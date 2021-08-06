موعد مباراة القمة بين مانشستر سيتي وليستر سيتي في نهائي كأس الدرع الخيرية والقنوات الناقلة

يترقب عشاق الكرة الإنجليزية اللقاء الناري المنتظر مساء يوم السبت بين فريق مانشستر سيتي ومنافسه ليستر سيتي على كأس الدرع الخيرية، والذي سيجمع كلا الفريقين على ملعب “ويمبلي” في العاصمة البريطانية.

موعد مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي

وستنطلق صافرة بدء المباراة الفريقين في تمام الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، العراق، لبنان، سوريا، الأردن، قطر، البحرين.

بينما ستكون عند الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة “مصر”، والسودان، ليبيا، وبتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان ستكون عند الساعة الثامنة والربع مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستنقل المباراة عبر قناة “beIN Sports HD 1” الناقلة لمجريات اللقاء، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على المباراة

وسيعلق على المباراة بين فريق مانشستر سيتي ونظيره ليستر سيتي عبر شبكة قنوات “beIN “Sports، المعلق الرياضي التونسي رؤوف خليف.

اقرأ المزيد: برشلونة يكشف السبب وراء الاستغناء عن ميسي والأخير يحدد وجهته المستقبلية

تشكيلة فريق مانشستر سيتي

وسيلعب المدير الفني لفريق مانشستر سيتي ” بيب غوارديولا”، في تشكيلة أساسية أمام منافسه الجار على نهائي كأس الدرع الخيرية، حيث سيكون في حراسة المرمى ستيفين.

وفي خط الدفاع سيكون كلاً من: بنيامين ميندي، ناثان آكي، روبن دياز، كانسيلو، بينما في خط الوسط سيأتي كلاً من: جوندوان، فيرناندينو، بالمر.

Victory at Villa Park? 💪

Aguero's brace against the Blues? 🔥

Sterling scoring in a shootout win? 🙌 Which recent Community Shield victory was your favourite? 🤔 🔷 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/oRiscwpqMS — Manchester City (@ManCity) August 5, 2021

وفي هجوم الفريق سيعتمد على الثلاثي، رياض محرز، إيدوزي، بيرناردو سيلفا.

تشكيلة ليستر سيتي

وسيدخل المدير الفني الإيرلندي الشمالي ” بريندان رودجرز” في تشكيلة أساسية في مواجهة حامل اللقب السابق مانشستر سيتي، حيث سيكون في حراسة المرمى كاسبر شمايكل.

وفي خط الدفاع سيلعب كلاً من: بيرتراند، شالار سوينجو، ويلفريد نديدي، بيريرا، أما في وسط الفريق سيكون في التشكيلة كلاً من اللاعبين، ألبرايتون، يوري تيليمانس، سوماري، بارنس

بينما في خط الهجوم سيعتمد المدرب على الثنائي، جيمي فاردي، إيناتشو.

ومن الجدير بالذكر، بأن كأس الدرع الخيري الإنجليزي يقام كل عام بين فريق حامل لقب الدوري الممتاز ومنافسه حامل لقب الاتحاد الإنجليزي.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك