرين، وبتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان ستكون المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستنقل المباراة عبر شبكة قنوات ” أون تايم سبورت” الرياضية المصرية، الراعي لبث مباريات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.

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كما ستنقل المباراة عبر قناة “ON Time Sport 1″، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 10853، وبمعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي (H).

التعليق على المباراة

وسيعلق على أحداث اللقاء بين كلا الفريقين عبر شبكة قنوات ” ON Time Sport” المعلق المصري بلال علام.

تشكيلة فريق الزمالك

ومن المتوقع أن يدخل المدير الفني لفريق الزمالك الفرنسي ” باتريس كارتيرون” 50 عامًا، حيث سيأتي في حراسة المرمى محمود جنش.

وفي خط دفاع الفريق سيكون كلاً من: محمد عبد الشافي، محمود الونش، محمد عبد الغني، حمزة المثلوثى.

📸 | متابعة للقطات من مران فريقنا اليوم في معسكر برج العرب .. إستعدادًا لإستئناف منافسات الدروي العام⚽️🏹#Zamalek #MostTitledIn20C | #الزمالك pic.twitter.com/hB2E1a3nO7 — Zamalek SC (@ZSCOfficial) August 3, 2021

بينما في خط الوسط سيأتي في التشكيلة كلاً من: طارق حامد، إمام عاشور، أشرف بنشرقي، شيكابالا، أحمد سيد زيزو.

وسيعتمد المدرب في هجوم الفريق على اللعب برأس حربة في التشكيلة سيف الدين الجزائري.

تشكيلة فريق غزل المحلة

وسيدخل المدير الفني لفريق غزل المحلة خالد عيد، في مواجهة صعبة أمام متصدر الدوري الزمالك، حيث سيكون في حراسة المرمى محمد البشبيشي.

أحمد الغندور حكمًا لمباراة الزمالك وغزل المحلة غدًا في الدوري⚪🔵 pic.twitter.com/t8qWW3zEUN — موقع كورة أون (@koraoncom) August 6, 2021

بينما سيلعب في تشكيلة دفاع الفريق كلاً من: معتز محب، فتحي مبروك، هشام نباوي، هاني عادل، فيما سيأتي في وسط الفريق كلاً من: خالد لوتفي، خالد رسلان، بسام ماهر.

وسيكون في تشكيلة هجوم الفريق كلاً من: عبد الرحمن عاطف، عبد القادر يحيى، خالد كساب.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري

ويحتل فريق الزمالك المصري في ثاني ترتيب الدوري الممتاز خلف العائد إلى الصدارة فريق الأهلي المصري برصيد 61 نقطة.

على عكس منافسه غزل المحلة الذي يحتل المركز الثالث عشر من جدول الترتيب برصيد 32 نقطة خلال منافسات الموسم الحالي.

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